День в истории: прогноз погоды, российские газеты, Эмиль Золя

Чем примечательна дата 13 января?

Фото: Главная физическая обсерватория на Васильевском острове / Архив Российской Академии Наук/ranar.spb.ru

Сегодня, 13 января, День российской печати, учрежденный в честь выхода первой печатной газеты в нашей стране — «Ведомостей». 13 января начала работу служба погоды, Эмиль Золя высказался по делу Дрейфуса, группа «Альфа» штурмом взяла телецентр в Вильнюсе. Родились певец Артур Исламов, Герой Советского Союза Газинур Гафиатуллин, поэт Гульшат Зайнашева. Умерли металлург Павел Обухов, один из изобретателей радио Александр Попов, писатель Джеймс Джойс. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Бекетов, Гафиатуллин и Зайнашева

13 января 1827 года в Пензенской губернии родился русский химик Николай Бекетов. Учился в Первой Санкт-Петербургской гимназии, в Императорском Санкт-Петербургском университете, но с третьего курса перевелся в Казанский, который окончил в 1848 году со степенью кандидата естественных наук. Главной областью научной деятельности Бекетова стала зарождающаяся физическая химия. Он открыл вытеснение металлов из растворов их солей водородом под давлением, установил, что магний и цинк при высоких температурах вытесняют другие металлы из их солей. Также Бекетов создал термохимические лаборатории, в которых вместе с учениками исследовал химическое сродство.

Фото wikipedia.org

13 января 1913 года в селе Сугушла Бугульминского уезда (Лениногорский район) родился Герой Советского Союза Газинур Гафиатуллин. 14 января 1944 года 20-й стрелковый полк наступал на Ново-Сокольническом направлении, когда ему было приказано захватить опорный пункт обороны фашистов в деревне Овсищи между станциями Насва и Новосокольники. Под прикрытием огня двух автоматчиков сержант Гафиатуллин подобрался к дзоту и бросил гранату. Но при новой атаке батальона дзот опять открыл заградительный огонь. В этот момент Гафиатуллин закрыл своим телом амбразуру ревущего огнем дзота. Звание Героя Советского Союза присвоили ему 3 июня 1944 года посмертно. Татарский писатель Абдурахман Абсалямов вскоре после войны объездил все места, связанные с жизнью и подвигом Гафиатуллина, и написал роман «Газинур».



13 января 1928 года родилась татарская поэтесса и драматург Гульшат Зайнашева. После учебы на отделении татарского языка и литературы филологического факультета КГПУ она несколько лет работала редактором литературных передач Татарского радиокомитета, возглавляла редакцию художественной литературы Татарского книжного издательства, была директором клуба писателей Татарии имени Габдуллы Тукая и инспектором по кадрам Татгиза. Первые стихи, песни, эстрадные произведения, пьесы, написанные для драматических коллективов, были напечатаны в конце 50-х годов. Множество стихов Зайнашевой стали основой для песен, самая известная, вероятно, детская песенке «Бер кыз бала».



Фото bashinform.ru

13 января 1988 года в Актаныше родился певец Артур Исламов. После музучилища и консерватории стал солистом Татарского театра оперы и балета, учился в академии при Мариинском театре. Выступал с рок-группа Alqanat как вокалист и автор песен. Исполнитель главной партии в опере «Ак бүре» (Зульфия Раупова, Рузаль Мухаметшин), также участвовал в постановках мюзикла «Алтын Казан», опере «Сөембикә».



13 января 2022 года «Реальное время» сообщило, что в Казани с начала года административно-техническая инспекция исполкома города выписала около 30 протоколов за нарушения зимнего содержания зданий и территорий. Сотрудники инспекции проводили обследование города каждый день. Если есть неубранный снег, снежные шапки на крышах или наледь, а также другие нарушения, то ответственной за территорию организации грозило предупреждение или штраф от 15 до 30 тысяч рублей для должностного лица и от 200 до 500 тысяч для юридического.





Источник wikipedia.org

Гидрометцентр сообщает

13 января 1703 года в Москве увидел свет первый номер первой русской газеты «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах». Сначала у газеты не было постоянного названия, постоянного формата, тиража и строгой периодичности выпуска. В 1711 году она начала выходить в Санкт-Петербурге. Большинство публикаций посвящались победам русской армии. Наряду с военной тематикой на страницах «Ведомостей» рассказывалось об основании новой столицы — Санкт-Петербурга, строительстве городов и крепостей, развитии торговли. Источником информации служили официальные документы, донесения послов, ведомственные материалы. После революционных событий 1917 года издание «Санкт-Петербургских ведомостей» прекратили. Возобновили его лишь в 1991 году.



13 января 1872 года Главная геофизическая обсерватория Петербурга (ныне — Главная геофизическая обсерватория) начала регулярный выпуск ежедневных бюллетеней погоды. При этом первые систематические наблюдения за погодой начались еще при Петре I в Санкт-Петербурге. «Ежедневный метеорологический бюллетень» вышел с полученными по телеграфу сообщениями 26 русских и двух зарубежных станций слежения. К 1923 году на территории СССР работала сеть из 673 станций, а к началу Великой Отечественной войны число метеостанций достигало 3 947.



Источник wikipedia.org

Письмо Эмиля Золя и выпуск фрисби

13 января 1898 года французский писатель Эмиль Золя послал открытое письмо (известное под названием «Я обвиняю») французскому правительству по поводу дела Дрейфуса. В нем он обвинил власти в антисемитизме и противозаконном заключении в тюрьму Альфреда Дрейфуса. Золя указывал на предвзятость военного суда и на отсутствие серьезных улик. Офицер французского генерального штаба, еврей по происхождению, обвинялся в шпионаже в пользу Германской империи. Письмо напечатали на первой полосе газеты. В связи с этой публикацией Золя обвинили в клевете и осудили. Ему пришлось бежать в Англию.

В ночь на 13 января 1991 года группа «Альфа» штурмом взяла телецентр в Вильнюсе и удерживала его до подхода внутренних войск. В ходе операции погибли 14 человек, пострадали, по разным оценкам, от 500 до 700 человек. Большинство получили травмы в результате давки, возникшей после предупредительных выстрелов прибывших к зданию телецентра танков. Впоследствии президент СССР Михаил Горбачев, министр обороны Дмитрий Язов и другие должностные лица заявили о своей непричастности к действиям советских военных. Расследование всех обстоятельств событий началось почти сразу же после окончательного отделения Литвы от Советского Союза.