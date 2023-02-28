Стахановцы татарской эстрады: Элвин Грей, Марат Яруллин, Гузель Уразова

Кто дает больше всего концертов, чаще выпускает новые песни, кого слушает публика?

Фото: Альберт Муклоков

В последние годы, несмотря на пандемию и изменения геополитической ситуации, концертная и издательская жизнь татарских исполнителей бьет ключом — они ездят с гастролями по России, выпускают новые синглы и альбомы. Вместе с аналитическим отделом «Реального времени» разбираем, кто из звезд подарил слушателю больше всего релизов и выступлений и кого на самом деле любят из эстрады.

Больше всего релизов — у Уразовой

Показателем активности артиста является количество выступлений и выпущенных релизов. Мы разбили концертную деятельность на участие в сольниках и сборных выступлениях. Что касается релизов, то сейчас татарская эстрада, как и общемировая, ориентируется на выпуск синглов — альбомов среди новых выпусков крайне мало.

На первом месте среди самых деятельных артистов стоит уроженец Уфы Элвин Грей. О его поездках можно судить по влогу (только что вышел эпизод про Нефтекамск), а в социальных сетях увидеть множество фото с поклонниками.



На второй позиции закрепился нижегородский татарин Марат Яруллин. Его гастрольный график расписан до конца мая, завершаясь сольником в Казани. Яруллин также известен как актер (театры «Турандот» и «Россия»), участник мюзиклов. Также он играл в сериалах и побеждал в международном конкурсе «Роза ветров» в Сочи в 2008 году.



Фото: Динар Фатыхов

Бронзу ожидаемо получает Гузель Уразова, дающая в некоторых городах по несколько концертов (среди них — Туймазы и Нефтекамск, а также семь выступлений в Челнах). Интересно, что вслед за ней идет муж, соратник и продюсер Ильдар Хакимов, хотя видно, что по участию в солянках он отстает.

На пятом месте Ришат Тухватуллин, обладатель и красивого голоса, и приятного образа, который, к слову, в это воскресенье дал концерт с оркестром Центра современной музыки в БКЗ.

Наконец, шестое место — за Ильсией Бадретдиновой, руководителем красочного бэнда, который колесит безостановочно по России. Нельзя не отметить, что в первой части списка оказались люди, которые работают в разных жанрах, не жалеют средства на шоу и новые клипы.



Место в рейтинге Исполнитель татарской эстрады Концерты в 2022 году Сборные концерты В 2022 ГОДУ Релизы в 2022 году 1 Элвин Грей

56 14 10 2 Марат Яруллин 63 5 5

3 Гүзәл Уразова 56 10 12 4 Ильдар Хакимов 56 8 4 5 Ришат Тухватуллин 50

5 5

6 Илсөя Бәдретдинова 40

9

9

7 Нурминский 37

5 5

8 Рифат Зарипов 27 7 9

9 Радиф Зарипов 21 14

6

10 Ильмира Нагимова 24 6

7



Пою на русском, могу и на татарском

Количество слушателей определялось по статистике со стриминговых площадок «Яндекс Музыка» и Last.fm. Здесь позиция иная, но и надо уточнить, что артисты в нашем случае поют не только по-татарски.

На первом месте идет Нурминский: в топе самых популярных треков на «Яндексе» у него нет татарских песен, родная речь возникает на 34-м месте, это относительно свежий хит Alhamdulillah. Не у всех татарстанских артистов получается запеть-зачитать по-русски. Нурминский в целом теперь больше занимается русским рэпом.

Скрнишот видео

Идущий вторым Элвин Грей продолжает миксовать языки: среди его самых известный вещей — татарская «Уфтанма» и башкирский вариант «Красивая и хороший». По той же схеме выстраивается карьера у дуэта «АИГЕЛ» (записавшего альбом «Пыяла», но потом вернувшегося к русским текстам), Tatarka и Лэйна.

Так что среди «чисто татарских» лидирует вновь Уразова. А вот далее идет Айдар Галимов, которого не оказалось в топе гастролеров. При этом уроженец Башкортостана хорошо представлен в стримингах, здесь можно послушать и его ранние альбомы. Галимов снимается в телешоу, не чурается дуэтов с молодыми исполнителями, это влияет на его представленность в рейтингах.



Дальше идет певица Иркэ, одна из фавориток Bars Media и многодетная мать. Среди ее релизов много альбомов до 2014 года, после — длительная пауза, после которой с 2019-го вышло около 20 синглов.

В конце таблицы — Салават Фатхутдинов, который успешно совмещает неторопливую концертную деятельность с бизнесом и автогонками. Нельзя сказать, что у Салавата Закиевича можно легально найти все песни в сети (все-таки он выпускает альбомы с середины 90-х, среди которых немало хитовых). При этом певец практически не увлекается синглами.

Фото: Динар Фатыхов

А замыкает десятку Хания Фархи, ушедшая от нас почти 6 лет назад. При этом в интернете выложено всего шесть ее альбомов нулевых годов этого века. А это значит, чтобы тебя слушали, к счастью, не нужно агрессивно вести социальные сети, делать скандальные заявления или потакать вкусам публики — достаточно просто исполнять душевные песни.

Место в рейтинге Исполнитель татАрской эстрады Количество слушателей к февралю 2023 года 1 Нурминский 932 321 2 Элвин Грей 578 039 3 АИГЕЛ 522 321 4 Tatarka 415 201 5 Лэйна 155 586 6 Гузель Уразова 131 214 7 Айдар Галимов 76 902 8 Иркә 72 821 9 Салават Фатхетдинов 70 175 10 Хания Фархи 56 255

Источники: ВК, Lastfm, Кассир.ру, Яндекс Музыка