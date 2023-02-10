В Татарстане запускают халяльную ипотеку в сфере ИЖС
Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане собираются запустить аналог исламской ипотеки в сфере индивидуального жилищного строительства. Представители семи крупных застройщиков загородной недвижимости рассказали, как разрабатывают систему беспроцентной рассрочки по нормам шариата. Каковы перспективы новой услуги в рамках старта пилота по внедрению системы исламского финансирования в России и с какими трудностями сопряжен этот проект — в нашем материале.
«Халяльная ипотека привлекательна не только для мусульман»
Свыше 140 млрд рублей заняли в банках россияне в минувшем году, чтобы заняться индивидуальным жилищным строительством. Сегодня около 90% сделок в сфере ИЖС происходит с привлечением банков и около 80% ипотечных кредитов оформлено по государственным льготным программам.
Таким образом, интерес к ипотеке на ИЖС достаточно высокий. Однако в общем объеме жилищных кредитов на этот сегмент недвижимости приходится лишь 5%, отметил татарстанский предприниматель, владелец СК «Ханский дом» Ильяс Гимадов. Застройщик совместно с несколькими компаниями выступил инициатором проекта халяльной ипотеки для ИЖС:
— Рынок недвижимости тормозит в том числе отсутствие льготных программ на вторичное жилье. Нашим клиентам, допустим, надо продать квартиру, но они не могут, потому что всем выгодно покупать в ипотеку первичку. Вторичное жилье стоит — и эта цепочка не работает. В связи с этим мы совместно с семью другими такими же компаниями работаем над проектом альтернативной ипотеки, точнее, рассрочки, которая является неким аналогом халяльного (исламского) кредитования. Когда-то по этой системе работали компании-застройщики многоквартирного жилья. Мы же предлагаем свой вариант для ИЖС. Покупатель сможет оплатить 50 процентов от стоимости дома. Остальные 50% — в рассрочку на 5—8 лет. Рассрочка беспроцентная, однако платеж будет зависеть от стоимости квадратного метра на рынке, то есть ежеквартально независимая оценка будет проводить мониторинг цен по ИЖС и устанавливать рыночную цену за квадратный метр объекта, — рассказал Гимадов.
Инициаторы проекта планируют презентовать халяльную (мусульманскую) ипотеку в сфере ИЖС на форуме KazanSummit в мае этого года.
— Уверены, что это интересное предложение для рынка в целом. Тем более на фоне повышения ставок на ипотеку. Мы называем этот продукт аналогом исламской ипотеки, но он подходит не только мусульманам, но и любому покупателю, любого вероисповедания. Сейчас идет регистрация финансового продукта в Минюсте, — добавил предприниматель.
«Надо посмотреть»
Специалисты финансового рынка пока осторожно высказываются о перспективах проекта. Экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев считает, что сейчас сложно оценить будущее халяльной ипотеки, так как непонятен принцип верификации:
— Этот момент не проработан законодательно и регулятивно. В связи с этим дальше могут быть сложности с ее реализацией. Определенный спрос на этот банковский продукт есть, особенно в некоторых регионах России. Но надо понимать, что он находится в зоне неопределенности из-за того, что нет законодательных нормативов. Сейчас очень сложно оценить перспективы и тем более масштабы и объемы в деньгах.
Госдума готовится принять закон о проведении двухлетнего эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкортостане и Татарстане (принят в первом чтении). Участники нового правового режима смогут предоставлять займы юрлицам и физлицам без взимания процентов, финансировать клиентов путем заключения договоров купли-продажи (в том числе недвижимости) с условием о рассрочке. В регионах-участниках эксперимента предполагается освободить ряд операций Организации партнерского финансирования от налога на добавленную стоимость и прибыль.
В Татарстане еще летом 2021 года в рамках KazanSummit был представлен новый исламский ипотечный продукт:
— На протяжении двух лет мы реализуем «Исламскую ипотеку» на приобретение жилых домов и земельных участков по нормам шариата. Фиксируем спрос на данную программу среди россиян, что подтверждается результатами маркетинговых исследований, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Ак Барс Банка. — Понимая актуальность направления, стараемся поддерживать и расширять географию продаж «Исламской ипотеки» в крупных городах России. Надеемся, что те изменения, которые происходят в законодательстве, сделают исламские финансы более доступными и востребованными для клиентов.
«Почему мы видим паузу в продвижении мусульманских финансов в России»
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что в России, по разным оценкам, от 15 до 25 миллионов мусульман, поэтому большой потенциал развития исламской ипотеки в России не вызывает сомнения:
— С одной стороны, есть очень много мусульман. С другой стороны, существующие в России виды кредита, в том числе и ипотека, явно противоречат исламу, который запрещает процент. Важной задачей сейчас является приведение финансовых инструментов, предлагаемых мусульманам, в соответствие с законами шариата, по крайней мере на территориях с существенной долей мусульманского населения, в том числе в Татарстане. Идея мусульманских финансов не нова. Она периодически то возникала, то исчезала и в России, но все как-то «руки не доходили» до ее осуществления. Наконец, сразу после начала СВО, в условиях резко выросшего санкционного давления и, как следствие, «разворота на Восток», идея мусульманского банкинга стала как никогда актуальной. По инициативе Рамзана Кадырова была возрождена идея мусульманских финансов, в том числе и мусульманской ипотеки. По всей видимости, этот продукт будет востребованным со стороны приверженцев ислама. Но для этого требуются весьма существенные изменения в законодательстве. Между тем, в Думе нет законодателей, которые имеют опыт работы с законами шариата применительно к финансам. Это очень специфическая сфера, поэтому «стыковка» российского законодательства с требованиями шариата в части мусульманских финансов потребует немало времени.
Максим Осадчий считает, что такой инструмент помог бы увеличить количество ипотечных кредитов в регионах с мусульманским населением:
— Возьмем, например, Чечню. Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физлицам под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве, в целом по России в декабре 2022 года достигло 57 тысяч. Из них в Чечне — всего 46 кредитов! Программа халяльного кредитования в первую очередь направлена на «мусульманские» регионы и поэтому я жду активности в этом направлении, в первую очередь со стороны региональных банков. Но есть и проблема: в Чечне нет ни одного банка, зарегистрированного в этой республике.
«Все предприниматели ждут этого»
Президент Ассоциации предпринимателей-мусульман России Айдар Шагимарданов подтверждает, что спрос на исламское кредитование достаточно высокий:
— Перспективы громадные. Мусульманского населения становится все больше и больше в стране и в мире, поэтому исламские финансовые продукты, в том числе халяльная ипотека, востребованы сегодня, а завтра они будут востребованы в разы больше. Чтобы все эти разговоры перешли в дело, необходимо, чтобы государство внесло изменения в закон о банковской деятельности. Тогда у нас смогут открываться мусульманские банки, и в таком случае вообще не будет никаких проблем с халяльной ипотекой — мусульманские банки будут конкурировать на одном уровне с немусульманскими.
По его словам, работа в этом направлении ведется давно. Много раз вопрос обсуждался в Госдуме.
«Нужна политическая воля»
Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари», считает, что исламское финансирование заработает с началом пилотного проекта исламских финансов:
— Учитывая, что Россия сейчас в значительной части отрезана от внешнего финансирования, исламские финансисты находятся в более выгодном положении. Западные санкции им не указ. Я не исключаю, что в Россию придут банки в том числе из Турции, Азербайджана, с Ближнего Востока, которые начнут внедрять исламское финансирование более активно, но при главном условии — наличия законодательной базы.
Другое дело, по его словам, чтобы продвинуть продукт по всей России, придется договариваться с кем-то из крупных розничных банков, «но почему бы и нет, вполне можно договориться».
Эксперт рассказал, что сейчас предприниматели из Баку рассматривают возможность создания финансовой компании в Москве, которая будет заниматься прежде всего исламскими финансами и привлечением денег из исламских стран.
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