Trademark «Татарстан»: квантовый инженер-пекарь, творческие люди автограда, секс игрушки для маркетплейсов

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 4-я

Маркетплейсы захватят мир, по крайней мере мир шоппинга. Роспатент буквально завален заявками предпринимателей на регистрацию их прав на товарные знаки для интернет-магазинов на Wildberries и Ozon, в том числе из Татарстана. Впрочем, есть и те, кто продолжает развиваться оффлайн — в интересных и необычных нишах. Очередной выпуск еженедельного обзора будущих товарных знаков бизнесменов нашей республики — в материале «Реального времени».

Зарегистрировавшись в конце декабря прошлого года в качестве индивидуального предпринимателя, Альбина Ахметова из Казани спустя месяц подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Mama Fox. Под этим брендом на Wildberries продается детская одежда.

Что интересно, бренд и логотип казанской бизнесвумен перекликаются с названием и концепцией довольно раскрученного проекта Марии Новоселовой из Омска. В ее паблике в ВК более 26 тысяч подписчиков, есть сайт и другие соцсети. «Реальное время» попросило Марию прокомментировать этот нюанс, но ответа на момент подготовки обзора, к сожалению, не получило.



Юлия Хайруллина из Казани в партнерстве с мужем Зуфаром 3 года развивают бренд женских боди J-store. Продукция марки производится в столице Татарстана — что довольно большая редкость и заслуживает уважения. У супругов Хайруллиных есть интернет-магазин и шоу-рум в центре города. С маркетплейсами предприниматели предпочитают не работать из-за неприемлемой для них политики по возвратам. При этом спросом их фирменные боди пользуются во всем мире. Но тут есть нюансы.

«Бизнес развивается уже 3 года, как это бывает у нас в России — сначала в Instagram*, дальше — больше. Но ввиду последних обстоятельств мы теряем до 90% рынка сбыта. Дело даже не в логистике, а в сложностях с осуществлением платежей. Спасает то, что мы хорошо известны внутри страны, — рассказал Зуфар Хайруллин «Реальному времени».



По словам предпринимателя, изначально интернет-бизнесом занималась его супруга, а он начинал с продажи автомобильных запчастей. Да так хорошо их продавал, что ему предложили работу в транспортном блоке муниципального исполкома. Покинув его пару лет назад, Хайруллин решил вернуться в продажи.

Ребрендинг своего бизнеса по продаже женских платьев на маркетплейсах, видимо, задумала предприниматель Оксана Ческидова. Сейчас ее продукцию можно купить на Ozon, но представлена она там под этим названием, но другим, более игривым и, пожалуй, не очень удачным логотипом. Учитывая, что среди ОКВЭД ИП Ческидова указала не только торговлю, но и пошив, можно предположить, что свои коктейльные и вечерние наряды для дам она тоже изготавливает самостоятельно.

Любопытно, что Оксана, но под фамилией Рощупкина, уже была ранее индивидуальным предпринимателем, но в Башкортостане, проработав в этом статусе всего лишь 5 месяцев с видом экономической деятельности «Прочая торговля вне магазинов». Так что соседняя республика лишилась, и не так давно — в пандемийном 2020 году, талантливой бизнесвумен с положительными отзывами на ее платья на маркетплейсе.



Интернет-бизнесмен из села Янга-Аул Агрузского района Татарстана Камиль Файзрахманов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя меньше трех месяцев назад. В его магазине на Wildberries пока всего два товара — мужской жилет и женская жилетка. Судя по отзывам, покупателям нравятся и сами товары и, особенно, их цена. В характеристиках к мужской модели указана страна-производитель Китай, источник женской не назван, но одна из покупательниц сообщила, что она подозрительно «большеразмерит».



Инженер, режиссер-монтажер региональных телекомпаний «Вариант» и «Казань», выпускник Казанского авиационного института (это информация с его странички в ВК) Вячеслав Трофимов в бизнесе уже почти 20 лет. У него есть компании «Искусство коммуникаций» и «ЮТА Сервис», которые занимаются производством компьютеров и периферийного оборудования. Но индивидуальным предпринимателем, от имени которого подана заявка в Роспатент на регистрацию товарного знака Home Baking (англ. — домашняя выпечка), он зарегистрировался только в 2019 году.

На маркетплейсе Wildberries можно без труда найти одноименный магазин Трофимова, в котором представлен 21 товар. Все это полезные при выпекании мелочи по приятным ценам. Топовый товар, судя по открытой статистике продаж, — это нож-струна для выпечки, которых выпускник кафедры радиоэлектроники и квантовых устройств, кандидат технических наук Вячеслав Трофимов продал более 6 тысяч штук.



«Реальное время» попыталось связаться с инженером-предпринимателем через его страничку в ВК, но на момент подготовки обзора он не ответил на сообщение корреспондента издания.

Если Зуфар Хайруллин из J-store принял решение уйти из автомобильной темы в пошив и продажу одежды, то Ленар Нуруллин пока остается верен своему направлению бизнеса. Торговлей автозапчастями на пару с братом Маратом он занимается как минимум с 2011 года через юрлицо «Автотранс». До 2019 года был еще бизнес, связанный со стройматериалами, но теперь его у Нуруллина нет.

Сайт компании «Автотранс» и два ее магазина называются «Автокрафт», страничка расположена на домене с использованием слова autocraft, что наводит на мысль о целях обращения предпринимателя к патентному поверенному. При этом забавно, что автокрафтинг (autocrafting) — это прием, которым пользуются игроки в популярных компьютерных играх для ускорения и упрощения процесса переработки базовых ресурсов в полезные для геймплея предметы.

По телефону компании «Реальному времени» сообщили, что регистрация товарного знака, по их мнению, требование закона. «Если ты хочешь заниматься этой деятельностью, то регистрируй товарный знак. Без этого шага не сделаешь несколько следующих», — рассказал собеседник издания. Впрочем, отметим, что регистрация товарного знака в России не является обязанностью и осуществляется только по желанию бенефициаров бизнеса. И это особенно актуально для тех, кто находится в состоянии конкурентной войны или намерен продавать франшизу.



Рената Амирова из Набережных Челнов владеет популярным, судя по его соцсетям, театром моды и танца для детей «Эрика». У паблика и основательницы проекта на двоих почти 2,5 тысячи «друзей». Амирова зарегистрировалась индивидуальным предпринимателем только в январе 2023 года, хотя у нее уже был опыт в частном бизнесе — всего один год до весны 2016-го.

«Наши занятия помогают всегда отлично выходить на фотографиях, развить легкость шага, преодолеть внутреннюю скованность, начать чувствовать свое тело, научиться красиво и уверенно ходить на каблуках», — утверждается в описании курсов, разделенных на возрастные группы от 4 до 17 лет. В программе есть фитнес, стретчинг и фотопозирование.

— В театре моды «Эрика» обучаются чуть более 200 воспитанниц, поэтому считаю его крупнейшим в нашем городе. Подала заявку в Роспатент для развития франшизы, чтобы делиться знаниями об искусстве театра моды с еще большим количество детей и молодежи, — рассказала «Реальному времени» Рената Амирова.



Набережные Челны — родина КАМАЗа, город брутальных грузовиков и творческой посткомсомольской молодежи. С 2015 года здесь работает центр творческого развития «Радуга». Одноименную автономную некоммерческую организацию возглавляет Ольга Антипова. Именно она, но в статусе индивидуального предпринимателя, подала через своего поверенного заявку в Роспатент для регистрации товарного знака «Музоцвет».

ЦДТ «Радуга» предлагает занятия для детей по полезному рукоделию, вокалу, фортепиано, музыкально-логопедические занятия и семейные мастер-классы. Сейчас по абонементам здесь занимаются около 70 детей. Ольга Антипова занимается этим проектом с 2019 года. По ее словам, «Музоцвет» — это создаваемый сейчас развивающий центр для взрослых и детей, но уже на чисто коммерческой основе. «Помимо обучающих программ, которые можно вести без лицензии, мы будем через него организовывать мероприятия: дни рождения, праздники, конкурсы, концерты. А в «Радуге» мы проводим много бесплатных, благотворительных акций. Например, завтра идем выступать для онкобольных детей. «Музоцвет» — это коммерческий проект, здесь будут платные услуги», — рассказала Ольга Антипова «Реальному времени».

— Мы долго выбирали уникальное название для проекта, потому что права на слово «Радуга» зарегистрировать невозможно. Я думаю, наша заявка пройдет регистрацию. В будущем возможно будем развивать проекты по франшизе в других городах, — добавила она.







Динар Мухаметшин из Казани решил заморочиться и получил в мае 2022 года бессрочную образовательную лицензию Минобрнауки. Его языковая школа для детей развивается с 2020 года, имеет паблик в ВК и уже семь филиалов по Казани.

— Решили зарегистрировать бренд просто на будущее, планов по развитию собственной франшизы пока нет, — рассказал Динар Мухаметшин «Реальному времени». По его словам, через школу ежегодно проходит более 500 обучающихся, а среди направлений не только английский язык, но также китайский и немецкий.

(731) Заявитель:

RU, Индивидуальный предприниматель Махаметшин Динар Наилевич, 420025, г. Казань, ул. Академика Глушко, д. 6, кв. 125









По данным KazanExpress, у предпринимателя из Казани Елены Николаевой на этой площадке уже более 155 тысяч заказов и почти 9 тысяч отзывов. А работает она на этом маркетплейсе чуть ли не самого его основания — 2017 года. Правда в качестве индивидуального предпринимателя она зарегистрировалась, по данным открытых источников, только в 2019 году.

Николаева продает через свой магазин на KE всякие мелочи для автовладельцев и садоводов: разноцветные силиконовые чехлы на ключи, держатели для смартфонов, клипсы для очков, стикеры, мелкие расходники и инструмент и так далее. Страна производитель это автоширпотреба на казанском маркетплейсе не указывается, но что-то подсказывает, что приехал он в нашу страну откуда-то из Юго-Восточной Азии.



Компания «Бьюти Лайн» Марата Джумамуратова существует на рынке 4 года, но успела уже подойти к реализации ребрендинга. Имея зарегистрированный товарный знак на свою линию профессиональных гель-лаков для ногтей, она подала вторую — на регистрацию нового более минималистичного логотипа.

По данным открытых источников, в 2021 году (более свежих данных нет, — прим. ред.) казанская компания получила выручку почти 30 млн рублей. Она имеет интернет-магазин и весьма раскрученные странички на популярных маркетплейсах, а также предлагает продукцию оптом. Судя по ОКВЭДам, балансу и разрешительной документации, производством продукции под собственной маркой фирма занимается не сама.



Бизнес у компании «АльфаФлит» из поселка Новый Тукаевского района Татарстана еще крупнее — за 2021 год она получила выручку в размере более 88 млн рублей. Так что может себе позволить подать заявки на регистрацию сразу двух товарных знаков — полного логотипа и графического знака. Численность сотрудников составляет почти 60 человек. Занимается фирма техобслуживанием и ремонтом автотранспорта.

Бенефициар компании Руслан Гарифянов зарегистрирован в качестве ИП в Казани, но имеет довольно крупный бизнес по торговле топливом в Москве. Совокупная годовая выручка подконтрольных Руслану Рахимяновичу группы компаний, по данным открытых источников, превышала по итогам 2021 года полмиллиарда рублей. А если он имеет какое-то отношение к транспортному бизнесу директора «АльфаФлит» Рэмзии Рахимяновны Калашниковой, то уходит за полтора миллиарда.

Тем временем регистрируемое в Роспатенте фирменное наименование Fleet Goup имеет «тезку» из города Спартанбург, Южная Каролина, США. И этот тезка, возможно, занимается почти тем же. Цели регистрации товарных знаков «Реальному времени» выяснить, к сожалению, не удалось.



Традиционно активны предприниматели Татарстана в аграрно-промышленном комплексе. Агрофирма «Возрождение» из Арска подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Ihlas. Для тех, кто не знает татарский язык, логично предположить, что ихлас — это по-татарски «возрождение». Но нет, «возрождение» — это яңарыш, а ихлас — это «искренность».

На предприятии Ильгизяра Садыкова трудятся более 100 человек, а выручка за 2021 год чуть не дотянула до четверти миллиарда. Вообще, судя по данным открытых источников, предприниматель Садыков долгое время занимается бизнесом не в Арском, а в Чистопольском районе Татарстана, где является владельцем и руководителем торгового дома «Поволжье», а также участвовал в развитии целого ряда сельхозпредприятий, в том числе рухнувшей под давлением банков-кредиторов группы «ВАМИН» Вагиза Мингазова.



Сельхозпотребкооператив «Актанышские гуси» зарегистрирован ровно год назад и, судя по всему, процветает на производстве и продаже традиционного для татарской кухни мяса гусятины. В качестве главы крестьянско-фермерского хозяйства его председатель Рамиль Гилазов зарегистрировался почти на год раньше — летом 2021 года. Это для него уже второй приход в малый бизнес, первый окончился снятием с учета в качестве ИП в сентябре 2009 года.

Кирилл Андреевич Аполлонов мог бы быть сыном «рыжего» из Иванушек International, но является предпринимателем из Казани. Судя по всему, он всю жизнь зарабатывает стройкой и ремонтом. С 2004 по 2013 год он был зарегистрирован в качестве ИП по производству строительно-монтажных работ. В августе 2022 года зарегистрировался вновь — по тому же ОКВЭДу.

Но, похоже, для души занимается производством мясных консервов. Именно для этого бизнеса Аполлонов подал заявку на регистрацию своих прав на бренд «Важный вкус» в Роспатент. К сожалению, обнаружить следы его продукции в интернете «Реальному времени» не удалось.

Судя по количеству отзывов на страничке Павла Шундакова на Wildberries, его бизнес по торговле интимным нижним бельем под брендом «Мис кис-кис» идет весьма бойко. Да и сам маркетплейс сообщает потенциальным покупателям, что его продукцию уже купили более 3300 раз. В каталоге магазина есть продукты как для женщин, так и для мужчин. Самыми «приличными» из них являются, пожалуй, свадебные или вечерние нейлоновые женские перчатки в сетку. Надо отметить, что цены на белье и аксессуары предпринимателя из деревни Зимняя горка Лаишевского района Татарстана довольно демократичны. Страной производителем является Китай.

В своей заявке в Роспатент Шундаков регистрирует именно наименование бизнеса. Обнаружить его заявку на защиту логотипа «Реальному времени» не удалось. Видимо, это особенность интернет-бизнеса — мимикрировать под конкурента через повторение его логотипа на маркетплейсах не имеет особого смысла. Все дело именно в названии, а также в продвижении предложений через алгоритмы и инструменты площадки.

Любопытно, что основанный в начале «нулевых» рэп-дуэт «Чаян Фамали» из Набережных Челнов спел про «мисс кис-кис» еще в середине «десятых», а Павел Шундаков зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в 2020-м. Дискотечный трек с «кальянным» речитативом набрал в паблике «Рэп-новинки» в 2017 году немалое количество прослушиваний и позитивных отзывов.



Владелица бренда «для любителей пикантных развлечений» RixSi зеленодольская предпринимательница Регина Казаринова пошла чуть дальше Павла Шундакова и почти год назад занялась торговлей секс-игрушками на KazanExpress. На страничку этого интернет-магазина на маркетплейсе лучше не заходить, если вам не исполнилось 18 лет.

Отметим, что sexual wellness долго время была (а может быть и остается) настоящим Клондайком для малых российских предпринимателей. С 2010 по 2019 год российский рынок ежегодно прибавлял по 15—20%, а в пандемийный 2020-й продемонстрировал двукратный рост — с 9,6 млрд рублей в конце 2019-го до 16,8 млрд рублей. В 2021 году рынок вырос до 20,1 млрд рублей, но по итогам 2022 года не дотянул до 20 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на основателя компании «Поставщик счастья» Дмитрия Коробицына.

Исследование одного из крупнейших поставщиков товаров для взрослых показало, что впервые за 12 лет стабильного роста рынок секс-игрушек показал отрицательную динамику, несмотря на рост продаж в натуральном выражении на 15%. По данным KazanExpress, у RixSi на площадке менее чем за год уже есть 1461 заказ и 60 в основном положительных отзывов.



Сюмбель Губайдуллина, Сергей Кощеев