Новая «Яндекс Станция», обзор Realme GT Neo5, разумный ИИ от Google / Реальное время Live
Уже 9 февраля состоится анонс телефона Realme GT Neo5 — первый в мире смартфон, который будет поддерживать самую быструю 240-ваттную зарядку, что позволит зарядить устройство до 100% менее чем за 10 минут. Тем временем компания Google представила экспериментальный сервис разговорного искусственного интеллекта под названием BardBard, опирающийся на языковую модель LaMDA, которую некоторые специалисты Google назвали разумной системой. Некоторым пользователям уже сегодня стал доступен тестовый вариант. Ну и в преддверии Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, Яндекс под праздник анонсировал выпуск тематической умной колонки «Яндекс Станция 2» в цвете красный рубин. В компании подчеркнули, что всего будет продано лишь 50 тысяч устройств. Эти и другие новости обсуждаем в технообзоре «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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