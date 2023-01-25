Беспилотные КАМАЗы, массовый Wi-fi 6 в России, нейросети поняли дореволюционные рукописи / Реальное Время Live
В России собираются запустить массовое производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6 — в отличие от моделей Wi-Fi 5 смогут обслуживать больше гаджетов, что является актуальным для офисов, кафе и других общественных мест. Инвестировать в проект собираются 900 млн рублей, а производство запланировано на II квартал 2023 года. Тем временем компания Tesla построит новый завод в Неваде, где будут производиться новые электромобили. КАМАЗ сообщил, что беспилотные грузоперевозки скоро начнут тестироваться на федеральной трассе М-11 «Нева» в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» — беспилотники будут обращать внимание на знаки, светофоры, погодные станции, мосты, развязки, бордюры, съезды, правильно планируя свои действия на дороге при совершении различных маневров. А команда «Яндекса» сообщила, что разработчики научили нейросети расшифровывать архивные записи со сложной дореволюционной орфографией. В рамках проекта — более чем 2,5 миллиона страниц исторических документов XVIII — начала XX веков с текстовой расшифровкой. Эти и другие новости обсуждаем в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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