Разоблачитель бойни США во Вьетнаме назвал главных виновников в подрыве «Северных потоков»

«Реальное время» собрало девять тезисов статьи

Один из самых именитых журналистов-расследователей США 85-летний Сеймур Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Лауреат Пулицеровской премии рассказал, что еще летом прошлого взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. Статья опубликована на его сайте, сам журналист подтвердил ее подлинность корреспонденту «РИА Новости». «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.

Угрозы «Северному потоку — 2» материализовались с приходом Байдена

Между Россией и НАТО постоянно нарастала напряженность. Всему виной агрессивная внешняя политика администрации Байдена.

Разговоры об угрозах «Северному потоку — 2» появились накануне инаугурации Байдена в январе 2021 года. Тогда республиканцы в Сенате во главе с Тедом Крузом из Техаса неоднократно поднимали тему «дешевого российского природного газа» во время слушаний по утверждению Блинкена на посту госсекретаря.

Фото: commons.wikimedia.org

Причастность Джейка Салливана

К уничтожению «Северных потоков» причастен советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. В декабре 2021 года он созвал совещание, на котором присутствовали представители ЦРУ, Госдепартамента и Минфина.

По словам источника, непосредственно знакомого с процессом, Салливан хотел, чтобы группа разработала план разрушения двух газопроводов «Северный поток», и он выполнял желания президента.



Фото: commons.wikimedia.org (Джейк Салливан — второй слева)

Варианты уничтожения «Северных потоков»

Во время следующих нескольких встреч участники обсуждали варианты уничтожения инфраструктуры. Например, представители Военно-морского флота США предложили использовать недавно введенную в строй подводную лодку для разрушения трубопровода. Другой вариант предложили сотрудники ВВС страны. Они хотели сбросить бомбы замедленного действия, которые планировали привести в действие дистанционно. А вот в ЦРУ уверяли, что какой бы вариант не был бы выбран, все должно было пройти в секретном режиме. Все понимали, что это может спровоцировать войну.



Боязнь ухудшения отношений с Германией

Администрация США опасалась, что после взрыва Германия не захочет снабжать Украину техникой и деньгами. Изначально у американской власти не было большого доверия к Олафу Шольцу. Они не знали, какой позиции он будет придерживаться в конфликте с Россией, припоминая его публичную поддержку президента Франции Эммануэля Макрона. Последний призывал Европу обрести более независимую политику.

Фото: commons.wikimedia.org

Решение Байдена

Решение Байдена устроить диверсию было принято после более чем девяти месяцев обсуждений с командой по нацбезопасности. Больше всего всех волновал не вопрос, как это сделать, а вопрос — кто несет за это ответственность.

Администрация Джо Байдена делала все возможное, чтобы не допустить утечку информации. Планирование диверсии велось в конце 2021 года и в первые месяцы 2022 года.

Диверсия и помощь норвежцев

Американцам активно помогали норвежцы. У норвежцев были свои интересы по уничтожению двух газопроводов. Первая — ненависть к России. Вторая — «шкурный» интерес. Уничтожение «Северных потоков» позволило бы Норвегии продавать в Европу гораздо больше собственного природного газа. В итоге взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. Разведывательный самолет P8 ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй. Сигнал распространился под водой, сначала на «Северный поток — 2», а затем на «Северный поток — 1». Через несколько часов сработала мощная взрывчатка С4, и три из четырех трубопроводов были выведены из строя.

Фото: commons.wikimedia.org

Отрицание вины

И в ЦРУ, и в Белом доме отрицали причастность Вашингтона к диверсии на «Северных потоках». Например, представитель Белого дома Эдриенн Уотсон, комментируя обвинения, сообщила, что эти утверждения являются «ложью и полной выдумкой». Такой же позиции придерживался и представитель ЦРУ Тэмми Торп. Он назвал эти обвинения «полностью ложными».

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Айрат Назипов