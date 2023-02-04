Видеоопрос: «Как вы относитесь к идее построить атомную станцию в Татарстане?»
По инициативе «Росатома» в Татарстане могут построить атомную энерготехнологическую станцию по производству водорода. В 2032 году планируется ввести первый реактор, а к 2035 — запустить станцию полностью. Энергетики республики поддерживают проект, так как попутно он будет выпускать атомную энергию, которая удешевит производство в Татарстане. В Татарстане в начале 1990-х годов уже планировали построить атомную электростанцию, но после аварии на Чернобыльской АЭС от проекта отказались.
— Как вы относитесь к идее построить в Татарстане водородную атомную станцию? — поинтересовался корреспондент «Реального времени» у казанцев и гостей города.
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