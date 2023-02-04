Первый генеалогический форум «Терра. Татарстан»

Первый генеалогический форум «Терра. Татарстан» по изучению семейной истории и поиску предков, проживавших в Казанской губернии, пройдет в Казани 4 и 5 февраля на площадке Культурного центра имени А.С. Пушкина. Организатором форума является АНО «Центр реализации социальных проектов по сохранению семейных духовных ценностей и родовых традиций «Самородок». Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры РТ, Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, Благотворительного фонда «Татнефть». Интернет-газета «Реальное время» является информационным партнером форума.





Участники форума — специалисты из Татарстана и других регионов России: генеалоги, архивисты, краеведы, этнографы, — расскажут об особенностях поиска родословной информации. Выступят авторы проектов, которые опираются на национальное наследие и показывают, как прошлое может быть отражено в настоящем. 37 лекторов. 37 фамилий, большинство из которых известно жителям Казани и республики.

