День в истории: Международный день против ядерной войны, выпуск первого ГАЗа

Чем примечательна дата 29 января?

Сегодня, 29 января — Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. 29 января в России основали городскую почту, в СССР появился первый автомобиль марки «ГАЗ», норвежский уролог Фредерик Киил создал первую «искусственную почку», был обнаружен мыс Горн, в Казани открыли музей Шарифа Камала, а в школах и детсадах ввели горячие завтраки. Родились художник Ильяс Айдаров, ученый Эммануил Сведенборг, писатель Антон Чехов, кубинский космонавт Арнальдо Тамайо Мендес, телеведущая Опра Уинфри. Умерли переводчик Корана Гордий Саблуков, поэт Роберт Фрост, российский военный и государственный деятель Петр Багратион, актер Евгений Леонов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Первый музей-квартира

29 января (по старому стилю) 1880 года в Казани скончался Гордий Саблуков, автор первого опубликованного перевода смыслов Корана с арабского языка на русский. Саблуков учился в Оренбургской духовной семинарии и Московской духовной академии, преподавал в Саратове, в частности, учил Чернышевского, а с 1849 года начал преподавать восточные и классические языки на противомусульманском отделении Казанской духовной академии. В 1878 взялся за перевод смыслов Священной Книги, также опубликовал аннотированные указатели к Корану и два трактата: «Сведения о Коране» и «Сличение магометанского учения о именах Божиих с учением о них христианским».

Источник: wikipedia.org

29 января 1930 года во всех школах и детсадах Казани ввели горячие завтраки. Питание в образовательных учреждениях России было еще до революции. В первых гимназиях, появившихся при императрице Елизавете Петровне, ученики начинали день с куска хлеба весом около 100 граммов. Завтрак наступал лишь после трех уроков и сопровождался молитвами. На Бестужевских женских курсах был предусмотрен завтрак из двух блюд и обед из трех. Советская система школьного питания появилась в 1918 году, когда Ленин подписал декрет «Об усилении детского питания». Работу начали практически с нуля. Меню составляли со строгим расчетом суточной потребности в еде, особое внимание уделяли соотношению белков, жиров и углеводов. Горячие завтраки школьники получали, как правило, во время второй и третьей перемен.



29 января 1950 года в Казани на улице Островского, 15 открыли музей-квартиру классика татарской литературы Шарифа Камала. Передала помещение в дар музею и собрала архивы писателя его дочь — Зайнап Байгильдиева. Она также стала первым научным сотрудником музея. Писатель проживал в этой квартире с 1918 года и до смерти. Камал, чье настоящее имя было Шариф Камалетдинович Байгильдиев, родился 27 февраля 1884 года в деревне Татарская Пишля Пензенской губернии Инсарского уезда. Сегодня это Рузаевский район Мордовии. Отец его был сельским муллой. Получив начальное образование в медресе, молодой человек уехал из дома. Нанимался чернорабочим на строительство железной дороги, шахтером-забойщиком и рыбаком на Каспийском море. Потом уезжал в Стамбул и Каир, где был вольнослушателем в местных учебных заведениях. В 1905 году переехал в Санкт-Петербург к брату, устроился преподавателем и начал писать и публиковаться. В Казань переехал в 1925 году. Среди его известных произведений — роман «Таң атканда» («На заре») о революции, «Матур туганда» («Когда рождается прекрасное») о деревне 1920-х годов, пьесы «Ут» («Огонь»), «Козгыннар оясында» («Воронье гнездо»). Шариф Камал первым перевел на татарский язык роман «Поднятая целина» Михаила Шолохова. Скончался писатель 22 декабря 1942 года.



Фото: kamala.tatmuseum.ru

29 января 1956 года в Казани родился художник Ильяс Айдаров. Его отец — архитектор-реставратор Сайяр Айдаров, прадед — журналист, певец и учитель Тукая Камиль Мутыги, бабушка — актриса Галия Кайбицкая. Занимался книжной и журнальной иллюстрацией, участвовал в более чем 80 выставках, среди них — на борту Международной космической станции, чтобы было занесено в Книгу рекордов Гиннесса (Российское отделение).



29 января 2015 года в Казани начали сносить здания Арских казарм на территории Советского района, разрушали военный городок в течение нескольких лет. Арские казармы представляли собой комплекс сооружений, предназначенных для размещения военных полков, переправленных в Казань перед Первой мировой войной. Также они были известны под названием Октябрьский городок. В основном здания были построены в период с 1910 по 1911 годы. До 2011 года на этой территории располагалось Казанское высшее артиллерийское командное училище и несколько жилых домов для семей его сотрудников. После расформирования учебного заведения место было передано МЗИО Татарстана, а жилые дома перешли на баланс исполкома Казани. В 2015 году строительная компания «Унистрой» получила землю без обязательств сохранить здания комплекса, так как у тех не было охранного статуса. Впоследствии она возвела на этой территории жилой комплекс «Арт-сити».



Фото: Максим Платонов

29 января 2021 года «Реальное время» рассказало, что татарстанские антимонопольщики заподозрили в картельном сговоре две компании, участвовавшие в торгах на поставку оборудования для лабораторий Альметьевского политехнического техникума на сумму 32,7 млн рублей. В ходе проверки УФАС по РТ обнаружило признаки нарушений закона «О конкуренции», что и стало поводом для возбуждения дела. Судя по данным из открытых источников, ООО «Полюс» из города Электросталь и ООО «Лен-Торг» из Лениногорска связаны через бенефициаров и руководителей, имеют один и тот же контактный телефон и подавали заявки на тендер с одного IP-адреса.



Первая городская почта

29 января 1833 года в Санкт‑Петербурге открылась первая в России городская почта. До этого почтамты и городские почтовые отделения пересылали корреспонденцию только между городами и в другие страны. Отсутствие городской почты создавало неудобство населению, торговым фирмам, промышленным предприятиям и правительственным организациям. Им приходилось держать большой штат посыльных для разноски пакетов, писем и пригласительных билетов. После открытия почты Санкт‑Петербург был поделен на 17 почтовых округов. Появилось 45 пунктов приема писем. Корреспонденцию забирали трижды в день, доставляли на почтамт, сортировали и разносили по адресам. Спрос на эти услуги оказался так велик, что в 1835 году указом императора Николая I существование городской почты утвердили на постоянной основе.

29 января 1932 года в Нижнем Новгороде на Горьковском автомобильном заводе сошел с конвейера первый автомобиль марки «ГАЗ» — грузовик ГАЗ-АА, также называемый «полуторка». Образцом послужил американский грузовик «Форд-АА» образца 1930 года, впоследствии перепроектированный по советским чертежам. Автомобиль был оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 3 285 куб. сантиметров, развивающим мощность в 42 лошадиных силы, и четырехступенчатой коробкой передач. В отличие от американского прототипа, на ГАЗ-АА были усилены картер сцепления, рулевой механизм, установлен воздушный фильтр и спроектирован бортовой кузов. Это была одна из самых массовых советских машин. За время ее производства был выпущен почти миллион экземпляров в различных модификациях.

Фото wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Первая искусственная почка

29 января 1616 года была открыта крайняя южная точка архипелага Огненная Земля — мыс Горн. Расположен он на острове Горн в проливе Дрейка, разделяющем Южную Америку и Антарктиду. Слава первооткрывателей принадлежит голландским мореплавателям Якобу Лемеру и Виллему Схаутену, которые искали новые торговые пути в Индию. Схаутен назвал мыс в честь родного города Хорна, в русской транскрипции звучащего как Горн. Моряки и путешественники в старые времена называли его «Пасть Дьявола», «Кладбище кораблей», «Старый людоед», что объяснялось плохим климатом в этой местности. Температура здесь постоянно колеблется от -2 до +14 градусов, практически весь год идет дождь и дует сильный ветер.

29 января 1960 года была создана первая в мире искусственная почка — аппарат для временного замещения выделительной функции почек. Ее используют для освобождения крови от продуктов обмена, коррекции электролитно-водного и кислотно-щелочного балансов при острой и хронической почечной недостаточности. В 1913 году американский ученый Джон Абель создал аппарат для гемодиализа, послуживший прообразом искусственной почки. Затем в 1944 году голландский ученый Вильям Колфф применил на практике обновленное устройство для диализа, а в 1960 году норвежский уролог Фредерик Киил модернизировал технологию и создал, по мнению ученых, самый удачный вариант. Этот аппарат использовался до 1990-х годов. А в 2004 году американский профессор Чарльз Дженнингс протестировал первое устройство имплантируемой искусственной почки. Патент на нее был зарегистрирован в США в 2006 году.

