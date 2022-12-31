Падение отечественного киберспорта, спроса на видеокарты и две главные игры: игровые итоги года

Чем запомнился 2022 год в игровой индустрии

Не самым богатым на яркие события выдался 2022 год в игровой индустрии. Мир диктует свои правила, и компьютерные игры отошли в тень. Тем не менее негативные игровые события — тоже события. А из плюсов можно отметить продолжение знаменитых серий God of war и Call of Duty. О том, чем еще запомнилась игровая индустрия в 2022 году, — в традиционном итоговом обзоре «Реального времени».

Call of Duty: Modern Warfare 2

Первой из двух долгожданных продолжений серий стал очередной шутер от студии Activision Blizzard «Зов долга» с новыми приключениями отряда элитного ОТГ-141.

В 2022 году новая Call of Duty наконец побила собственный рекорд, показав самый успешный старт продаж за всю историю франшизы. После запуска первой части Modern Warfare сиквел ждали миллионы игроков — всем понравилась новая сюжетная линия, которая наконец-то была не о Второй мировой войне. Другой вопрос, что не для всех ожидания от второй части оказались оправданы и коммерческий успех совсем не отражает успехи в самом игроделе от Activision.

Первое, что нужно отметить, — это тот факт, что авторы не внесли в проект ровным счетом никаких серьезных изменений, разве что срежиссированная постановка стала еще более масштабной и «мощной».

Первое, вокруг чего разразились споры, — это довольно проходной сюжет. В отличие от первой части Modern Warfare, здесь все уже в миллионный раз уперлось в борьбу элитных бойцов (оперативно-тактическая группа 141) с террористами. На этот раз из Ирана. По классике истории есть антагонист Гассан, который мстит за устранение другого антагониста генерала Горбрани (разработчики даже не пытались скрыть, что создают аналогии на реальных людей из мировой политики), найдя где-то современное оружие, — теперь у Гассана есть американские баллистические ракеты.

Есть за что пожурить Activision и в плане гейм-дизайна. По мере прохождения в какой-то момент закрадывается впечатление, что игру делали сначала в одном ключе, а потом в совсем другом. В одной миссии мы оказываем бойцам поддержку с воздуха, выпуская ракеты по едущим в их сторону машинам. В другой попадаем на допрос и должны правильно отвечать на вопросы. А во второй половине истории внезапно появляется крафтинг — ходим, собираем расходники и делаем из них взрывчатку и ножики для взлома замков.

С другой стороны, в отличие от первой части разработчики сбавили обороты в уровне чернухи. Да и графика действительно поражает — порой персонажей не отличить от реальных людей. Все, что происходит на экране, — это действительно выглядит эпично, мощно, выверена каждая фраза в диалогах. В общем, разработчики из Activision провели максимально профессиональную работу над новой игрой, которая поражает своим размахом. Но если вы хотите того самого «глотка свежего воздуха», то вам точно не сюда. Игра продолжает традиции своих лучших предшественников из франшизы, но не предлагает ничего принципиально нового.



Отечественный киберспорт: релокации и баны

Похоже, самые золотые времена в истории отечественного киберспорта окончательно остались в истории. 2022 год стал не просто годом разочарований, но и больших потрясений для всех российских команд, заигранных на международных турнирах.

Если сравнивать прошлый 2021 год и нынешний — это небо и земля. В прошлом календарном году Team Spirit выдала неожиданную сенсационную и мощнейшую победу на главном турнире по Dota 2 — чемпионате мира по дисциплине The International в Румынии, навсегда вписав себя в историю профессиональной «Доты».

В Counter Strike тоже все было отлично для отечественной сцены. В 2021 две команды из СНГ-зоны NAVI и Gambit Esports вдвоем поочередно кошмарили всю мировую CS, решая, кто в каком турнире возьмет гранд-финал.

Что же произошло в нынешнем сезоне? Кто-то потерял игроков, кто-то свое имя, но большинство — возможность играть и базироваться на Родине. Мировые операторы моментально внесли жесткие правила для команд, которые публично не осудили действия российской армии, так что самой титулованной российской команде Virtus.pro пришлось менять название на Outsiders, а Team Spirit релоцироваться в Сербию. NAVI и вовсе стала командой нон-грата в России. Впрочем, как и россияне в NAVI — теперь уже бывший капитан команды Кирилл Boombl4 Михайлов оказался неугоден руководству украинского клуба и был изгнан под расплывчатой формулировкой, мол, вредит репутации.

Gambit Easports тоже разбрелись по миру — кто в Турцию, кто в Восточную Европу. Но вскоре из-за санкций команде, по сути, запретили участвовать на киберспортивных турнирах под оригинальным названием из-за связи с российским оператором МТС. После этого клуб фактически прекратил свое существование: все игроки покинули Gambit, а весь основной состав по CS:GO и вовсе был продан американской организации Cloud9.



Больших побед отечественного киберспорта, естественно, при таком фоне больше не случалось. Да, эпизодически СНГ-команды все еще давали жару на парочке мэйджоров, но тут скорее вопреки, чем благодаря.

Под конец года черная полоса для СНГ-киберспорта словно добралась до катарсиса и информационное пространство сотрясла новость, что оператор турниров по Dota 2 и разработчик игр компания Valve объявила о пожизненном отстранении десяти игроков из Восточной Европы, включая участника состава Virtus.pro по Dota 2 Камиля «Koma'» Биктимирова. Отныне они не смогут играть на турнирах от Valve & PGL.

Как следует из официального анонса, игроки выдавали себя за других людей и выступали под чужими аккаунтами (либо передавали свои учетные записи третьим лицам) в турнирных матчах. Жестко, но все к этому шло. Вот и завершился год для отечественного киберспорта скорее под знаком минус, чем плюс.

God of War: Ragnarok. Тоска или глоток свежего воздуха?

Так же, как и военный шутер, ролевая action-adventure с элементами hack and slash вышла уже под конец 2022-го и сходу стала одним из претендентов на звание лучшей игрушки года.

Это уже девятая игра в серии God of War с прямым сюжетным продолжением игры God of War, вышедшей в 2018 году, но следует признать, что свежести игре все еще хватает. Разработчики из Sony Interactive Entertainment по-прежнему находят, чем удивить любителей серии. «Рагнарек» стал последней частью скандинавской саги, и теперь можно честно сказать, что история полностью завершена.

Еще в предыдущей God of War разработчики переосмыслили подход к серии, став одним из главных венцов творения для Sony. Тогда ветеран всей серии игр Кори Барлог, вернувшийся под крыло Santa Monica Studio с новым видением, сумел изменить классические элементы God of War и представил серию новому поколению пользователей.

С «Рагнарек» не все так однозначно. Отзывы и рецензии после выхода девятой игры были настолько разительно противоположны, что не верилось, что эксперты играли в одну и ту же игру. Одни писали, что игра превзошла все ожидания, другие утверждали, что сюжет — сплошная тоска.

А к сюжету здесь как раз подошли по-новому. События игры продолжают историю игры 2018 года и начинаются в канун Рагнарека. Герои саги Артей и Кратос уже несколько лет усиленно тренируются и готовятся к наступлению скандинавского конца света. Однажды в дом семейства прибывают бог Один вместе с сыном Тором и предлагают мирный договор. Кратос отказывается, после чего и завязываются основные события игры, и накала в них хватает. С другой стороны, большое внимание здесь отдается и взаимоотношениям отца и сына, которые стали куда теплее, чем в первой части.

God of War: Ragnarok по-прежнему продолжает традицию, когда главным достоинством игры остается геймплей. Боевка практически не отличается от God of War: геймеры по-прежнему управляют Кратосом, бойко махая руническим топором и клинками Хаоса. Разработчики добавили новые способности для орудий, однако большинство приемов перекочевали из прошлой части серии без каких-либо изменений. А зачем, если все работает на отлично?

Но есть и критика. Например, многих не устроило слишком медлительное повествование. Критики отмечают, что многие секции игры начинают утомлять, потому что вместо рубки врагов топором и мечами Кратос или Атрей вынуждены выслушивать очередную душещипательную историю о прошлом, в котором собеседника не любили или не уважали. Слишком хорошо прописанные антагонисты контрастируют с недостаточно раскрытыми второстепенными героями. Отмечают они и не исправленную проблему с неудобной камерой.

В общем, God of War: Ragnarok понравилась далеко не всем, но точно никого не оставила равнодушным.

Видеокарты больше не нужны: более чем вдвое упали цены на комплектующие

В прошлых наших итоговых обзорах главных игровых событий года мы не единожды отмечали просто безумный ажиотаж вокруг полупроводников и видеокарт, которые так или иначе используются на криптофермах и в майнинге.

Но чем больше в мире разворачивается энергетический кризис, тем меньше людям нужны виртуальные ценности — реальный сектор бизнеса вновь забирает все, что проиграл различным виртуальным развлечениям а-ля NFT или криптовалюты. Так что падение в спросе на видеокарты оказалось вполне ожидаемой тенденцией.

Если в 2021 году цены на видеокарты выросли сразу на 70%, что было вызвано в том числе популярностью майнинга биткойна, то в неспокойном 2022-м динамика оказалась переменной. Теперь уже заоблачные цены в 90—100 тысяч рублей за новенькую карту от Nvidia — GeForce RTX 4080 и RTX 4090 звучат как чья-то больная фантазия, но в моменте именно такие ценники и выставляли магазины техники, и при этом спрос на них оставался стабильно высоким.

Все поменялось в сентябре, когда блокчейн Ethereum перешел на алгоритм PoS, цены на видеокарты пошли вниз, первоначально упав сначала на 8—12 %. Наиболее ярко эта тенденция проявилась в Азии, где видеокарты стали продавать даже «на развес», исходя из цены $400—500 за 1 кг.

Падению цен способствовали не только перемены в мире майнинга, но и глобальное снижение спроса на персональные компьютеры. Так и получилось, что спрос на ПК и комплектующие падал, а запасов видеокарт у производителей осталось с избытком. Так что уже к ноябрю просадка цен достигла аж 54% от первоначальных цен.

Так что предсказанная тотальная цифровизация мира, похоже, откладывается. Если не отменяется совсем.