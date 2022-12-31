Новый, 1992-й: праздник без зарплаты, сигареты по талонам и топливный кризис в аэропорту Казани

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 55-я

Новый 1992 год принес для россиян немало перемен во всех сферах жизни. Высокие цены на товары и все еще низкие зарплаты подвели население к черте бедности. В это же время в стране стали появляться первые предприниматели, финансовые пирамиды, а вместе с ними обманутые вкладчики. Казанцы, чтобы стать грамотнее в вопросах экономики, начали играть в «Монополию» татарстанского формата. В школах появились стипендии для отличников, а на некоторых предприятиях начали платить надбавки за стаж. Однако под Новый год в сбербанках страны неожиданно кончились наличные, и татарстанцы не могли получить причитающийся им заработок. В Казани в последний месяц 1991 года в продаже появились американские пластинки, сигареты стали отпускать по талонам и устроили распродажу импортного ширпотреба. Подробнее об этих и других событиях 30-летней давности — в очередном дайджесте «Реального времени» по газетам тех лет.

«Ушки-душки, азартные игры»

1992 год в России стал периодом бурного расцвета предпринимательства. Открыто стали заявлять о миллионных состояниях «новые русские» в малиновых пиджаках, попытку заполучить больше денег не предпринимал только ленивый. Но бизнес имеет свои законы, и, как тогда казалось, «легкие деньги» добыть было не так-то просто. Тем более бывшим советским гражданам сложно было привыкать к новой рыночной экономике. Уровень финансовой грамотности населения оставлял желать лучшего, поэтому многие россияне нередко становились жертвами всевозможных мошенников и аферистов.

В стране начали появляться первые финансовые пирамиды, обещающие золотые горы. Самые известные: «МММ» — 20 трлн рублей прибыли и 10 млн обманутых вкладчиков, «Русский Дом Селенга», заработавший на двух миллионах доверчивых россиян почти 3 трлн неденоминированных рублей, «Хопер-инвест» и многие другие. Стали появляться казино и всевозможные лотереи, обещающие легкий, но крупный барыш.

Кто-то из россиян, чтобы получить базовые знания экономики и бизнес-законов изучал основы в игровой форме, например, с помощью «Монополии». В Татарстане придумали ее аналог — «Уен» («игра»).



Наперво всегда везет!



Тяга к легким деньгам на Руси была всегда. Можно даже сказать — это наша черта характера, это у нас в крови. Вспомним Емелю, лежащего на печи: «По щучьему велению, по моему хотению» — и все падает прямо к ногам… Становится понятно, почему именно в этой стране миллионы людей, никогда в жизни не читавших Маркса, так удивительно быстро поверили светлой коммунистической сказке и пошли на штурм Зимнего.



Ничего не делать — и получать, быть никем — и стать всем. Такова природа великой российской мечты.



Многое меняется в нашей жизни, но не меняется мечта. Мы не променяем ее на американскую или на скандинавскую. Мы хотим жить вполсилы, работать вполсилы, но в один прекрасный день купить билетик «Спринта», вскрыть его и… И упасть от счастья в обморок.



В 1836 году практически вся Россия возненавидела одного ни в чем не повинного человека. Этим человеком была некая гувернантка Е. Штосс, которая, благодаря фантастическому везению, выиграла во всероссийской лотерее 400 тысяч рублей. Рубли, конечно, тогда были не деревянные, и можно себе представить, на какую высоту взлетела в считанные секунды бедная гувернантка*.

Фото: vk.com

«Стипендии школьникам»

Стали зарабатывать в то время и школьники, получая стипендии за свои оценки. В некоторых городах из городской казны отличникам выплачивали по 100 рублей в месяц, учащимся техникумов и училищ — в три раза больше. Сегодня сумма стипендий стала гораздо больше — от 1,5 до 8 тысяч в месяц. Выросло и количество источников, с помощью которых усердные и одаренные ученики могут заработать себе стипендию — от региональных правительств, городских администраций, различных благотворительных фондов, от компаний и предприятий.

Среди учащихся выпускных классов средних школ Сургута — города сибирских нефтяников — стало заметно больше отличников. Это объясняется тем, что городской Совет решил выплачивать лучшим школьникам ежемесячные стипендии в 100 рублей. В техникумах и училищах установлены стипендии в 300 рублей в месяц*.

«Смена хозяев»

В начале 90-х годов Россию захлестнула волна реконструкций старинных особняков. «Новые русские» за копейки выкупали у государства обветшавшие или полуразрушенные здания, сохранившиеся с дореволюционных времен. Их восстанавливали, достраивали новыми помещениями под офисы или обживались сами.

Старинный особняк в центре Москвы, где с 30-х годов размещался музей К. Маркса и Ф. Энгельса, решением столичной мэрии передан в аренду на 49 лет союзу потомков российского дворянства, созданному в Москве 10 мая 1990 года. В особняке союз сможет разместить и сделать доступными для пользования свои архивы, музей, библиотеку, проводить культурно-просветительские мероприятия. Здесь же будет функционировать центр по связи с русским зарубежьем*.

Фото: pastvu.com

«Доплата за верность»

Средняя зарплата в последний год существования СССР составляла около 500 рублей. Уже через год этот показатель вырос до 6 000 рублей. При этом если в начале 1992-го средний заработок был на уровне 1,4 тысячи рублей, то к концу года уже 16 тысяч рублей. Но это вовсе не означало, что россияне вмиг стали богаче — стал обесцениваться «освобожденный» рубль, семимильными шагами росла инфляция. Чтобы хоть как-то удержать и поддержать работников, некоторые предприятия, которым позволял бюджет, стали вводить дополнительные выплаты.

Материальный стимул для закрепления кадров разработан на Константиновском металлургическом заводе имени Фрунзе. Здесь ввели доплату всем рабочим и служащим, сумма которой зависит от стажа работы на этом предприятии. Так, например, если стаж работы не превышает 6 месяцев, то за каждый отработанный час дополнительно начислят 5 копеек. А если работник отдал своему заводу свыше 25 лет, то надбавка достигает 70 копеек в час*.

«Накануне Нового года в Казани»

В 1991 году миллионы жителей тогда еще СССР остались без своих сбережений, по крохам копившихся годами, — в рамках «павловской» реформы все вклады в Сберегательном банке с января по март были заморожены, а потом взлетели цены, которые обесценили все накопления. Кризисные явления в экономике коснулись всего и всех: предприятия и бюджетные организации стали задерживать выплату зарплаты. Вместо наличных денег выдавали продукты питания, промтовары, технику или купоны, которые компании получали по бартеру у других предприятий. Какие-то предприятия оплачивали труд работников своей товарной продукцией. К примеру, на шинном заводе Нижнекамска зарплату давали автошинами.

Весь декабрь характеризовался перебоями с выдачей зарплаты. Трудно поверить, но в банках не оказалось наличных. Более того, сбербанки также в который уже раз не выдержали внезапного предновогоднего СПРОСА НА НАЛИЧНЫЕ. Значительная часть заявок не была удовлетворена или удовлетворена не в полной мере. Это порождает новую волну слухов о предстоящей денежной реформе*.

Валентин Павлов. Фото: audiovisual.ec.europa.eu

Многие годы «железный занавес» между СССР и западным миром держал оборону и в области культуры. В стране по идеологическим соображениям были под запретом сочинения многих мировых звезд и тем более рок-музыка. Но и тут населению удавалось обзавестись парой-тройкой пластинок Beatles, The Rolling Stones или Deep Purple — меломанов «спасали» фарцовщики. В 1991 году занавес пал, в Союз потекли рекой «мелодии и ритмы зарубежной эстрады».

Совершенно загадочным способом фирменный магазин «Мелодия» и «Спорткульттовары» на улице Гагарина были завалены партией стопроцентных АМЕРИКАНСКИХ ПЛАСТИНОК. Говорят, правда, что прежде чем попасть к нам, они были уценены у себя на родине. Пробой на пакете каждого диска, полученный на таможне, не добавляет им прелести, тем более что цена каждого — 52 рубля. В коллекции практически нет звезд, за исключением, пожалуй, Лионелла Ричи и Рика Окасека*.

В начале 90-х в стране начался «табачный кризис». Дефицит на курево был таким большим, что некоторые, не желая отказываться от вредной привычки, переходили на дедовский способ — курили табак в трубках или делали самокрутки. Под занавес 1991-го в ларьках и магазинах Казани по соседству с редким отечественным ассортиментом табачных изделий стали появляться импортные сигареты, которые были в открытом доступе — Camel, Winston, Marlboro или Bond. В продаже они появлялись очень редко, тут же разбирались целыми блоками, а то и коробками курильщиками и спекулянтами. Сигареты по решению казанских властей тогда решили выдавать по талонам, как колбасу или масло.

Сигареты «Монте-Карло» вновь в наших магазинах, но не спешите радоваться: магазины коммерческие и цена соответственная — 26 рублей. Появившиеся болгарские сигареты по 6 рублей были моментально раскуплены. Лишь мельком где-то попадаются «Бонд», «Кэпстен» и «Каро». Все это подтолкнуло городские власти к введению ТАЛОНОВ НА СИГАРЕТЫ.



Довольно ОПАСНУЮ ШТУКУ начали свободно продавать в городе — игрушку «Фонтан», которую рекомендовали для использования в новогоднюю ночь.



ОРИГИНАЛЬНУЮ МЕТОДУ используют водители автобусов и троллейбусов, вывозящих людей из центра через Ленинскую дамбу: они просто проезжают остановки по улице Профсоюзной. Людей сегодня спасают только ноги — они доходят до цирка и успевают зацепиться за транспорт перед дамбой*.



В начале 90-х в Московском районе Казани на ул. Городской работала общественная баня №8 — несколько лет она уже не принимает любителей попариться с веником. А под конец 1991-го в ней, как, впрочем, и других общественных парилках города, собирались наладить продажу пенного хмельного напитка.

8-я баня АТАКУЕТСЯ ПИВНИКАМИ, которые хотят устроить в полуподвальном помещении нечто подобное пивбару. Судя по давлению, намерения у них серьезные*.

Под конец 1991 года жители домов по ул. Краматорской в Кировском районе, которую в 2005 году переименовали в честь первого директора ПО «Органический синтез» Владимира Лушникова, собирались митинговать. Причиной стало строительство гаражей на территории одной из школ по соседству с многоэтажками.

После некоторого затишья ВОЗОБНОВИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО гаражей на территории 35-й школы. Упорство, с которым Кировский райисполком и еще ряд организаций продолжают однажды начатое дело, достойно уважения. Тем не менее жильцы домов №7 и 9 по улице Краматорской не желают оказаться заложниками будущего автопарка и уже сейчас готовят акции протеста.



В РАЗГАР ЗИМЫ строители начали… прокладку бордюров от кинотеатра «Победа» до центра. Воистину, в нашем городе возможно все*.

В канун нового, 1992-го, года в казанских магазинах устроили широкую распродажу импортных товаров. В то время первые «челноки» стали завозить в республику одежду и прочие дефицитные товары из Китая и других заграничных стран.

Проведена успешная РАСПРОДАЖА ШИРПОТРЕБА из Гонконга, Франции и Канады. Товары продавались по безналичному расчету, и цены были вполне умеренные: так французские дезодоранты были проданы по 80 рублей*.

Фото: М. Шакирзянов/pastvu.com

В канун 1991 года вышло так, что аэропорт Казани остался без необходимого объема авиакеросина. Дело в том, что вплоть до 2008 года, когда «ТАИФ-НК» наладил выпуск авиатоплива, республиканские авиаперевозчики закупали его у немногочисленных на тот момент нефтеперерабатывающих предприятий страны. К тому же к началу 1992 года стоимость топлива для самолетов кратно поднялась в цене.

В совершенно НЕНОРМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ начал работать Казанский аэропорт: значительное число рейсов отменено по причине отсутствия топлива*.

Цены на продукты под Новый год в России 1991 года, заметно поднялись, а чтобы их купить к праздничному столу еще стоило преодолеть очереди или «отхватить» в два-три раза дороже у перекупщиков или продавца магазина, торговавшего из-под прилавка. Особенно влетел в цене дефицитный алкогольный ассортимент.

17 декабря в 13:30 практически в центре Зеленодольска, на улице Гастелло, прохожие не без удовольствия МОГЛИ ЛИЦЕЗРЕТЬ, как водитель грузовой машины 50-22 ТБО отгрузил в багажник «Москвича-412»… пять ящиков водки. Рассчитавшись, продавец и покупатель хлопнули друг друга по рукам и разъехались, совершенно довольные собой.



Цена азербайджанского КОНЬЯКА в Казани достигла 100 рублей за бутылку*.

*«Вечерняя Казань» 2 января 1992 года