Первый генеалогический форум «Терра. Татарстан» по изучению семейной истории и поиску предков, проживавших в Казанской губернии, пройдет в Казани 4 и 5 февраля на площадке Культурного центра имени А.С. Пушкина. Организатором форума является АНО «Центр реализации социальных проектов по сохранению семейных духовных ценностей и родовых традиций «Самородок». Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры РТ, Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, Благотворительного фонда «Татнефть». Интернет-газета «Реальное время» является информационным партнером форума.
Участники форума — специалисты из Татарстана и других регионов России: генеалоги, архивисты, краеведы, этнографы, — расскажут об особенностях поиска родословной информации. Выступят авторы проектов, которые опираются на национальное наследие и показывают, как прошлое может быть отражено в настоящем. 37 лекторов. 37 фамилий, большинство из которых известно жителям Казани и республики.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.