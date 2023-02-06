«Знание своей родословной — это прежде всего культура»: как в Казани прошел первый форум по генеалогии

Фото: Максим Платонов

«Терра.Татарстан» — первый казанский форум, посвященный генеалогии, прошел в эти выходные в Культурном центре имени Пушкина. На нем исследователи историй семей, краеведы, историки, архивисты обсуждали различные аспекты популярной в России дисциплины. Вес форуму придало присутствие президента Русского генеалогического общества Игоря Сахарова и президента Российской генеалогической федерации Станислава Думина. Последний, к примеру, рассказывал о литовских татарах, к которым принадлежат его родственники, показывая их родословные и гербы. Детали — в материале «Реального времени».

Сначала форум, потом — клуб и журнал

Организатором форума стало АНО «Самородок», которое в феврале собирается начать проводить встречи одноименного генеалогического клуба. Его директор Владимир Романов рассказал, что среди партнеров не оказалось Госархива РТ — по его словам, после полуторачасовой беседы глава ведомства Гульнара Габдрахманова решила в проекте не участвовать.

— Знание своей родословной — это прежде всего культура. Знать больше о той стране, в которой живешь. Одно дело — пользоваться учебниками истории, другое — увидеть эпохальные события через судьбы родственников. Генеалогия дает возможность разобраться и понять — почему ты такой, как есть. Почувствовать свою сопричастность к этой земле, своей Родине. Найти в себе на примере деятельности предков скрытые таланты. И, самое главное, найти ответ на три основных вопроса — кто мы, откуда и куда, — отметил Романов.

Также готовится к выпуску в начале марта путеводитель, в котором приняли участие краеведы, историки, архивисты, просто активисты. Еще есть две статьи покойного Льва Жаржевского. Путеводитель разделен на пять блоков: в первом дают базовые здания о методах работы, истории, второй посвящен конфессиям, этносам, специализированному поиску, в третьем говорится о нужных для исследователя темах типа письменности, терминов родства, традициях имянаречения и прочем, в четвертом глаза цепляются за статью «Как генеалогия помогает возрождать сельские архитектурные жемчужины». А в пятом рассказывается о генеалогическом туризме.

Второй организатор — Светлана Агапова, автор онлайн-курсов по верстке книг и родовых древ. Последнему явлению была посвящена выставка, где можно было увидеть, насколько по-разному подходят люди к составлению родословной. У одних в начале дерева стоит сам автор, у другого — его древнейший предок. Кто-то не знает всех прабабушек-прадедушек, но пишет их по номерам. Некоторые дополняют фамилии фотографиями и фактами о родном крае.



Владимир Романов и Светлана Агапова

«Все дело в ваших предках»

Безусловно, среди участников, включая организаторов, были те, кто занимается генеалогией на профессиональной и даже на коммерческой основе. Как рассказала сотрудница одной из таких фирм, спрос на составление родословных невероятен:

— Сейчас многие ходят к психологам, а те и говорят — возможно, все дело в ваших предках. Мы не понимаем, как знание о них поможет решить проблемы, но услуги оказываем.

Популярная форма — написание небольшой книги. Ее стоимость в Казани составляет в районе 100 тысяч рублей, а в Москве эти цифры могут доходить до полумиллиона. Порой заказчик просит убрать какие-то неугодные факты — ведь хочется красивую историю семьи, чтобы потом можно было показать друзьям и родственникам. Впрочем, как рассказывала одна из организаторов форума Диляра Гафиатуллина, автор блога «Туганнар», если в семье обнаруживаются преступники, самоубийцы, то хорошо бы для начала проанализировать их историю, выяснить причины, повторяемость этих событий. Впрочем, тему связи психологии и генетики на форуме особо не затрагивали, ограничившись лекцией на тему психогенетики, не самой однозначной с точки зрения легитимности науки.

Вес форуму придало присутствие президента Русского генеалогического общества Игоря Сахарова и президента Российской генеалогической федерации Станислава Думина. Последний, к примеру, рассказывал о литовских татарах, к которым принадлежат его родственники, показывая их родословные и гербы.



Вес форуму придало присутствие президента Русского генеалогического общества Игоря Сахарова

Позвоните родителям

На форуме, вообще, явственно чувствовалось, что Россия — страна многонациональная. Многие выступающие замечали мимоходом, что, скажем, изучают и татарские, и русские деревни — потому что у них предки и оттуда, и оттуда. Также мотивом мероприятия звучала взаимовыручка. К примеру, историк-краевед Станислав Недобежкин рассказал, как изучая церковь в селе Чирково, узнал, откуда там внезапно появилось еще 400 человек. Оказывается, хозяйка села, жена героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова Софья Николаевна перевезла их из другой своей деревни, Верхняя Маза, чтобы можно было открыть в Чиркове храм. А узнать это удалось, связавшись с музеем в Верхней Мазе.

1 / 39 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

В целом на форуме касались многих тем. Архитектор Сергей Саначин говорил о генеалогии домов, некрополист доцент Казанской православной духовной семинарии Анатолий Елдашев делился опытом поиска по своей родословной с конца XIX века. Сотрудник института истории Олег Владимиров рассказывал, как в этом деле помогает анализ ДНК. Его коллега Дина Гатина-Шафикова рассказывала об поколенческих изменениях в костюмах.

А то, что интерес к составлению родословных велик, доказала первая же лекция — проводили ее в небольшом зале на третьем этаже центра при аншлаге. Москвичка Александра Бодылева, создатель проекта «Ген-ток. Интервью с родоведом», рассказывала, как начать этим заниматься, благо сейчас много информации о родственниках можно найти в интернете — есть возможно зайти виртуально в архив, посмотреть данные по солдатам, репрессированным, кое-где доступны ревизские сказки и метрики. А сколько можно узнать, найдя чат конкретного региона! Незнакомые люди помогут найти не только родственников, но и расскажут о них много интересного. Тем не менее Болдырева указывала, что никто не отменял и прямого общения с родными (что никак нельзя откладывать в долгий ящик), разговоры с соседями по лестничной площадке и земляками из деревни.

Александра Бодылева, создатель проекта «Ген-ток. Интервью с родоведом»