Новости

20:13 МСК Все новости
Новости раздела

Сосульки, сугробы и наледь: как в Казани проверяют уборку территорий

14:10, 13.01.2022 5
Сосульки, сугробы и наледь: как в Казани проверяют уборку территорий

В Казани с начала 2022 года административно-техническая инспекция исполкома города выписала около 30 протоколов за нарушения зимнего содержания зданий и территорий. Сотрудники инспекции проводят обследование города каждый день. Если есть неубранный снег, снежные шапки на крышах или наледь, а также другие нарушения, то ответственной за территорию организации грозит предупреждение или штраф от 15 до 30 тысяч рублей для должностного лица и от 200 до 500 тысяч для юридического.

Видео: Камиль Исмаилов
Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 15:47
    Уборка дворов теперь сводится к проходу раз в неделю (а то и в две недели) грейдера. А всё то, что он отбросил влево и вправо, так и остается лежать вдоль образовавшейся "траншеи". Это ЧТО - такие нормативы теперь?!
    Ответить
  • Анонимно 15:59
    У нас убрались наконец
    Ответить
    Анонимно 16:56
    Поздравляю)
    Ответить
  • Анонимно 16:00
    Более менее убрано все
    Ответить
  • Анонимно 16:56
    Еще не прошлый год - с погодой повезло
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости

20:13 МСК Все новости
Новости раздела