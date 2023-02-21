«КОС-Синтез» завоевал 1-е место в регулярном чемпионате

Казанцы взяли полноценный реванш у Волгограда

Четыре матча из шести завершающих регулярный сезон прошли в конце недели в казанском бассейне «Оргсинтез». Два из них завершились победой «КОС-Синтеза», завоевавшего в итоге 1-е место в регулярном чемпионате страны. Дважды «КОС-Синтез-УОР» уступил, и, увы, оказался вне зоны плей-офф, чему посвящен репортаж спортивной редакции «Реального времени».



Это просто праздник какой-то

Настоящим ватерпольным пиршеством можно назвать прошедший уик-энд в Казани, когда за 2 дня были сыграны четыре классных матча с участием двух местных клубов «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР», и соперничавших с ними волгоградского «Спартака» и питерской «Балтики».

Надо отдать должное Казани, у нас умеют устраивать настоящие спортивные праздники даже из незначительных поводов. Недавно в памяти всплыл эпизод из 2007 года, когда, вспоминая достаточно неудачный сезон казанского «Рубина», обратилось внимание на переполненные трибуны «Центрального», а это была тестовая игра перед Универсиадой-2013. Все-таки умели мы создавать праздники практически из ничего и умения своего не растеряли. Вот и пятничный матч между «КОС-Синтезом» и волгоградским «Спартаком», казалось бы, определял всего-навсего промежуточного победителя регулярного чемпионата и команду, которая будет иметь преимущество домашней площадки в плей-офф, если еще достигнет финала. Но даже эти скромные обстоятельства собрали на трибунах министра спорта Татарстана, кандидата в мастера спорта по водному поло Владимира Леонова в VIP-ложе, главного тренера сборной страны Андрея Белофастова на трибуне и на бортике, велась трансляция на федеральном канале, трибуны были переполнены, плюс на них собрались голосистые болельщики, все для того, чтобы состоялся праздник водного поло. Учитесь, коллеги, как надо продвигать водное поло!

Фото: vk.com/sintezkazan

При переполненных трибунах

Если на матчах «КОС-Синтез-УОР» с «Балтикой» скандирование с трибун слышалось в адрес обеих команд, то основная команда Казани играла при полной поддержке заполненных же трибун. Стартовый матч был выигран достаточно легко — 10:7 за счет рывка во втором периоде, когда со счета — 3:4 был совершен рывок на — 7:5. Волгоградцы сократили разрыв в счете до минимума, но в заключительном периоде голы Аскара Махиянова и Аделя Аухадеева были дополнены отличной игрой Игоря Чиркова на последнем рубеже обороны «КОС-Синтеза».

Счет во втором поединке чаще менялся в ту или иную сторону. Казанцы обнаружили брешь в воротах Петра Федотова, забрасывая мяч в правый угол его ворот, чаще всего отличался Николай Лазарев, и его три гола позволяли иметь минимальное преимущество к середине третьего периода — 6:5. К заключительному периоду команды подошли с небольшим количеством заброшенных мячей — 7:6, но зато с потерями Константина Киселева и Игоря Степанова у «Спартака» и Никиты Деревянкина у «КОС-Синтеза».

Ничья не удовлетворяла Казань, но преимущество в один мяч было зыбким. К счастью, в начале последней восьмиминутки Аскар Махиянов положил чудо-гол, парашютиком набросив мяч точно в уголок ворот — 8:6. Поневоле пожалеешь, что такие голы не оцениваются в два балла, ну красота же!

Данная игра отличалась, что редкость, обоюдными удалениями, и одно из них стало последним для Артема Одинцова, но вслед за ним до конца игры уплыл на бортик и спартаковец Степан Андрюков. Пять минут до конца игры давно уже превратившейся в битву. Вот в чем сила лучших европейских команд, которые рубятся в таком режиме едва ли не каждую неделю: в рамках чемпионатов страны, еврокубков, многочисленных международных турниров.

За 2 минуты до сирены «Синтез» вел с преимуществом в два мяча — 9:7, да еще и Василий Еськов был удален без права замены. Соответственно у Волгограда оставался только один игрок на замене. И один из них — Владимир Нежинский — забил последний мяч в игре, сделав это в другой манере, чем ранее Махиянов, но не менее красиво, и установил окончательный счет — 10:8 в пользу «КОС-Синтеза».

Фото: vk.com/sintezkazan

Увы, «КОС-Синтез-УОР» остался без плей-офф

Для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, второй команде Казани необходимо было хотя бы зацепить ничью в одном из двух поединков с питерской «Балтикой». И шансы были, но...Первый матч молодые синтезовцы провели по заветам советских спортсменов. Это у них в ходу была шутка, что в сезоне надо успешно сыграть два-три стартовых матча в начале, чтобы потом ставили в состав в течение всего сезона, и два-три заключительных матча в конце, чтобы не выгнали перед следующим сезоном. «КОС-Синтез-УОР» отлично начал — 3:0, и неплохо закончил, забив два безответных мяча. Проблема только в том, что середина поединка была полностью за «Балтикой». Питерцы после обескураживающего начала с трем пропущенными мячами, сократили разрыв в счете до — 2:3, а затем их голкипер Артем Макас отбил пенальти. После чего питерцы забили еще два мяча, выиграв стартовый период — 4:3. А у казанцев разлетелось в пыль все преимущество в три гола, нажитое непосильным трудом. При счете — 3:7 состоялась замена голкипера Кирилла Бадьярова на Артема Тимофеева, после чего был пропущен еще один гол с пенальти — 3:8, «тушите свет, сливайте воду»... Трудно рассчитывать на благоприятный исход поединка, пропуская восемь безответных мячей. Объективно говоря, часть матча стоит рассматривать через призму невезения. И речь не только о нашем не забитом пенальти и трех реализованных питерцами. Так один из бросков «Балтики» привел к голу, когда мяч отлетел в ворота от штанги, а у нас он ударился о две штанги и выскочил в площадку. Так вместо потенциальных — 8:11, счет стал — 7:12. Невезение это такая вещь, остро ощущаемая во время нахождения на площадке, сильно действующая на нервы. В итоге — 12:15.

Что поделать с «голами в раздевалку»?

Оставался шанс на положительный исход во втором поединке, где первый тайм очень долгое время прошел без забитых голов. Наконец, казанцы открыли счет, пропустили два гола, и, что самое обидное, один из этих голов был из разряда «гол в раздевалку». То есть, имея время на последнюю атаку, синтезовцы не реализовали ее и не смогли уберечь свои ворота, когда мяч за 5 секунд до сирены был в руках у второго голкипера «Балтики» Тимофея Грачева — 1:2. После чего у казанцев случился очередной длительный игровой отрезок без забитых мячей и с четырьмя подряд пропущенными — 1:4 к исходу второго периода. В этот раз свой шанс с пенальти синтезовцы использовали, но в концовке второго периода получили еще один гол в раздевалку — 4:7.

Дальше будет не детальный разбор поединка, а некое брюзжание, поскольку конкретный матч был проигран именно в нюансах. Два гола в концовке, особенно первый, вообще не проистекавший из логики, помогли гостям сформировать солидное преимущество в мячах. Начало третьего периода было за гостями, они вели уже со счетом — 9:5, но тут надо отдать должное молодым казанцам. Они отыграли два мяча, отстояли ворота в меньшинстве, и были близки к тому, чтобы сократить разрыв до минимума. Но один момент, когда сошлись вместе немного неточная передача и проигрыш в борьбе за мяч Роману Усову, и счет стал 7:10. Психологически это очень сильный удар, который еще дополнили выговор Усова кому-то из молодых синтезовцев и критичные реплики наставника «КОС-Синтез-УОР» Евгения Ярощука с бортика.

Фото: vk.com/sintezkazan

В итоге 9:14, причем казанцы пропустили последний мяч в пустые ворота. Стоит отметить, что синтезовцы провели эти матчи без одного из своих лидеров — Богдана Комарова. Теперь он и его партнеры могут побороться только за Кубок страны. Либо, как это было и ранее, он может помочь старшим товарищам из «КОС-Синтез» в борьбе за чемпионство.

Ватерполисты «КОС-Синтеза», выиграв обе игры у Волгограда и регулярку, в целом сделали подарок своим болельщикам и одному маститому тренеру, скромному аксакалу казанского водного поло. Подарок сделан сейчас — но как будто бы и на 23 февраля и на 80-летие.

Джаудат Абдуллин