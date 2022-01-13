Сосульки, сугробы и наледь: как в Казани проверяют уборку территорий
В Казани с начала 2022 года административно-техническая инспекция исполкома города выписала около 30 протоколов за нарушения зимнего содержания зданий и территорий. Сотрудники инспекции проводят обследование города каждый день. Если есть неубранный снег, снежные шапки на крышах или наледь, а также другие нарушения, то ответственной за территорию организации грозит предупреждение или штраф от 15 до 30 тысяч рублей для должностного лица и от 200 до 500 тысяч для юридического.
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