«Зашли в чат русскоговорящий, а там жуткая паника»: татарстанцы — о землетрясении в Турции

Волна землетрясений накрыла Юго-Восток и Центральную часть Турции. Первое из них стало самым мощным с 1939 года и самым разрушительным, после него произошло еще около трехсот подземных толчков. Население страны переживает страшную трагедию, местных жителей буквально охватила паника после последствий стихийного бедствия. Число жертв достигло 3549 человек, раненных — более 22 тысяч и с каждым часом количество погибших и пострадавших продолжает расти. «Реальное время» связалось с уроженцами Татарстана в Турции, некоторые из которых проживают недалеко от эпицентра бедствия.



«Мы пока сообразили, уже все прошло»

Уроженец Казани Айнур Ахметов четыре месяца назад покинул Казань и вместе с семьей обосновался в Турции. Он живет в городе Мерсин, который находится в 250-300 километрах от эпицентра землетрясения, тем не менее волна бедствия докатилась и до его района. Первый подземный толчок магнитудой 7,7 он ощутил в 4 часа 17 минут утра.

— Мы проснулись от того, что у нас качало дом. Качалась люстра, шкаф. Зашли в чат русскоговорящий, а там уже была жуткая паника. Все турки выбегают из домов и уезжают, а многие приезжие из России, как и мы, пока сообразили, уже все прошло, — рассказал нам глава семейства.

По словам собеседника, в первые секунды начала трястись кровать. Мужчина подумал, что это ворочается во сне супруга. Как позднее понял казанец, такая же реакция была поначалу и в семьях его друзей. Айнур отметил, что для многих жителей России землетрясение — настоящая неожиданность и как вести себя в такой ситуации большинство попросту не знает, в отличие от коренных жителей страны.

— Турки уже на опыте сели и уехали. В каких-то домах они стучали в дома и говорили: «Выходите». Но в наших домах, где живут русскоязычные, такого не было, — рассказал нашему изданию Айрат.

Второе землетрясение было уже в районе часа дня. Ощущения были примерно такими же, как и в четыре часа утра, говорит казанец. А уже остальные толчки были практически незаметными для города. К слову, Мерсин от землетрясений практически не пострадал. Тем не менее, его жители не на шутку напуганы.



— В городе панические настроения. Многие наши знакомые ночевали в магазинах или пошли в специальные оборудованные места, которые мэрия открыла. Это: банкетный зал, спорткомплекс еще что-то. Там дают суп, чай, — объяснил Айнур.

Как отмечает уроженец Казани, после этих инцидентов многие горожане начали уезжать в горы или деревню. При этом большинство все же не покидают страну. Это связано и с нежеланием уезжать из Турции и частичной невозможностью из нее улететь (в некоторых местах закрыты аэропорты). Сам же Айнур также остался в Мерсине, полагая, что землетрясений в населенном пункте больше не будет.

— Судя по статистике, очень маловероятно, чтобы у нас что-то произошло. В области, где мы живем, строят небоскребы и АЭС. И по географической карте — это самое сейсмически устойчивое место. Поэтому мы решили довериться науке и остаться, — добавил он.

«Все объединились»

Как рассказал Айнур, сейчас в стране царят панические настроения. Но в то же время население Турции объединилось в общем порыве поддержать пострадавших и родственников погибших. Люди считают себя причастными к трагедии, отстранившихся практически нет. Едва не ли каждый житель, хочет «внести свою лепту и оказать помощь».



Мужчина добавил, что эта трагедия сплотила не только турков. Русскоязычное сообщество, куда входят россияне, украинцы, казахстанцы и другие, стараются помочь пострадавшим. Например, жертвуют деньги, идут работать волонтерами на разборы завалов или сдают кровь.

— Татарское сообщество в Турции объявило, что будет собирать деньги и уже собирает деньги. Мы туда как раз «донатим». В тех татарских пабликах, которые я состою, все активизировались. Объявляют, что собирают деньги на помощь пострадавшим, — рассказал Айнур.

Фото: скриншот видео

Кроме того, многие переживают из-за своих родственников, которые находились в эпицентре стихийного бедствия. По словам собеседника, у многих жителей есть пострадавшие среди близких.

— У нашего друга турка там живут родственники. Они все пострадали. Например, в доме у брата по дому пошла трещина и они просто не могут зайти. Не разрешают. У сестры дом покосился. Они дверь не могут открыть, потому что конструкция деформировалась. Таких людей, у которых родственники умерли, среди нас нет, но есть знакомые, у кого кто-то попал под завалы и там остался, — отметил Айнур.

«До землетрясения начали просыпаться дети и убегать кошки»

Еще одна жительница Мерсина Эльза Набиуллина приехала в Турцию из Татарстана несколько месяцев назад. Там она живет с дочерью и мужем, который незадолго до ЧП уехал в командировку.

— В 4:10 проснулся ребенок и попросился в туалет. Мы проснулись случайно. И потом начало качать. Кстати, друзья говорят, что их дети тоже заранее проснулись. А кто-то говорит, что кошки начали убегать. Мы потом подшучивали, что всем надо срочно завести кота, — рассказала Эльза.

В отличие от многих россиян Эльза с дочкой сразу же выбежали на улицу. Но там ничего не происходило. Чуть позднее, жители Турции начали садиться в машины и уезжать на дачи, которые расположены в горах.

В одну из машин села и Эльза с дочкой. Но далеко они не уехали, вспоминает уроженка Татарстана. Вместе с жителем Сирии они переждали землетрясение в машине и затем вернулись обратно домой. Посчитав, что самое худшее осталось позади, они пошли отсыпаться. Но ближе к часу дня все повторилось.

Фото: commons.wikimedia.org

— Мы опять выбежали на улицу. После этого периодически шатает. Лично мне в здании страшно находиться. Потом мы посидели, подумали, быстро-быстро собрали вещи и уехали. Нас знакомые турки пригласили, — отметила собеседница.

Татарстанцы уехали в другой населенный пункт, который находится в 100 км от Мерсина. Когда вернутся обратно — пока не знают.

— Никаких предупреждений не было. Хотя я помню в начале октября были учения. Приходили СМС заранее. В какой-то момент телефоны начали громко кричать и надо было выходить из здания. Это были учения. Но здесь не было никаких сообщений. По громкоговорителю ничего не говорили, хотя на каждом шагу, в мечетях они есть, — вспоминает Эльза.

«Все разрушено, связи нет»

Мерсин находится в 100 км от города Адана. Здесь произошли мощные землетрясения. Как отмечает Эльза, в этом городе у нее живут знакомые.

— У них разрушился дом. Напротив, разрушился еще один и сзади у соседей. Они выбежали без одежды и без ничего. Сейчас Адану рекомендуют покидать, потому что это может повториться, — отметила собеседница.

Еще один знакомый женщины живет в области Хатай. В ряде городов ситуация крайне сложная.

— Он говорит, там очень сложно. Все разрушено. Связи нет. Даже первой помощи не было, потому что дороги были разрушены и аэропорт. Люди друг друга вытаскивают. Очень много людей под завалами. Около 6 тысяч разрушенных зданий, — рассказала уроженка Татарстана.

По словам Эльзы, несмотря на трагедию, в некоторых местах «взлетели» цены на аренду недвижимости. Например, за день до трагедии снять помещение стоило 500 лир, а уже после цена выросла в два раза. Теперь аренда может стоить 1 000 лир.

Почему происходят землетрясения?

В Госкомитете Татарстана по туризму «Реальному времени» сообщили, что информации о погибших или пострадавших жителей республики в Турции нет.

Сегодня в 11 часов дня в федеральных СМИ появилась информация о погибшей россиянке в ходе землетрясений в Турции со ссылкой на оперативные службы. Однако подробностей этого инцидента так и не появилось.

В российском диппредставительстве в Анкаре, напротив, сообщили, что информации о россиянах, погибших в результате землетрясений, от местных официальных лиц в посольство РФ не поступало.

Ученые Казанского федерального университета высказали свое мнение относительно возможных причин стихийного бедствия в Турции.

— На территории Турции Аравийская плита сталкивается с Евразийской. Вся территория Турции разделена на мощные разломы, — пояснил директор Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалиев, — Центральная часть страны относительно несейсмоактивная, тем не менее там тоже могут быть землетрясения. А вот западная, восточная части страны — очень сейсмоактивные зоны. Достаточно мощное землетрясение произошло на границе между Сирией и Турцией.

Фото: скриншот видео

Как отметил доцент кафедры общей геологии и гидрогеологии ИГиНГТ КФУ Айрат Латыпов, землетрясение в Турции можно с уверенностью причислить к сильным. По его словам, очаг землетрясения залегал на глубине почти в 10 километров.



— Это эндогенный геологический процесс, который зарождается глубоко под землей, связанный с сейсмической активностью Земли. Как правило, очаги возникают в области тектонических разломов, местах подвижек литосферных плит. Малейшие сдвиги способствуют появлению разрушительных процессов на глубине. На поверхности это отображается в виде таких толчков, своеобразных волн, — рассказал ученый.

Собеседник добавил, что землетрясения, как правило, характерны для районов с быстро меняющимся рельефом (с горного на равнинный), территорий рядом с океаническими желобами, в горах. И в этом плане Турция, простирающаяся от одного моря до другого, с горами, не может считаться сейсмически благополучной, продолжил Латыпов.



Фото: pixabay.com

По последним данным в результате землетрясения в Турции погибли уже больше 3,5 тысячи человек. Больше 22 тысячи жителей страны получили ранения.

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