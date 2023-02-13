Первая осечка «Рубина» Уткульбаева. Казанцы оказались не готовы к жесткой игре с аутсайдером

Непобедимость «Рубина» в Турции была лишь на фоне «мягких» товарищеских игр?

С самого старта игры с аутсайдером Первой лиги «Краснодаром-2» у команды Юрия Уткульбаева что-то пошло не так. Южане сразу же сняли второй этаж, да и развернуть уже фирменные казанские комбинации не дали. Краснодарцы включили жесткую игру, и «Рубин» потух. В чем причина первой осечки казанцев на сборах, почему привычная схема не сработала и как отыграли новички — в разборе спортивной редакции «Реального времени».

Игра пошла не по плану с самого начала

До матча со второй командой «Краснодара» летние сборы для «Рубина» складывались так, что болельщики уже могли уверенно планировать, на какие матчи в рамках Премьер-лиги на следующий сезон они пойдут. Такой уровень доминирования над соперниками и отлаженности в действиях демонстрировали футболисты.

Казанская команда отыграла пять матчей без поражений, без серьезных проблем обыграла пару клубов РПЛ, расправилась с болгарским клубом «Берое», камня на камне не оставила от серебряного призера чемпионата Узбекистана, но самое важное, что при этом был виден запас — команда Юрия Уткульбаева не умирала на поле ради побед, а очевидно решала свои задачи по обкатке и наработке связок, а результат — сопутствующий фактор.

Более того, разницы забитых и пропущенных мячей составляла 16—3, что выглядит как тотальное доминирование над всеми, кто встал на пути у обновленной казанской команды. При этом больше чем в половине этих игр «Рубин» забивал довольно быстрые голы, а дальше просто доводил дело до конца.

Но сегодня с самого начала что-то пошло не так. Аутсайдер ФНЛ в лице «Краснодара-2» нашел способы заглушить те сильные стороны, которыми «Рубин» оперировал на турецком берегу в предыдущих встречах. Краснодарцы заблокировали быстрые фланговые атаки, результативные забросы в штрафную, сняв весь второй этаж… Но самое главное — команда Алексея Герасименко сумела найти противоядие против атакующей схемы «3-5-2», которой орудовал Юрий Уткульбаев все последние игры.

В итоге казанцы так и не сумели забить за стандартные 90 минут матча, и лишь в дополнительный тайм Игорь Горбунов дальним ударом сумел-таки немного раскрасить довольно блеклую картину — 1:1. Первая осечка команды Уткульбаева.

«Рубин» оказался не готов к жесткой игре. В сезоне это важнейший фактор

Матч «Рубин» начал непривычно вторым номером, но с высоким прессингом, и это все, что казанцы могли противопоставить дерзкой атаке «Краснодара-2», который не гнушался идти на стычки и силовую игру. Судя по всему, именно такая жесткая игра стала для футболистов «Рубина» и Уткульбаева неожиданностью.

Довольно «нежные» товарищеские игры не предполагают такого уровня жесткости, и, судя по всему, пока казанцы готовы играть с позиции силы, когда не встречают на каждом метре поля. Но нужно понимать, что игры в Первой лиге как раз и славятся уровнем жесткости. И если при первом случае, когда соперник решил выключить режим «товарняка» и сыграть серьезно, казанцы начинают буксовать — это серьезные проблемы.

Именно южане действовали опаснее и интереснее в начале первого тайма, а во втором лишь благодаря реакции Александра Беленова «Рубину» удалось избежать двух верных голов (еще несколько раз спасал его молодой сменщик Никита Корец уже в дополнительном тайме). И следует признать, что краснодарцы были намного ближе к победе, чем казанцы к ничьей.

Фото: rubin-kazan.ru

Гол «быков» исходил из логики матча, и полузащитник южан Никита Плотников его оформил. Он получил рассекающий всю оборонительную линию «Рубина», просочился в штрафную и протолкнул мяч мимо Беленова.

Даже те немногие опасные моменты, которые были у Безрукова и Уридии, оказались довольно глупо растрачены. Футболисты будто утратили ту легкость в принятии решений, которая их сопровождала в предыдущих играх, и стали «загоняться», придумывая сложные выходы в ситуациях, когда можно было просто пробить по воротам.

Стоит отметить, что не было легкости в действиях у всего состава — команда явно под нагрузками перед возобновлением чемпионата. Впереди у «Рубина» проверка двумя клубами РПЛ — «Ахматом» и мощным ЦСКА.

— Соперник играет довольно плотно и жестко, поэтому мы должны соответствовать той борьбе, которую нам навязывают. И мы тоже в прессинге довольно плотно играли, — говорил после игры Уткульбаев пресс-службе «Рубина». — Мне нравится, что эта игра была не похожей на товарищескую. Это опять подтверждает тезис, что на «Рубин» все настраиваются.

Мераби Уридии еще нужно много работать

Интересным этот матч был и потому, что «Рубин» продолжает обновлять кровь. Только сегодня казанцы объявили о переходе в клуб двух нижнекамцев — Мераби Уридии и Максима Ширяева.

И если с последним многое понятно — этот футболист в форме «Рубина» собирал призы лучшего игрока турнира еще на уровне детских команд, а потом поехал искать счастья по клубам ФНЛ в надежде когда-нибудь вернуться в родной клуб. А вот что представляет собой Ширяев — большой вопрос для большинства болельщиков «Рубина». Вряд ли кто-то пристально следил за «Нефтехимиком» в рамках Первой лиги.

Фото: vk.com/fcneftekhimik

Ширяев пока только получает практику и в целом сильно не проваливался. А вот Уридия втягивается в состав тяжеловато. Он растратил пару неплохих моментов, несколько раз был отмечен в стыках, а в остальное игровое время растворялся на поле. Но было бы несправедливо в первый же игровой день ожидать от него фееричной игры. Тем более когда и остальная команда не блистает.

Эрик Добролюбов