Частная жизнь хоккеиста Бровкина: как форвард казанского «Ак Барса» за проигрыш команды «откупался»

Отдал другу почти 5 миллионов рублей для Зиги, Кобы, Сыча и группировщиков с Квартала — поведал потерпевший в суде

Никогда не участвовал в договорных матчах, не раскрывал внутреннюю информацию клуба и не встречался с криминальными авторитетами, но при этом боялся за свою жизнь, здоровье и репутацию. Об этом сегодня на допросе в казанском суде рассказал 21-летний нападающий ХК «Ак Барс» Артур Бровкин. Статус потерпевшего в уголовном деле он получил после того, как отдал своему другу — хоккеисту-любителю — почти 5 миллионов рублей, веря, что тот помогает ему в переговорах с авторитетами, угрожающими «прострелить колени» и выкинуть из спорта за некий не сбывшийся прогноз на исход одного матча. О том, как игрок любительской лиги обвел профессионала, сыграв на имени вора в законе Ромы Сыча — в материале «Реального времени».

Ущерб возмещен на 20 тысяч



Стремительный на льду и расслабленный на пресс-конференциях в зале суда 21-летний спортсмен Артур Бровкин выглядел не слишком уверенно. Поначалу прятал лицо за маской и опускал глаза. На заседание в Ново-Савиновский райсуд Казани пришел вместе с адвокатом Айратом Хайруллиным, который до выхода судьи отбивал вопросы журналистов, а на процессе пытался добиться удаления представителей СМИ и перевода слушаний в закрытый режим.

Стремительный на льду и расслабленный на пресс-конференциях в зале суда 21-летний спортсмен Артур Бровкин выглядел не слишком уверенно

У Бровкина в этом уголовном деле — статус потерпевшего. И его адвокат считает, что гласность чревата новыми проблемами, причем не только для его клиента. Хайруллин призвал суд «обеспечить неприкосновенность частной жизни» потерпевшего и его родственников, а также не допустить распространение порочащих его сведений и информации, составляющей коммерческую тайну хоккейного клуба «Ак Барс», игроков, штаба и иных сотрудников.

Хоккеист поддержал своего адвоката. Обвиняемый в мошенничестве Максим Сидоров и его защитник Булат Марданов оставили вопрос на усмотрение суда. Председательствующий по делу судья Олег Семенов уточнил — относятся ли сведения, разглашения которых опасается Бровкин, к защищенной законом государственной тайне? Ответ был отрицательным. Дальше выяснилось — вопросов личной и половой неприкосновенности информация также не касается. С учетом сказанного помощник прокурора Ново-Савиновского района Рамиль Гильмутдинов попросил ходатайство отклонить. И судья не стал закрывать процесс, сообщив — нет оснований.

Помощник прокурора Ново-Савиновского района Рамиль Гильмутдинов

Забегая вперед — никаких намеков на некие коммерческие тайны хоккейного клуба в показаниях Бровкина за свидетельской трибуной не прозвучало. А до исследования переписки между потерпевшим и подсудимым процесс сегодня не дошел.

Второе ходатайство в интересах потерпевшего касалось вопроса возмещения ущерба. Бровкин и его представитель просили наложить арест на квартиру супруги Сидорова в ЖК «Салават купере», счета семьи и автомобиль Opel Astra. Именно в салоне иномарки 26 апреля 2022 года хоккеист отдал приятелю последний транш в полмиллиона рублей (полицейскую «куклу» из 11 тысяч подлинных рублей и фальшивок), после чего его задержали.

Адвокат подсудимого выступил против: 17 ноября 2022 года такое ходатайство следователя отклонил Вахитовский суд Казани, и решение вступило в силу.

— Не представлены сведения о праве собственности и доказательства, что имущество получено именно в результате преступных действий Сидорова, — сообщил он. Позицию защиты поддержал и гособвинитель — просил отказать, ссылаясь на отсутствие данных, что указанное имущество является совместно нажитым супругами.

В итоге судья сообщил — вопрос о наложении ареста будет решен позже. Тем временем Артур Бровкин поделился — из похищенных миллионов получил назад всего 20 тысяч рублей, двумя переводами с карточки жены подсудимого в августе 2022-го.

— Ведутся ли с представителями Сидорова переговоры о возмещении ущерба? — уточнил адвокат подсудимого Булат Марданов.

— Ведутся. На ваших условиях, — признал Бровкин и для суда уточнил эти условия — выплаты по 25 тысяч в месяц. — Я не согласился, потому что сам отдавал по 500—700 тысяч, хотя у меня тоже были проблемы и кредитные платежи по 100 тысяч в месяц.

«Группировщики с Квартала вышли на Сыча и предложили за мою голову 5 миллионов»

Большую часть заседания занял допрос нападающего «барсов» и оглашение его показаний. Он рассказал — знаком с подсудимым больше пяти лет. Как-то приятель по команде Айдар Нурмиев позвал на игру с любителями, там был и Максим Сидоров. По словам Бровкина, поначалу общались изредка, но он слышал, что у Сидорова проблемы с законом — его привлекали за мошенничество со смартфонами и наказали условным сроком.

Обвиняемый в мошенничестве Максим Сидоров

— С 2020-го стали хорошо общаться с ним, семьями дружить, — продолжил Артур Бровкин и дал понять — доверял Сидорову, потому и представить не мог, что тот захочет на нем заработать.

А через год начались проблемы:

— В 2021-м он мне позвонил и сказал: «Группировщики с Квартала проиграли на моем прогнозе 2 млн рублей». Сказал, что пойдут в клуб, будут тебя искать и не дадут дальнейшей жизни... Что в клубе есть люди, которые общаются с этими группировщиками, так что тебя даже слушать не будут, в хоккей дальше играть не сможешь...

По поводу полиции я спрашивал, он мне ответил: «На следующий день тебе подкинут наркотические вещества и уедешь в тюрьму». Поставил перед фактом, и сказал: «Сейчас я позвоню Зигу, как я дальше узнал — Марату [Хасанзянову], он решит». Потом сказал — вопрос закрыт, и попросил за это деньги».

Позднее из оглашенных показаний потерпевшего выяснилось: за словами «в хоккей ты играть не сможешь» стояла угроза — довести до руководства «барсов» информацию будто игрок занимается «сливами» результатов предстоящих матчей. И эту угрозу хоккеист не мог проигнорировать: «Испугавшись, что руководству сообщат порочащие меня сведения, и, не разбирался в их правдивости, меня могут исключить из команды, я переводил деньги разными суммами».

Первый транш был 15 тысяч, потом 10. Были платежи на 100 и 300 тысяч. «Доили» доверчивого парня с середины апреля 2021-го и до момента задержания Сидорова. Сначала в рассказах друга фигурировал один группировщик с Кварталов, что якобы потерял 2 млн рублей, затем появился второй. Потом Сидоров стал рассказывать, что Зига вопросом больше не занимается, теперь проблему «решает некий Коба» (не конкретизируя, что за авторитет скрывается под распространенной кличкой), который повысил ставку платежей.

— Дальше, по словам Сидорова, группировщики с Квартала вышли на вора в законе Сыча (вероятно, речь идет о Романе Сычеве) и предложили за мою голову 5 млн 100 тысяч рублей, — вспоминал потерпевший.

С его слов, «друг» Максим рассказывал — Коба уже связался с Сычем и пытается решить вопрос. Также Сидоров обещал отдать за Бровкина и свои деньги — от ранее совершенной аферы, что хранились в банковской ячейке крестной. Якобы там лежали 6 млн рублей, но в связи с досрочным снятием забрать удастся на миллион меньше. Слова о такой «комиссии банка» удивили судью, а Бровкин сказал — сам в ячейку деньги никогда не клал, потому в словах «друга» тогда не сомневался.

На заседание в Ново-Савиновский райсуд Казани Бровкин пришел вместе с адвокатом Айратом Хайруллиным

— Он сказал, так как мне дают меньше денег, тебе нужно будет доплатить. Чтобы Сыч пошел за нас, а не за группировщиков с Квартала, — отметил хоккеист.

— Какую сумму? — уточнил председательствующий Олег Семенов.

— Если не ошибаюсь, 150-300 тысяч нужно было отдать Сычу, — заключил Бровкин.

«Постоянно шли угрозы — «прострелить колени, провести «профилактику»

Далее судья поинтересовался — что же такого сделал профессиональный игрок, что его вдруг начали искать представители криминала. Тот дал понять — те делали какие-то ставки на исход спортивных матчей: «По словам Сидорова, я сказал — выиграете, а они проиграли. Это связано с профессиональными ставками, конечно. Любого спортсмена спросишь: «Вы сегодня выиграете?" Он скажет: «Да, выиграем».

Судья решил выяснить — может, ранее Бровкин предлагал кому-то зарабатывать деньги на спортивных прогнозах и ставить деньги? «Нет», — отвечал потерпевший.

— А группировщики Вам знакомы? — продолжил допрос представитель Фемиды.

— Нет. Сыч, Коба, Зига — не знаю таких, никогда не встречался. Но Сидоров постоянно о Зиге говорил: «Тебе прострелят колени, сделают «профилактику» — не сможешь в хоккей играть. Если не найдешь деньги — они не будут тебя убивать, но сделают так, чтобы ты не вернулся в спорт», — рассказывал Артур Бровкин.

На допросах у следователя хоккеист также отрицал, что когда-либо прогнозировал результаты матча: «Я никогда не раскрывал информацию такого характера, да и не знал об исходе матча. У нас никогда не было так называемых договорных матчей с заранее определенными сторонами».

При этом Бровкин сообщал, что приятель неоднократно говорил ему о неких компрометирующих его скриншотах, что «подтвердят, что я раскрываю информацию об исходе матчей». Один раз, по словам потерпевшего, Сидоров показал ему скрин, в котором один и тот же человек задает вопрос и пишет на него ответ, и якобы заявил — руководство клуба поверит этому без всяких экспертиз.

Со слов потерпевшего, основания для платежей криминалу менялись: у Зиги умер тесть — надо 50 тысяч, Зига решил вопрос с московскими ворами в законе своими деньгами — «отдал три дома и машину», — значит, Бровкин должен отдать... Нюанс в том, что большую часть всех этих «откупных» (за исключением двух траншей наличными) потерпевший переводил на банковскую карту матери своего друга Сидорова. Но почему-то не сомневался, что тот рассчитывается этими деньгами с теми, о ком говорит.

Форвард «Ак Барса» признался — в какой-то момент свои деньги кончились, пришлось обращаться к родителям: «Попросил маму взять кредит под предлогом того, что потерял в Finiko. Она взяла 500 тысяч, и я 450 передал Сидорову у «Леруа Мерлен» в Казани».

Со слов потерпевшего, все это время ему поступали угрозы физической расправы, которые сохранились в памяти гаджетов в виде переписки и голосовых сообщений: «Сейчас я понимаю, Максим вымогал у меня денежные средства под надуманным предлогом. В общей сложности я отдал ему около 5 млн рублей».



С показаниями Бровкина подсудимый согласился частично. Сказал, что полностью признает указанную сумму, но не согласен со словами о ставках. Пояснить — в чем не согласен — обещал позже.

Ну а на следующем заседании суд планирует перейти к допросу свидетелей. В их числе — тот самый Зига, что поначалу оказался в СИЗО по обвинению в вымогательстве, а позже был освобожден и получил право на реабилитацию за незаконное преследование.