У МОК проснулась совесть. Почему Бах ведет воинственную борьбу по возвращению россиян в мировой спорт?

Президент МОК развернул свою риторику на 360 градусов и борется за Россию на «Париже — 2024»

По нарастающей все громче звучат разговоры о том, чтобы начать постепенно возвращать российских спортсменов к Олимпийским играм в Париже 2024 года. С сентября в речах Томаса Баха можно было заметить смягчение риторики, а сегодня МОК уже в открытую вступил в противостояние с политиками из противоборствующих стран. Спортивная редакция «Реального времени» размышляет, что повлияло на МОК и как западные страны готовы бороться за недопуск россиян и белорусов.

Ласицкене дала толчок к пересмотру позиции МОК?

Как бы ни пытались в Международном олимпийском комитете исправить то, что сами же натворили, похоже, что фарш обратно уже не перекрутишь. МОК уже пошел против собственной же Олимпийской хартии, когда ровно год назад призвал международные спортивные федерации исключить российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой. По официальной формулировке — «в целях их безопасности».

Большинство федераций последовали этой рекомендации, но остались и те, кто не забыл само предназначение спорта как фактор объединения.

О том, что теннисисты, шахматисты, борцы и бойцы без правил совершенно спокойно выступают и никаким гонениям не подвергаются в России, а потом и в мире, стали указывать Томасу Баху и его помощникам только летом, когда подготовка к новым сезонам уже началась и ни о каком скором возвращении уже речи быть не могло.

Тогда же, возможно, самая дерзкая и не боящаяся высказываться российская спортсменка Мария Ласицкене разразилась критикой главы олимпийского комитета Томаса Баха и обвинила того в нарушении хартии.

«Я не сомневаюсь, что вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов. Ведь тогда вам придется признать, что все эти месяцы вы нарушали хартию МОК, а уставы международных федераций превратились из реальных документов в никому не нужные бумаги. Но я прошу вас перестать перекладывать ответственность за происходящее в спортивном мире с себя на якобы «заботу о российских атлетах». Президенту МОК не к лицу заниматься подобными вещами», — написала тогда Ласицкене в своем письме.

Возможно, именно это письмо дало толчок к пробуждению совести у Баха и его команды, но первые разговоры о необходимости возвращать россиян в мировой спорт поднялись к сентябрю, когда стало известно, что большинство стран призывают поскорее это сделать. Сегодня, когда мы видим консолидированные саммиты из западных стран, которые собираются для обсуждения того, как не допустить россиян на Олимпиаду, можно четко понимать, что призывы вернуть звучат в основном из стран нейтральных — азиатских, африканских и южноамериканских. Из государств, где по-прежнему не понимают, на каких основаниях отлучены от международных соревнований сотни спортсменов лишь по признаку наличия у них бордовых паспортов.

В Международном олимпийском комитете замаливают грехи

Так, 10 февраля в Великобритании состоялся международный саммит министров спорта с участием представителей 36 стран. По поступившей в СМИ информации, большинство из посетивших саммит выступили за недопуск россиян и белорусов до Олимпийских игр, которые должны пройти летом 2024 года в Париже.

Вот здесь-то уже МОК действительно включился по полной и показал, что свою позицию с прошлого февраля кардинально изменил. Оказалось, что уже через несколько дней Международный олимпийский комитет настоятельно рекомендовал коалиции стран, выступившей против участия России и Беларуси в Олимпиаде, не подписывать совместную декларацию с требованием о недопуске спортсменов до соревнований, сообщило издание Spiegel.

Большинство из посетивших саммит выступили за недопуск россиян и белорусов до Олимпийских игр, которые должны пройти летом 2024 года в Париже. Фото: Yann Caradec/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

По информации немецкого издания, МОК тогда разослал специальные письма в национальные олимпийские комитеты стран, чьи министры спорта принимали участие в прошедшем ранее международном саммите.

«Мы настоятельно рекомендуем вам связаться со своим министром, чтобы убедиться, что декларация не подписывается, или, по крайней мере, убедиться, что формулировка максимально отражает мнение олимпийского движения», — говорится в данном письме, утверждает Spiegel.

В чем причина таких перемен — остается догадываться. Если в прошлом феврале МОК заняло категорическую позицию по исключению россиян, то теперь ведет едва ли не воинствующую политику по их возвращению, и даже готов идти на конфронтацию с ведущими участниками олимпийской организации.

На это в Польше уже прямо заявили, что в случае допуска россиян и белорусов готовы идти на крайние меры и шантажировать МОК своим бойкотом. И нет никаких сомнений, что на это пойти готовы. Принцип невмешательства политики в дела олимпийского комитета этой страны уже давно никого не волнует в Польше. Сколько бы писем с призывами МОК не распространял.

В World Athletics разыгрывают «допинговую карту», чтобы не переходить к обсуждению возвращения россиян

Впрочем, конфликт на Украине остается не единственной причиной, по которой возвращение российских атлетов на олимпийские отборы невозможно. Как утверждает президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу, обсуждение возможности допуска российских легкоатлетов в нейтральном статусе пройдет только «после того, как станет понятно, что российская легкая атлетика решила допинговые проблемы».

Но давайте будем честны и признаем, что «допинговая карта» здесь разыгрывается исключительно как предлог, чтобы вопрос о восстановлении россиян не выходил на более серьезный и конструктивный уровень. В World Athletics так и говорят, что прозрачность российского спорта должна стать лишь первым шагом перед тем, как приступить к обсуждению возвращения или исключения спортсменов из-за политической ситуации.

«Совет будет обсуждать «дорожную карту» восстановления, а конкретно — вопиющую атаку на целостность нашего спорта через допинг. Только на основе этой дискуссии мы перейдем ко второму вопросу. В феврале прошлого года совет вынес решение о ситуации на Украине и невозможности украинских спортсменов из-за этого выступать полноценно, сохраняя целостность спорта, которую мы требуем на наших соревнованиях. Совет решил, что немыслимо, чтобы в этой ситуации российские спортсмены могли соревноваться.



Поэтому совет примет решение о том, сохраняется ли та позиция World Athletics, которую мы определили в феврале. Насколько я понимаю, пока принципы остаются в силе», — приводит слова Коу агентство Reuters.

По сути России предлагают пройти некий предварительный тест для допуска к экзамену. Все это смахивает на намеренное затягивание процесса, чтобы не переходить к реальным действиям по восстановлению российских атлетов. Стоит признать, что надеяться на положительные подвижки в сегодняшней ситуации особо не стоит. Как и в истории с УЕФА, Международный олимпийский комитет лишь пока прощупывает настроения, не предпринимая реальных действий. Реальное движение в сторону возвращения России в мировой спорт может начаться лишь после того, как спадет политическая напряженность.