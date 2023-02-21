День в истории: у гимна Татарстана утвержден текст, у ДНК разгадан секрет

Чем примечательна дата 21 февраля?

21 февраля — Международный день родного языка. 21 февраля открыли совхоз «Майский», заложили памятный знак на месте будущей мечети «Кул-Шариф», впервые прозвучал гимн Татарстана с текстом, открылся Московский кинофестиваль, была образована Государственная комиссия по электрификации России, открыли свойства хлора, разгадали секрет ДНК. В этот день появились на свет живописец Петр Кончаловский, актриса Дженнифер Лав Хьюитт, модельер Юбер Живанши, писатель Чак Паланик, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Умерли поэт Геннадий Айги, художник Владимир Маковский, кинорежиссер Алексей Герман. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Начали строить «Кул-Шариф»

21 февраля 1974 года в пригороде Казани основали овощеводческий совхоз «Майский». Первую очередь комплекса сдали в конце 1978 года после постройки пятого шестигектарного блока теплиц. Тогда исполкому Зеленодольского райсовета разрешили передать 215 га земли, в том числе 154 га пашни и 34 га пастбищ племптицесовхоза «Юдинский» Татарского треста «Птицепром» совхозу «Майский» Минсельхоза РСФСР в постоянное пользование. Валовой сбор овощей рос по мере сдачи в эксплуатацию теплиц. Если в 1974 году собрали 1 015,9 тонны (6 га), то в 1979-м, благодаря новым технологиям, — 8 900 тонн.

21 февраля 1996 года на территории бывшего Юнкерского училища торжественно заложили памятный знак на месте будущей мечети «Кул-Шариф», о строительстве которой было объявлено в указе первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева 13 ноября 1995 года. С началом активного строительства камень был перенесен севернее мечети, которую открыли в 2005 году.

Фото: Михаил Козловский

21 февраля 2006 года в Москве скончался чувашский поэт Геннадий Айги. Публиковаться начал в 15 лет, в марте 1958 года был отчислен из Литинститута «за написание враждебной книги стихов, подрывающей основы метода социалистического реализма». Начал писать и на русском языке, переводил на родной мировую литературу, опубликовав антологии «Поэты Франции», «Поэты Венгрии», «Поэты Польши». Первый русский сборник в России выпустил в 1991 году. Айги соединял традиции чувашского фольклора и европейского авангарда, используя, в частности, авторскую систему пунктуации и особый синтаксис. Его сын Алексей — известный скрипач.

21 февраля 2013 года состоялось первое прослушивание государственного гимна Татарстана в ГБКЗ им. Сайдашева. Тогда же парламент республики единогласно утвердил текст, основанный на стихотворении «Туган ягым» («Родной край») Рамазана Байтимерова, написанном им в 1970-х годах. Эти стихи вдохновили в свое время композитора Рустема Яхина на сочинение песни, мелодия которой в 1993 году стала государственным гимном Татарстана. Новый текст гимна состоял из восьми строк на татарском и восьми строк на русском языке (перевод Филиппа Пираева).

21 февраля 2021 года «Реальное время» рассказало, что в УФАС разбирается любопытное дело: кукморских бизнесменов обвиняют в картельном сговоре и аффилированности лиц на муниципальных аукционах. Картельный сговор опять «нашли по айпи» — по общему адресу и email. Сама обвиненная в сговоре компания ООО «Стройжилсервис» вовсе «не разжирела» на госконтрактах — у сельских работ высокая себестоимость.

Заседание комиссии по разработке плана ГОЭЛРО. Фото: minenergo.gov.ru

Первый международный кинофестиваль



21 февраля 1920 года была образована Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО). В составе комиссии были ученые, технологи, экономисты, статисты, крупнейшие энергетики. Возглавил комиссию Глеб Кржижановский. Им была разработана программа по электрификации страны, которая предусматривала строительство в восьми основных экономических районах страны — Северном, Центрально-Промышленном, Южном, Западно-Сибирском, Кавказском, Туркестанском, Приволжском и Уральском — 30 электростанций общей мощностью 1 млн 750 тысяч киловатт. Среди наиболее известных первенцев российской энергетики — Волховская и Днепровская ГЭС, а также ГРЭС: Штеровская, Каширская, Челябинская, Горьковская, Шатурская и Кизеловская. К 1935 году построили 40 электростанций.

21 февраля 1935 года начался первый международный кинематографический смотр в СССР — конечно же, в Москве. Теперь второй после Венецианского фестиваля (1932 год) старейший киноконкурс в мире. В нем участвовали девять стран: Великобритания, Венгрия, Италия, Китай, Польша, СССР, США, Франция и Чехословакия. Из почти 100 фильмов на конкурс попало 26. Главный приз вручили киностудии «Ленфильм» за кинокартины «Чапаев», «Юность Максима» и «Крестьяне».



Разгадали ДНК

21 февраля 1811 года британский химик Гемфри Дэви сообщил о свойствах открытого им газа — хлора. Простое вещество хлор при нормальных условиях — ядовитый газ желтовато-зеленого цвета, тяжелее воздуха, с резким запахом и сладковатым, «металлическим» вкусом. При попадании в легкие вызывает ожог легочной ткани и удушье. Раздражающее действие на дыхательные пути оказывает при концентрации в воздухе в два раза выше порога восприятия запаха хлора. Соединение с водородом — газообразный хлороводород — было впервые получено Джозефом Пристли в 1772 году. Сам хлор получил в 1774 году шведский химик Карл Вильгельм Шееле, описавший его выделение при взаимодействии пиролюзита с соляной кислотой в своем трактате. Шееле отметил запах хлора, схожий с запахом царской водки, его способность взаимодействовать с золотом и киноварью, а также его отбеливающие свойства.

Джеймс Уотсон. Фото: wikipedia.org

21 февраля 1953 года Джеймс Уотсон додумался, как соединяются «кирпичики» в молекуле ДНК. «Мы разгадали тайну жизни!» — эту фразу произнес Фрэнсис Крик, его напарник и коллега по Нобелевской премии, в баре, где ученые праздновали открытие. Конечно же, за один день структуру молекулы не разгадать, и к этому дню ученые шли очень долго. Уже было понятно, что «молекула жизни» спиральная, что она состоит из четырех видов структурных элементов — своеобразных «кирпичиков». Несколько научных групп по всему миру наперегонки пытались составить полную формулу и понять, как происходит соединение этих «кирпичиков». Но только Уотсон понял, что аденин из одной цепочки соединяется только с тимином из другой, а цитозин — только с гуанином. И в этом — ключ к тому, как может молекула ДНК делиться строго пополам и образовывать две копии с одной и той же генетической информацией.

С 21 февраля 2000 года празднуется международный день родного языка (International Mother Language Day). ЮНЕСКО учредил его 17 ноября 1999 года. Дату выбрали в знак памяти событий, произошедших 21 февраля 1952 года в Бангладеш. Тогда студенты в Дакке вышли на демонстрацию, чтобы привлечь внимание к проблемам языка бенгали — они требовали признать его одним из государственных языков. От пуль полицейских погибли несколько демонстрантов.