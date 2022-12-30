В Казани отменили сделку о продаже акватории Волги у Локомотива за 100 рублей

Фото: скриншот видео яхт-клуба «Локомотив» на youtube.com

В Казани разрешился спор между известным казанским яхтсменом Олегом Тюриным и его бизнес-партнером Андреем Трофимовым. Под занавес года суд отменил сделку последнего по продаже фирме его сына за 100 рублей акватории Волги у полуострова Локомотив. Договор между Центром парусного спорта и ООО «Волжский» признали недействительным, и теперь Трофимову-младшему предстоит выплатить 7,4 млн рублей неосновательного обогащения. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как у яхтсменов увели пристань

Центр парусного спорта и водного туризма был основан на полуострове Локомотив еще в 2003 году. Учредителями некоммерческого партнерства выступили казанский яхтсмен Олег Тюрин, детский тренер Андрей Куклин и бизнесмен Андрей Трофимов. Последний был директором центра — именно он вел бухгалтерскую отчетность и отвечал за учетную политику организации.

В тот же период, в начале нулевых, у центра появилась бетонная площадка на полуострове с причалами для яхт, в 2006-м ее узаконили, и часть полуострова и водного объекта стала принадлежать некоммерческому партнерству. Кадастровая стоимость участка — 18,4 млн рублей. В феврале 2013 года центр выиграл на торгах право пользования акваторией Волги у Локомотива. Организация заключила договор водопользования с Нижне-Волжским бассейновым водным управлением, получив участок площадью 0,072 кв. км на срок до 15 февраля 2023 года. Как было указано в документе: для размещения плавучего причала и отстоя плавательных, спортивных средств.



Однако в 2018 году, уже после смены руководства в Центре парусного спорта, когда на место Трофимова пришел Тюрин, выяснилось, что главный актив — пристань — сняли с баланса организации еще в 2016—2017 годах. Новый шеф центра обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело по обвинению Трофимова в особо крупном мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и присвоении имущества (ст. 159, 160 и 201 УК РФ). Дело рассматривает Приволжский райсуд Казани.

Фото: Гульнара Ядрышникова, yandex.ru/maps

Участок Волги — сыну за 100 рублей

Параллельно Олег Тюрин обратился в татарстанский арбитраж с целью оспорить сделку по выводу пристани с баланса Центра парусного спорта и водного туризма. Истцом выступает Центр парусного спорта, от имени которого Андрей Трофимов и заключил это сомнительное соглашение еще в декабре 2016 года. Договор был подписан с ООО «Волжский» — фирмой, которая принадлежит сыну Трофимова.

Причем договор о передаче прав и обязанностей по водопользованию акваторией Волги у Локомотива был зарегистрирован в государственном водном реестре, сумму сделки оценили всего в 100 рублей. Тюрин указал, что Трофимов действовал от лица ассоциации «Некоммерческое партнерство «Центр парусного спорта и водного туризма» в нарушение устава организации и «не поставив в известность членов ассоциации», без полномочий общего собрания на совершение сделки с имуществом.

Кроме того, согласно закону, Центр парусного спорта был не вправе уступать участок, полученный на торгах, отметил истец. Но, как выяснили следователи в рамках уголовного дела, протоколы собраний учредителей организации о согласовании сделки были подделаны.

— На момент заключения оспариваемого договора участником ООО «Волжский» с долей 98% и директором общества являлся Вадим Андреевич Трофимов — сын Андрея Владимировича Трофимова, который на момент заключения соглашения являлся директором и членом ассоциации и участником ООО «Волжский» с долей в размере 1%, следовательно, спорный договор является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и для ее совершения необходимо было одобрение членов ассоциации, не заинтересованных в совершении сделки. Однако такое одобрение в установленном законом порядке, а именно: в виде соответствующего решения, получено не было, — говорится в материалах арбитража.

Фото: yandex.ru/maps

Упущенная выгода — более 30 млн рублей

Изучив материалы дела, Арбитражный суд РТ установил, что какой-либо экономической целесообразности продавать или уступать водный объект за 100 рублей у Центра парусного спорта не было, так как этот водный объект являлся единственным источником дохода для организации. Кроме того, без наличия прав на водный объект деятельность ассоциации в принципе невозможна, в том числе развитие материально-технической базы партнерства, его филиалов и представительств, пропаганда и популяризация парусного спорта и парусного яхтинга среди населения.

Также не может быть выполнен основной вид деятельности ассоциации — деятельность спортивных объектов. «Таким образом, договор о передаче прав и обязанностей от 16.12.2016 заключен с нарушением запрета, установленного пунктом 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем является ничтожной сделкой», — говорится в определении суда.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Истец оценил свои убытки в виде недополученных доходов в размере 32,76 млн рублей. Однако суд не удовлетворил требование о взыскании этой суммы. «Учитывая, что, исходя из совокупности результатов экспертизы, участок акватории является прибыльным активом и ответчиком от его использования мог быть извлечен доход, исковые требования о взыскании неосновательного обогащения являются правомерными. Вместе с тем оснований для взыскания денежных средств в заявленном размере не имеется, поскольку заключением эксперта установлен размер дохода, который мог быть извлечен ответчиком, что соответствует неосновательному обогащению».

По решению суда исковые требования Центра парусного спорта были удовлетворены частично. Договор о передаче пристани признали недействительным. С фирмы «Волжский» в пользу центра постановлено взыскать неосновательное обогащение в размере 7,43 млн рублей. Решение может быть обжаловано в течение месяца.