Челнинский застройщик отбился от обвинения в уходе от налогов

ФНС выставила компании Евгения Вайнера счет на 120 млн рублей

Челнинский строительный холдинг «Аква-Регион» Евгения Вайнера, известного своим проектом по возведению термального комплекса в автограде и запуском первой спортивной ГЧП-франшизы Cleversport, сумел выстоять в споре с налоговой. Инспекторы уличили компанию в нарушении и доначислили уплату НДС, пени и штрафа почти на 120 млн рублей. В ФНС решили, что застройщик участвовал в схеме по уходу от налогов через контрагентов, за счет чего получил необоснованную налоговую выгоду. Подробнее — в материале «Реального времени».

После налоговой проверки — НДС и штрафы на 120 млн

Налоговики провели в компании Евгения Вайнера выездную проверку, изучив документацию за период с 2017 по 2019 годы. По итогам инспекции руководство «Аква-Региона» уличили в налоговом правонарушении. Сотрудники ФНС пришли к выводу, что компания не соблюдает условия Налогового кодекса по взаимоотношениям с подконтрольными ей организациями — ООО «Конструктив», ООО «Транссервис» и ООО «Титул». С ними у строительной компании были оформлены документы на выполнение строительно-монтажных работ по устройству и ремонту кровли и полов на объектах трех заказчиков «КИП «Мастер», КАМАЗ и «ДИП «Мастер». Однако, как решили инспекторы, включение в состав налоговых вычетов по НДС и состав расходов по налогу на прибыль сумм по этим сделкам является необоснованным.



По их мнению, «Аква-Регион» и его взаимозависимые лица — «Конструктив», «Транссервис» и «Титул» фактически функционировали как единая организация, занимающаяся определенным видом деятельности, что не было обусловлено разумными экономическими целями. В июле прошлого года компании Вайнера доначислили НДС в размере 78,8 млн, пени — 41,1 млн, штраф — 217 тысяч и налог на прибыль — около 110 тысяч рублей.

Строительная фирма с выводами налоговиков не согласилась, однако в УФНС по РТ апелляционную жалобу оставили без удовлетворения. «Аква-Регион» обратился в суд, потребовав признать недействительным решение налоговой службы.

У компании были оформлены документы на выполнение строительно-монтажных работ на объектах трех заказчиков «КИП «Мастер», «КАМАЗ» и «ДИП «Мастер». Фото: kamaz.ru

«Схема ухода от налогов не подтверждена никакими доказательствами»

«Аква-Регион» заявлял к вычету НДС по взаимоотношениям со своими контрагентами — компаниями «Конструктив», «Транссервис» и «Титул». С каждым у компании был договор на строительно-монтажные работы. Все три фирмы предоставили полный пакет документов, необходимый для получения налогового вычета. В ходе проверки в оформлении документов инспекторы не обнаружили никаких нарушений.

Реальность выполнения работ не оспаривалась, как и не было претензий по поводу недействительности этих сделок. Так что суд счел ошибочным вывод инспекции о том, что «Аква-Регион» вел производственную деятельность через цепочку организаций 3-5 звена с характерными признаками технических организаций, получая от этого необоснованную налоговую выгоду. К тому же сведений, касающихся деятельности общества, и любых доказательств включения его в схему по уходу от налогообложения через цепочку контрагентов, в рамках налоговой проверки челнинская налоговая не исследовала, как и не представила таких доказательств суду.



На основании этого суд пришел к выводу о недоказанности участия компании Вайнера в схемах по фиктивному включению в стоимость НДС. К тому же вменяемая компании схема ухода от налогов при анализе цепочки движения строительно-монтажных работ и денежных средств не была подтверждена никакими доказательствами.

Напротив, арбитраж установил несколько фактов, доказывающих ложность суждений сотрудников фискального органа. Во–первых, «все звенья в цепочке строительно-монтажных работ уплачивали НДС и вели реальную финансово-хозяйственную деятельность», — говорится в судебном решении. Так, в период с 2017 по 2019 годы «Аква-Регион» вел строительно-монтажные работы на объектах заказчиков парков «КИП «Мастер» и «ДИП «Мастер», а также компании КАМАЗ. Кроме того, компания для своих нужд строила два спорткомплекса — «Оранж Фитнес» в Нижнекамске и «Клевер парк» в Челнах — там же возводила административное здание.

Что касается ее контрагентов, то «Конструктив» вел свою деятельность в автограде в течение четырех лет, вплоть до момента ликвидации в 2019 году, «Транссервис» работал с 2016 по 2020 годы, а «Титул», начиная с 2018 года, является действующим юридическим лицом. Претензии налоговой инспекции по ведению реальной хозяйственной деятельности относятся к контрагентам 3-5 звеньев, в отношении которых взаимозависимость с «Аква-Регионом» отсутствует.

Компания для своих нужд строила два спорткомплекса — «Оранж Фитнес» в Нижнекамске и «Клевер парк» в Челнах. Фото: cleversport.ru

Во–вторых, не были установлены в ходе налоговой проверки и признаки вывода денег ни компанией Евгения Вайнера, ни ее контрагентами по фиктивным документам в пользу третьих лиц, в том числе и признаки обналичивания и другие подобные действия. В-третьих, каких-либо доказательств в отношении приведенных фактов вывода средств, наличия закольцованных схем их движения, созданных и используемых единым бенефициаром, фискальный орган также не установил.

Кроме того, отсутствуют доказательства наличия ошибок в отчетности контрагентов. Также в решении челнинской налоговой в отношении «Аква-Региона» отсутствует анализ «налоговых разрывов» по НДС, указывающий на конкретные суммы «разрывов». Не имеют налоговики и доказательств взаимозависимости компании и других фирм, участвовавших в цепочке движения работ, на которых возникли налоговые «разрывы». Суд указал и на то, что инспекцией не были установлены связи между «Аква-Регионом» и недобросовестными налогоплательщиками.

Помимо этого, в решении налогового органа отсутствуют указания на то, что во взаимоотношениях «Аква-Региона» со своими контрагентами имеются разрывы в части НДС. И даже доказанность факта взаимозависимости этих сторон сама по себе не может являться основанием для отказа в получении вычета по НДС при условии реальности сделок. Создание группы компаний не противоречит принципу налогового законодательства об индивидуальном исполнении налоговой обязанности и является обычной деловой практикой, отметил суд, а аффилированность «Аква-Региона» с тремя фирмами-контрагентами не оказывала никакого влияния на финансово-хозяйственную деятельность каждого субъекта.

Решение отменить

В суде представитель компании отметил, что налоговая инспекция ранее уже проводила выездную налоговую проверку за 2014—2016 годы, в том числе и по взаимоотношениям в этот период с фирмами «Конструктив» и «Корунд», при этом каких-либо претензий по этому поводу инспекторы тогда не высказывали. Раз не было никаких замечаний с их стороны, то «Аква-Регион» продолжил взаимоотношения с ними и в последующие годы. Налоговая служба не предоставила суду доказательств наличия налоговых претензий к фирмам-контрагентам, а также доказательства наличия связей между учредителями, в том числе через несколько звеньев. Кроме того, никто из сотрудников строительного холдинга не работал в этих технических фирмах, стороны не арендовали офисы на единой территории, а IP-адреса и доменные адреса ни в какой период времени не пересекались.

Указал суд налоговой и на то, что она обязана доказать цели и мотивы, которые преследовались конкретным лицом при совершении противоправных действий, а также документально обосновать вину лица, а обоснование виновности лица на предположениях, соображениях вероятности недопустимо.

Фото: realnoevremya.ru

Также в судебном решении отмечено — взаимозависимость участников сделок сама по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. При этом инспекторы, установив факт взаимозависимости «Аква-Региона» с контрагентами по сделкам, ограничились лишь констатацией данного факта, не установив при этом совокупность условий, доказывающий сговор взаимозависимых лиц с целью получения необоснованной налоговой выгоды.

Суд пришел к выводу, что у налоговиков не было никаких оснований для доначисления налогов, пеней и санкций, и признал недействительным их решение.

От строительства промышленных объектов до спортклубов и синагоги

На строительном рынке Закамья компания, созданная Евгением Вайнером, действует без малого 30 лет, специализируясь на капитальном строительстве и ремонте общественных и производственных зданий. За эти годы она работала на площадках крупных промышленных предприятий Татарстана — «Татэнерго», КАМАЗа, «ТАНЕКО», Haier и других. 2021 год компания завершила с выручкой более 482 млн и чистой прибылью в 20,2 млн рублей.

Особую известность «Аква-Регион» снискал в прошлом году, когда ее владелец Евгений Вайнер начал продавать первую в спорте ГЧП-франшизу на создание физкультурно-оздоровительного комплекса в регионах. Она включает в себя фитнес-клуб и термальную зону с комплексом разного вида бань и бассейнов под открытым небом.

Первой в этом начинании стала уральская компания «Сибирский центр строительных материалов», которая подписала лицензионный договор по реализации проекта Cleversport в Барнауле в 2024—2025 годах. Интерес к этому формату спортивных учреждений уже проявили другие российские города — Чебоксары, Саранск, а также Карачаево-Черкесия.

Евгений Вайнер начал продавать первую в спорте ГЧП-франшизу на создание физкультурно-оздоровительного комплекса в регионах. Фото: yandex.ru/maps

Первый комплекс Cleversport Вайнер построил в родных Набережных Челнах на условиях государственно-частного партнерства в 2020 году, вложив него порядка 400 млн рублей. Со своей стороны власти автограда безвозмездно выделили бизнесмену под застройку земельный участок, а взамен получили квоту на бесплатное посещение спортобъекта нетрудоспособными и малоимущими жителями города.

«Аква-Регион» построил еще ряд спортивных объектов — клубы «Оранж Фитнес» в Челнах и Нижнекамске. С недавнего времени они тоже называются «Клевер».

В прошлом году по заказу еврейской общины «Аква-Регион» приступил к строительству в районе Замелекесья первой в Набережных Челнах синагоги. Она станет частью еврейского религиозно-культурного центра, куда также войдут библиотека, воскресная школа и благотворительная столовая. Участок для культового объекта предоставлен мэрией Челнов на безвозмездной основе еще в 2017 году после того как письмо городским властям направили главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Помимо владений строительной компанией «Аква-Регион» Вайнер является учредителем еще 11 предприятий (три из них уже ликвидированы) и руководителем пяти организаций, имеющих разнонаправленные виды деятельности — от производства кровельных работ до деятельности в области спорта. Кроме того, бизнесмен является депутатом горсовета Набережных Челнов. При его непосредственном участи городу удалось сохранить ФК «КАМАЗ», который в прошлом году вышел в лидеры турнирной таблицы.