Стахановцы татарской эстрады: Элвин Грей, Марат Яруллин, Гузель Уразова
Кто дает больше всего концертов, чаще выпускает новые песни, кого слушает публика?
В последние годы, несмотря на пандемию и изменения геополитической ситуации, концертная и издательская жизнь татарских исполнителей бьет ключом — они ездят с гастролями по России, выпускают новые синглы и альбомы. Вместе с аналитическим отделом «Реального времени» разбираем, кто из звезд подарил слушателю больше всего релизов и выступлений и кого на самом деле любят из эстрады.
Больше всего релизов — у Уразовой
Показателем активности артиста является количество выступлений и выпущенных релизов. Мы разбили концертную деятельность на участие в сольниках и сборных выступлениях. Что касается релизов, то сейчас татарская эстрада, как и общемировая, ориентируется на выпуск синглов — альбомов среди новых выпусков крайне мало.
На первом месте среди самых деятельных артистов стоит уроженец Уфы Элвин Грей. О его поездках можно судить по влогу (только что вышел эпизод про Нефтекамск), а в социальных сетях увидеть множество фото с поклонниками.
На второй позиции закрепился нижегородский татарин Марат Яруллин. Его гастрольный график расписан до конца мая, завершаясь сольником в Казани. Яруллин также известен как актер (театры «Турандот» и «Россия»), участник мюзиклов. Также он играл в сериалах и побеждал в международном конкурсе «Роза ветров» в Сочи в 2008 году.
Бронзу ожидаемо получает Гузель Уразова, дающая в некоторых городах по несколько концертов (среди них — Туймазы и Нефтекамск, а также семь выступлений в Челнах). Интересно, что вслед за ней идет муж, соратник и продюсер Ильдар Хакимов, хотя видно, что по участию в солянках он отстает.
На пятом месте Ришат Тухватуллин, обладатель и красивого голоса, и приятного образа, который, к слову, в это воскресенье дал концерт с оркестром Центра современной музыки в БКЗ.
Наконец, шестое место — за Ильсией Бадретдиновой, руководителем красочного бэнда, который колесит безостановочно по России. Нельзя не отметить, что в первой части списка оказались люди, которые работают в разных жанрах, не жалеют средства на шоу и новые клипы.
|Место в рейтинге
|Исполнитель татарской эстрады
|Концерты в 2022 году
|Сборные концерты В 2022 ГОДУ
|Релизы в 2022 году
|1
|Элвин Грей
|56
|14
|10
|2
|Марат Яруллин
|63
|5
|5
|3
|Гүзәл Уразова
|56
|10
|12
|4
|Ильдар Хакимов
|56
|8
|4
|5
|Ришат Тухватуллин
|50
|5
|5
|6
|Илсөя Бәдретдинова
|40
|9
|9
|7
|Нурминский
|37
|5
|5
|8
|Рифат Зарипов
|27
|7
|9
|9
|Радиф Зарипов
|21
|14
|6
|10
|Ильмира Нагимова
|24
|6
|7
Пою на русском, могу и на татарском
Количество слушателей определялось по статистике со стриминговых площадок «Яндекс Музыка» и Last.fm. Здесь позиция иная, но и надо уточнить, что артисты в нашем случае поют не только по-татарски.
На первом месте идет Нурминский: в топе самых популярных треков на «Яндексе» у него нет татарских песен, родная речь возникает на 34-м месте, это относительно свежий хит Alhamdulillah. Не у всех татарстанских артистов получается запеть-зачитать по-русски. Нурминский в целом теперь больше занимается русским рэпом.
Идущий вторым Элвин Грей продолжает миксовать языки: среди его самых известный вещей — татарская «Уфтанма» и башкирский вариант «Красивая и хороший». По той же схеме выстраивается карьера у дуэта «АИГЕЛ» (записавшего альбом «Пыяла», но потом вернувшегося к русским текстам), Tatarka и Лэйна.
Так что среди «чисто татарских» лидирует вновь Уразова. А вот далее идет Айдар Галимов, которого не оказалось в топе гастролеров. При этом уроженец Башкортостана хорошо представлен в стримингах, здесь можно послушать и его ранние альбомы. Галимов снимается в телешоу, не чурается дуэтов с молодыми исполнителями, это влияет на его представленность в рейтингах.
Дальше идет певица Иркэ, одна из фавориток Bars Media и многодетная мать. Среди ее релизов много альбомов до 2014 года, после — длительная пауза, после которой с 2019-го вышло около 20 синглов.
В конце таблицы — Салават Фатхутдинов, который успешно совмещает неторопливую концертную деятельность с бизнесом и автогонками. Нельзя сказать, что у Салавата Закиевича можно легально найти все песни в сети (все-таки он выпускает альбомы с середины 90-х, среди которых немало хитовых). При этом певец практически не увлекается синглами.
А замыкает десятку Хания Фархи, ушедшая от нас почти 6 лет назад. При этом в интернете выложено всего шесть ее альбомов нулевых годов этого века. А это значит, чтобы тебя слушали, к счастью, не нужно агрессивно вести социальные сети, делать скандальные заявления или потакать вкусам публики — достаточно просто исполнять душевные песни.
|Место в рейтинге
|Исполнитель татАрской эстрады
|Количество слушателей к февралю 2023 года
|1
|Нурминский
|932 321
|2
|Элвин Грей
|578 039
|3
|АИГЕЛ
|522 321
|4
|Tatarka
|415 201
|5
|Лэйна
|155 586
|6
|Гузель Уразова
|131 214
|7
|Айдар Галимов
|76 902
|8
|Иркә
|72 821
|9
|Салават Фатхетдинов
|70 175
|10
|Хания Фархи
|56 255
Источники: ВК, Lastfm, Кассир.ру, Яндекс Музыка
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