80-летие Туфана Миннуллина объединяет татар и башкир

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 30-я

Фото: tat.gossov.tatarstan.ru 26 апреля 2012 года

В 2015 году самому востребованному драматургу Татарстана Туфану Миннуллину исполнилось бы 80 лет. Спустя 3 года после его смерти в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури проходил вечер, посвященный юбилею, где его пьесы игрались и на татарском, и на башкирском языках.

Востребованный на многих языках

Первый раз пьесу Миннулина поставили в Мензелинском театре, где он работал актером — это комедия «Безнең авыл кешеләре» («Люди нашего села»). Тогда же Камаловский взял его текст для детей «Азат» («Свободный»). Потом Альметьевский поставил «Күрше кызы» («Соседская девчонка»), Передвижной (Тинчуринский) — «Нигез ташлары» («Отчий дом») и «Йөрәк янар өчен бирелгән» («Сердце должно гореть»). В Башкортостане его пьесы начали ставить в 1970-х, когда Миннуллин стал профессиональным литератором. При этом в поздние годы, когда драматург был уже и депутатом (как замечает его однофамилец, поэт Роберт Миннуллин, парламент — это тоже театр), он высказывался о проблеме, которая вклинивается в отношения между двумя народами — положение татар в Башкортостане. Поэтому был даже случай, когда одну из его пьес готовили к премьере в театре «Нур», но отменили. Впрочем, в том же театре Мазита Гафури, где проходил юбилей, поставили его последнюю драму «Мулла».



Демонстрация достижений

Вечер идет на двух языках. На татарском говорят заслуженные артисты РТ Алсу Каюмова и Фанис Зиганшин, на башкирском — народные артисты РБ Сара Буранбаева и Хурматулла Утяшев, которые, помимо Миннуллина, цитируют несколько раз Мустая Карима. Резюме — «Туфан нас объединяет».

Юбилей — возможность посмотреть отрывки из разных постановок. Один привез Камаловский — это «Диляфруз Remake». Башкиры начинают с первого спекталя 1976 года — это «Үзебез сайлаган язмыш» («Судьбы, избранные нами»).

После можно сравнивать версию татарской «Җанкисәккәем» («Свет моих очей») с башкирской — нельзя не отметить, что у соседей играют актеры Молодежного театра, так что местная Шуралина владеет приемами карате.

Демонстрируют даже отрывок из «Старика из деревни Альдырмыш», ставя точку в том, что Альмандара может играть только Шаукат Биктемиров. На видео спектакль показывает театр из Салавата, также эту пьесу в Башкортостане ставил Сибай, а несколько лет назад — Туймазы.

Еще одну классическую камаловскую пьесу о жизни кряшен, которая идет более 25 лет, «Гөргери кияүләре» («Зятья Григория») демонстрирует театр «Нур».

Еще две успешные пьесы привез Стерлитамакский театр («Ай булмаса, йолдыз бар», «Без луны звезда нам светит»), но их традиционная постановка и рядом не стоит с «Әниләр һәм бәбиләр» («Дочки-матери»), получившей название «Мин — хатын-кыз» («Я — женщина»). Известный и в Татарстане Ильсур Казакбаев увеличил количество персонажей в палате роддома и добавил романтической сценографии.

Навечно ли Туфан?

Статус Миннуллина настолько велик, что даже всерьез поднимался вопрос, почему две его пьесы до сих пор не поставлены. Ставили его в Узбекистане, Дагестане, Марий Эл, Калмыкии, Мурманске, Новокузнецке, Астрахани, Нижнем Новгороде. Даже в Качаловском шла, говорят, «Әни килде» («Мама приехала»).

Если посмотреть на афиши татарских театров Казани, то в них немного Миннуллина. Да, есть нижнекамский театр его имени, но насколько их постановки, вообще, становятся заметными? В Камаловском идут упомятутые «Зятья Григория» и «Свет моих очей», поставленные еще при Марселе Салимжанове. «Экият» в этом году поставил «Деревенского пса Акбая». В репертуаре Кариевского прописан «Отчий дом», но и как многие другие спектакли, они необязательно будут вновь показаны зрителю. Тинчуринский показывает комедию «Это так! Да нет, вот так!». Из многогранного автора Миннулин превращается в автор первоклассных, но все же комедий. Кто за это ответственен — зрители или постановщики?