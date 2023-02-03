Что не так с экономикой России? Альберт Бикбов в прямом эфире «Реальное время Live»
Минувший год стал для России с экономической точки зрения одним из самых сложных. На страну обрушился шквал санкций, сложившиеся за годы логистические цепочки были уничтожены, международные компании одна за другой покидали рынок страны. Несмотря на ухудшение внешних условий, российская экономика продемонстрировала в 2022 году устойчивость, считают чиновники. По итогам 2022 года снижение ВВП оценивается Минэкономразвития на уровне -2,9% к уровню 2021 года. МВФ неожиданно на днях пересмотрел свой прогноз на 2023 год: вместо падения аналитики Фонда прогнозируют России хоть скромный, но рост на 0,3%. Как экономика страны справляется с кризисом, какие регионы страны пострадали сильнее всего и ждать ли улучшения в этом году — обсуждаем с экономистом и блогером Альбертом Бикбовым (telegram @bikbovguru) в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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