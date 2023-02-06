В списке не значится: айтишников начали лишать господдержки

Максут Шадаев чистит ряды аккредитованных в 2022 году ИТ-компаний

Фото: коллаж Никиты Коновальцева

В 2022 году в России впервые анонсировали беспрецедентные меры поддержки ИТ-отрасли — налоговые преференции, отсрочку от армии и мобилизации и льготную ипотеку. Чтобы претендовать на эти бонусы, необходимо было войти в реестр аккредитованных компаний при Минцифры РФ. В этот список стремились все ИТ-компании и даже те, кто лишь косвенно имел отношение к этой отрасли. В августе прошлого года Минцифры удалило из реестра более 30 крупных банков и несколько страховых компаний, включая Сбер и «Альфа-Банк», а осенью занялось айтишниками, правила аккредитации для которых серьезно ужесточили. В январе 2023 года из реестра начали выбывать стартапы и ИТ-сервисы. Почему государство решило урезать список претендентов на льготы — разбиралась аналитическая служба «Реального времени».

Как стало известно «Реальному времени», в конце января сразу несколько ИТ-компаний Татарстана получили «письма счастья» от «Госуслуг» с новостью о том, что их государственная аккредитация аннулирована. Формальным поводом для этого стало отсутствие согласия с их стороны на раскрытие налоговой тайны перед ФНС РФ. При этом все компании утверждают, что такое согласие подавали еще в октябре 2022 года. Минцифры РФ признало, что сложившаяся ситуация могла быть вызвана ошибкой в подаче информации, и предложила ИТ-компаниям подать заявку на аккредитацию повторно, согласно прилагаемой в письме инструкции. Уже по новым правилам, по которым войти в число получателей льгот могут далеко не все.

Спасение от службы в армии и мобилизации

Аккредитация в Минцифры РФ нужна для того, чтобы претендовать на разнообразные льготы, анонсированные президентом России Владимиром Путиным 2 марта 2022 года. Чтобы ИТ-специалисты оставались работать в стране и никуда не уезжали, им пообещали налоговые преференции, отсрочку от армии и льготную ипотеку. Процедура аккредитации в Минцифры была довольно проста — надо было подать заявку через «Госуслуги», но компания должна была соответствовать определенным требованиям — ее доходы должны были на 90% формироваться за счет ИТ-деятельности (потом этот показатель снизили до 70%), а численность сотрудников составлять не менее семи человек. Позднее к льготам для ИТ-компаний добавилась также отсрочка от мобилизации.

«Изначально услуга аккредитации оказывалась автоматически, — пояснял министр цифрового развития России Максут Шадаев. — Выходит, любая компания может добавить нужный ОКВЭД и попасть в перечень ИТ-компаний, что позволяет сотрудникам получить отсрочку от армии».

Чтобы ИТ-специалисты оставались работать в стране и никуда не уезжали, им пообещали налоговые преференции, отсрочку от армии и льготную ипотеку. Фото: Максим Платонов

Многие компании поспешили воспользоваться такой возможностью. В результате в число ИТ-компаний, претендующих на льготы, попали несколько крупных банков — например «Альфа-Банк», о чем 4 июля сообщила пресс-служба кредитного учреждения. В «Альфа-Банке» отметили, что там работают 8 тысяч айтишников, и поэтому организация всегда считала себя ИТ-компанией. Также в качестве ИТ-компании аккредитовался Сбербанк. Кроме того, в список аккредитованных компаний умудрились попасть даже больницы, санатории и непрофильные заводы.

Однако уже в августе Минцифры РФ начало чистить реестр и аннулировало статус 32 банков и 12 страховых компаний, исключив из реестра Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк», «Тинькофф», «Открытие», «Райффайзенбанк», «МТС-банк», «Газпромбанк» и МКБ и других.

В конце августа тревожный звоночек прозвучал впервые и для ИТ-компаний, которые неожиданно получили массовую рассылку об аннулировании их аккредитации. Тогда в Минцифры РФ все объяснили техническим сбоем и пообещали, что в ближайшее время те, кто получил такое сообщение ошибочно, получат письмо-опровержение от «Госуслуг». И действительно, в августе айтишники успели только испугаться — аккредитацию им вернули.

Однако уже в сентябре Минцифры анонсировало новые, более жесткие стандарты для попадания в свой реестр. На «Госуслугах» появилась новая форма для аккредитации компаний. Теперь получить ее можно, только если основной вид деятельности компании соответствует одному из нужных ОКВЭД, зарплаты сотрудников не ниже средних по региону или стране (но это правило не распространяется на компании с доходом более 1 млн рублей, чьи продукты есть в реестре отечественного ПО). Более 30% доходов компании должно формироваться за счет ИТ-деятельности. Исключением являются стартапы, которым меньше 3 лет и чей доход за время существования не превысил 1 млн рублей. Кроме того, на сайте компании, претендующей на аккредитацию, должна быть информация о деятельности в сфере ИТ, и она обязана подать согласие в ФНС на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. Подать такое согласие до 31 октября обязали и уже аккредитованные компании, в противном случае обещали исключить их из списка.

Более 30% доходов компании должно формироваться за счет ИТ-деятельности. Фото: Максим Платонов

Не соответствующие новым стандартам ИТ-компании, входящие в реестр, имели шанс сохранить все свои льготы, если подтянут средние зарплаты или войдут в реестр отечественного ПО.

На вебинаре для ИТ-компаний Максут Шадаев пояснял, что документально подтвердить профильный доход и средние зарплаты необходимо до 1 июня 2023 года. Если зарплаты в компании ниже средних по региону, она вправе апеллировать к регистрации своего продукта в реестре российского ПО. В этом случае требования по выплатам учитывать не будут. А если регистрировать в реестре ПО нечего, то компании все-таки придется поднять средние зарплаты, пояснял министр.

«Реальное время» уточнило в Минцифры Татарстана, что на 1 января 2023 года в республике аккредитацию имела 831 ИТ-компания. Посмотреть, сколько татарстанских компаний осталось в реестре после январской зачистки, невозможно — реестра больше нет в открытом доступе.

«Это не очень дружелюбно, особенно по отношению к небольшим компаниям и стартапам»

«Как и многие компании, мы получили уведомление с «Госуслуг» от Минцифры, что аккредитация аннулирована. Коллеги предположили, что, как и в прошлый раз, была ошибка и аккредитацию быстро восстановят. Однако оказалось, что это не тот случай», — рассказал «Реальному времени» стартапер Алексей Талан, основавший киберспортивную платформу click-storm.ru.

По словам Талана, они созвонились с налоговой и быстро выяснили, что согласие компании на раскрытие налоговой тайны было подано корректно еще 13 октября и доставлено в Минцифры согласно существовавшим на период подачи правилам. Однако позднее Минцифры ввело новое требование: в заявке на раскрытие налоговой тайны обязательно должен обязательно быть указан код 20009. Этот код стартап Талана не указал, поскольку подал заявку ранее, чем появилась подобная инструкция, и от Минцифры никакой обратной связи по несоответствию его заявки не получил.

«Для меня эта ситуация выглядит крайне странно — неужели было нельзя нормально автоматизировать процесс, зачем искать бюрократические поводы и ждать столько времени? — возмущается он. — Можно ведь было бы дать обратную связь оперативно. Зачем ждать, если задача — помочь, а не сократить число ИТ-компаний? Это не очень дружелюбно, особенно по отношению к небольшим компаниям и стартапам, многие из которых, чего скрывать, переживают не лучшие времена и находятся в кассовых разрывах. У нас сейчас совершенно другие задачи, и еще нужно отвлекаться на эту неожиданную бюрократию? Откуда взять на это ресурсы?»

«Так как у нас стартап киберспортивный, я приведу пример из киберспорта. Получается, мы играем турнирный матч на сцене в финале, и прямо в его разгар выходит патч, который целиком меняет правила. Например, теперь в команде необходимо шесть игроков, а не пять, и срочно надо раздобыть еще одного. Вместе с компьютером, столом и игровым креслом. Если не нашли за пять минут, вы проиграли, — приводит он аналогию. — Организаторы турнира разводят руками и предлагают задать все вопросы разработчикам. А разработчик отвечает, что он выпустил уведомление две минуты назад, что правила поменяют, и с него спроса нет. Придете ли вы еще раз на турнир по такой игре и к таким организаторам? Наверное, несколько раз подумаете. Может быть, мой вопрос слегка жесткий, но и условия работы сейчас такие же».

«Просто безапелляционно вычеркнули из реестра»

С аналогичной проблемой столкнулась другая татарстанская ИТ-компания — облачный сервис TCS, работающий сегодня в России и за рубежом. CEO TCS Рустем Мухаметшин подтвердил, что также пострадал из-за того, что подал заявку на раскрытие налоговой тайны без указания кода 20009.

«Мы в начале прошлого года вошли в список аккредитованных ИТ-компаний. И готовились к отбору в ИТ-парк, чтобы получать льготы по УСН 1% вместо 6%. Для этого нужно не просто быть в списке аккредитованных компаний, но и резидентами ИТ-парка. Два месяца мы проходили отбор, попали в ИТ-парк, с нетерпением ждали 1 января, когда начнем платить пониженный налог. И 27 января пришло «письмо счастья» с «Госуслуг», что нас исключили из реестра аккредитованных ИТ-компаний за то, что мы якобы не подали согласие о раскрытии налоговой тайны», — рассказал он «Реальному времени».

Впервые о том, что необходимо подать согласие, ИТ-компаниям сообщили 30 сентября 2022 года и дали ровно месяц на подачу документов. «Мы подали согласие 7 октября. Но не указали код 20009 — это раскрытие информации именно для Минцифры. Инструкция, в которой было написано, что нужно указать этот код, вышла только 13 октября. Кто-то сейчас говорит, что она появилась 10 октября, кто-то про 21 октября, — вспоминает Рустем Мухаметшин. — Мы подали гораздо раньше, и нас никак не уведомили, что это надо исправить. Просто безапелляционно вычеркнули из реестра. 2023 год по указу президента России Владимира Путина — это последний год, когда применяется пониженная налоговая ставка для ИТ-компаний по УСН (1% вместо 6%), и мы сильно на это рассчитывали, но это так и осталось в мечтах. Мало того, если сейчас будет новая волна мобилизации, то и здесь мы пролетаем».

Сейчас, по его словам, волонтеры собрали данные со всех, кто также лишился аккредитации ошибочно и направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву. «Пока тишина, и даже эту информацию я узнал от представителя волонтеров. Если бы не он, я бы никакой обратной связи не получил, — говорит Мухаметшин. — Сегодня в чатах пишут некую форму и email, куда нужно писать письмо, что нас лишили незаконно или ошибочно. Никакой обратной связи нет. Никаких сроков нет. Когда я дозвонился до Минцифры, мне сказали, что процедуры возврата в реестр нет, проходите ее заново. Мы и не против, но когда началась мобилизация, ввели два новых требования: это соответствие среднему уровню зарплаты, по которому мы не проходим на данный момент, и второе — нашего программного продукта пока нет в реестре российского ПО. Нас, ИТ-компании, состоявшие до мобилизации в реестре аккредитованных компаний, обещали не трогать до июля 2023 года. Мы готовились к этим срокам войти в реестр отечественного ПО и соответствовать одному из требований, которого было бы достаточно для подтверждения аккредитации в качестве ИТ-компании».

В обращении от волонтеров, по его словам, сейчас две просьбы — либо отменить ошибочное аннулирование, либо дать возможность заново пройти аккредитацию, без учета двух новых параметров, которые появились во время частичной мобилизации.

Пока никакой информации, удастся ли вернуть аккредитацию, нет. Но CEO TCS надеется, что Минцифры РФ все-таки пойдет навстречу тем, кто был лишен ее ошибочно, потому что таких компаний много.

Фото: Максим Платонов

«Как эта магия работает, неизвестно»

Такая проблема актуальна для многих, анонимно подтвердили «Реальному времени» в компании, которая ведет бухгалтерию на аутсорсе и помогала подавать согласия на раскрытие налоговой тайны в ФНС пяти ИТ-компаниям из Татарстана: «В период с 12 по 19 октября 2022 года мы подали пять согласий аккредитованных компаний, использовали инструкцию Минцифры и релевантных каналов. Все согласия были приняты налоговой — есть протоколы о приеме, — рассказал представитель компании. — Во всех согласиях проставлен период 2022—2023 год и даже есть код Минцифры 20009. Но три компании из пяти все равно исключили из реестра. Как эта магия работает, неизвестно. Но точно исключение в таких случаях выглядит неправомерным. Инструкции и формы постоянно менялись то Минцифры, то операторами связи электронного документооборота».

Нельзя сказать, что пострадал только Татарстан. Виктор Волков, директор ООО «Секвой лаб» из Кузбасса рассказал, что 27 января также получил уведомление, что их аккредитация аннулирована.

«Мы 100-процентно ИТ-компания, других источников дохода не имеем, занимаемся разработкой софта, — удивляется он. — Формальная причина — отсутствие согласия на раскрытие налоговой тайны. Но согласие мы передали еще в октябре, квитанция есть, но Минцифры ее не увидело. Очевидно, что произошла накладка при обмене данными между ведомством и ФНС. Мы заполнили форму по рекомендации министерства, написали письмо. Никакой реакции и обратной связи. Конечно, подтверждать аккредитацию — это нормальная практика, нужно соответствовать требованиям, но подобное исключение из реестра по формальной выборке и непроверенному статусу выглядит довольно безответственно».

Реестр продолжат подчищать и дальше

По мнению ведущего аналитика MRG Эльдара Муртазина, Минцифры продолжит чистить реестр ИТ-компаний.

«У нас сегодня нет проблемы с айтишниками в стране, у нас нет сбежавших айтишников в больших количествах. Сегодня избыток специалистов, поэтому Минцифры активно лишает аккредитации все непрофильные компании, в том числе небольшие и среднего размера, — говорит Эльдар Муртазин. — Причина в том, что на одно место у нас сегодня, если говорить про крупный бизнес, 400—500 претендентов на начальные позиции, на средние позиции — это 20—30 претендентов, топовые позиции — два-три. У нас переизбыток кадров на рынке. Зарплаты сейчас идут вниз на 10—15 процентов. Исходя из этого, айтишников будут лишать аккредитации. Никакие льготы не нужны для того, чтобы удерживать людей в стране».



Впрочем, Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье, не столь категорична. В январе 2023 года в среднем на одно предложение о работе в ИТ-сфере Татарстана приходилось порядка трех резюме. В 2021 году уровень профессиональной конкуренции не превышал два резюме на одну вакансию.

Несмотря на прирост, ИТ-сфера все равно остается дефицитной. Комфортным для рынка труда является пять-шесть резюме на одну вакансию. В январе работодатели опубликовали порядка 1,1 тысячи вакансий для ИТ-соискателей Татарстана. Показатели практически аналогичны декабрю 2022 года. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 7%.

В пресс-службе Минцифры РФ «Реальному времени» пообещали разобраться с каждым случаем лишения аккредитации индивидуально.