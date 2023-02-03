Новости экономики

15:57 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Что не так с экономикой России? Альберт Бикбов в прямом эфире «Реальное время Live»

11:30, 03.02.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Что не так с экономикой России? Альберт Бикбов в прямом эфире «Реальное время Live»

Минувший год стал для России с экономической точки зрения одним из самых сложных. На страну обрушился шквал санкций, сложившиеся за годы логистические цепочки были уничтожены, международные компании одна за другой покидали рынок страны. Несмотря на ухудшение внешних условий, российская экономика продемонстрировала в 2022 году устойчивость, считают чиновники. По итогам 2022 года снижение ВВП оценивается Минэкономразвития на уровне -2,9% к уровню 2021 года. МВФ неожиданно на днях пересмотрел свой прогноз на 2023 год: вместо падения аналитики Фонда прогнозируют России хоть скромный, но рост на 0,3%. Как экономика страны справляется с кризисом, какие регионы страны пострадали сильнее всего и ждать ли улучшения в этом году — обсуждаем с экономистом и блогером Альбертом Бикбовым (telegram @bikbovguru) в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ЭкономикаФинансыБюджетОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:20
    Что не так с "с экономистом и блогером Альбертом Бикбовым"?
    Где он работает, чем занимается?
    Ответить
    Анонимно 15:37
    все с ним так, прекрасный специалист и классный материал
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Фондовый рынок

Читайте также

Новости экономики

15:57 МСК Все новости
Новости раздела