Переход в Азию для российского футбола в современных условиях логичен и неизбежен

Необходима реализация этого намерения и в других видах спорта

Руководство российского футбола высказало намерение перейти в Азиатскую конфедерацию, после чего российские сборные будут выступать на отборочных выступлениях с азиатскими сборными, а клубные команды конкурировать за азиатские кубки. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин размышляет о последствиях инициативы.

Российский футбол рисковал потерять два отборочных цикла

Сам переход РФС в Азиатскую конфедерацию объясняется логически. Истекают сроки заявки на отборочный турнир чемпионата мира 2026 года. Европа не ждет Россию, исключила ее из числа участников отбора на ЧЕ-2024, следовательно, один соревновательный цикл мы уже потеряли. Сейчас рискуем потерять следующий. В Европе категорически против России настроена едва ли не половина стран, во всяком случае в стыках перед ЧМ в Катаре с нами отказались играть все три потенциальных соперника — Польша, Чехия и Швеция. В Азии примерно столько же могут выразить несогласие играть с Россией — Австралия, Южная Корея, Япония.

Сама история развития нашей страны, например, Советского Союза, 100-летие образования которого мы отмечаем 30 декабря, подсказывает, что сотрудничество возможно только с теми, кто на него согласен. Так и молодая советская республика искала союзников, в том числе в спорте, среди тех, кто не «брезговал» Советами — Турция, США, Испания, Германия, в конце концов. Тем более в атмосфере абсолютного или частичного бойкота со стороны большинства стран Европы. Достаточно сказать, что в Лигу Наций нас принимали в 1934 году, спустя 15 лет после образования этой международной организации, и исключили в 1940-м, после начала советско-финской войны. История идет по кругу, надо только знать ее, соизмеряя диаметры кругов — прошлого и нынешнего.

В Лигу Наций нас принимали в 1934 году, спустя 15 лет после образования этой международной организации, и исключили в 1940-м, после начала советско-финской войны. Источник wikipedia.org

А нам точно нужно было такое участие в еврокубках?

Оставив в прошлом историю и пока по минимуму затрагивая политику, попробуем изучить реальность состояния российского футбола и последствия перехода. Первое — еврокубки, участие в которых Россия теряет. В последнем на данный момент участии россиян «Рубин» вылетел на старте от польского «Ракува». В 2021 году «Ростов» вылетел сразу же, столкнувшись с «Маккаби» из Хайфы, московское «Динамо» не выдержало противостояния с тбилисским «Локомотивом».

Ранее тульский «Арсенал» уступил бакинскому «Нефтчи». Это, так сказать, факты единичного позора перечисленных команд, не часто попадавших в еврокубки в недавний период. А вот примеры позора на постоянной основе от старожилов «Зенита», «Краснодара», «Локомотива», «Спартака», ЦСКА: «Зенит» — «Динамо» Минск — 0:4, ЦСКА — «Лудогорец» из Болгарии — 1:5, «Локомотив» от «Атлетико» из Мадрида — 1:5, «Краснодар» — «Базель» — 0:5, «Спартак» — «Ливерпуль» — 0:7. И это на фоне «лучших» выступлений россиян за последние 5 лет, когда только «Краснодар» и «Спартак» доживали до евровесны.

Если говорить о национальных сборных, то тут надо разбираться отдельно, поскольку речь не только о национальной сборной, но и о молодежно-юниорских, женских и так далее. Придет время дебюта, тогда и разберем.

Пока же о главном: ЧЕ-2020 презентовал, а ЧМ в Катаре отчетливо продемонстрировал, как собираются играть в футбол Европа и остальной мир. Уже на прошлогодних матчах чемпионата Европы хватало ситуаций с предстартовой церемонией с преклонением колен в поддержку БЛМ. Сейчас добавился очередной тренд, когда пропагандируется поддержка ЛГБТ. Предстоящий ЧЕ-2024 грозит превратиться в арену демонстрации девиантного поведения.

Пока в Старом Свете есть несогласные из восточной и латинской Европы, но англо-саксы не дремлют и будут бороться с последними «очагами сопротивления». Что касается Азии, то ЧМ в Катаре наглядно показал разницу двух миров — традиционного и того, что можно мягко назвать «культурой отмены»; как религиозных, так и пропагандируемых еще совсем недавно, до конца XX века, общечеловеческих ценностей. В качестве зарисовки: на днях автор сдавал обувь на ремонт и не заметил таблички в будке сапожника — «перерыв на 10 минут». Оказывается, сапожник-мусульманин прервал работу, чтобы совершить дневной намаз. Азия почти вся такая, там гораздо больше вопросов к немцам с их радужной повесткой дня, декларируемой игроками сборной, чем к нам с СВО. Это если брать в целом и не прогнозировать межличностные конфликты, поскольку большая часть Восточной Европы и те же англо-саксы сейчас крепко настроены против всего российского.

Переход футбола связан с началом отбора на ЧМ-2026, но гораздо ранее о нем необходимо было бы задуматься в том же баскетболе. Фото: Олег Тихонов

Говоря А, надо готовиться сказать и Б

Переход футбола связан с началом отбора на ЧМ-2026, но гораздо ранее о нем необходимо было бы задуматься в том же баскетболе. Там российскую сборную исключили практически сразу же после начала европейского отбора на мужской ЧМ-2023, где мы играли с Голландией, Исландией и Италией. Причем во всех других игровых видах спорта переход в Азиатскую конфедерацию смотрится еще проще, поскольку там нет Австралии и против может быть только Япония.

Южная Корея в некоторых спортивных дисциплинах, как, например, баскетбол или водное поло, выглядит абсолютно не авторитетно. А за нас могут быть еще и Китай, плюс Казахстан (везде, кроме футбола, эта страна представляет Азию), Ливан в баскетболе, Иран в волейболе и водном поло, страны Персидского залива. Представляю, как их шокировали новые европейские ценности, демонстрируемые во время ЧМ в Катаре, тут, как говорится, достаточно было один раз увидеть, чем мы сто раз об этом пытались бы рассказать.

По сути, это и олицетворяет «Ахыр Заман» (конец света), о котором частенько говорят верующие мусульмане. В этом плане, конечно, остается пожалеть, что Россия была «европоцентричной» на протяжении большей части своей истории, в том числе и спортивной. К примеру, в том же водном поло гегемон в развитии этого вида спорта Сербия недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Сингапуром. Казалось бы, что объединяет эти страны? Но сербы согласились подтянуть азиатов в ватерполо, причем усилиями команды-аутсайдера высшей лиги, чтобы не перегружать лидеров чемпионата, занятых в еврокубках. Такая же мысль о сотрудничестве с Азией прозвучала на днях и из уст переизбранного президента Федерации водного поло России Евгения Шаронова.

Такая же мысль о сотрудничестве с Азией прозвучала на днях и из уст переизбранного президента Федерации водного поло России Евгения Шаронова. Фото vk.com/fedwpr

Оптический обман зрения

Только надо понимать, что его слова не выражали магистральное направление в дальнейшем развитии водного поло, а были сказаны, что называется, «на злобу дня». Просто сама церемония выборов президента не была интересна СМИ, которые подразделяют два понятия — новость и событие. Перевыборы президента — это событие, из которого не сделаешь новость, поскольку это мало кому интересно, не будет цитироваться, возможно, даже не опубликуют. Вот и был задан вопрос о сотрудничестве с Азией, актуальный для сегодняшнего дня. Из него и родилась новость о планах на сотрудничество, который обозначил якобы имеющуюся стратегию. А ее нет или, по сути, она до сих пор остается только в декларациях, как, например, создание Евразийской ватерпольной лиги, о которой ровно два года назад, в декабре 2020-го, говорил еще предыдущий президент федерации Алексей Власенко. У нас же за два года не только ничего не создали, но и растеряли мужскую команду Казахстана и женскую сборную Узбекистана. При том что Казахстан до сих пор представлен в баскетболе, хоккее с шайбой и хоккее с мячом, в женском гандболе появился новичок из Китая, в мужской волейбол вернулась команда из Беларуси.

Под занавес о страшнейшем негативе, который обрушили на болельщиков представители федеральных СМИ в связи с возможным переходом России в Азию. Не будем цитировать и комментировать все высказывания, просто обозначим суть их происхождения. Сам переход в Азию одномоментно «дисквалифицирует» практически всех футбольных журналистов и комментаторов. «Прокачавшись», что называется, на УЕФА, сильнейших чемпионатах АПЛ, Бундеслиги, Примеры и Серии А, представители СМИ и футбольные блогеры уже выглядят относительно слабо во время чемпионатов мира, когда вынуждены сталкиваться с представителями других, не европейских континентов.

Для иллюстрации вспомним сюжет 1976 года, когда баскетболистке Нине Ереминой выпало комментировать матч Олимпиады в Инсбруке по хоккею с шайбой сборной ФРГ, при том что она в составах двух команд что-то знала и могла идентифицировать только одного хоккеиста — Эриха Кюнхакля. Ее оправдывает та минимальная доза информации, которую можно было получить в 1976-м по зарубежному спорту, а нынешним представителям СМИ просто лень углубляться в азиатский футбол и крайне неохота менять маршруты зарубежных командировок с Европы на Юго-Восток Азии.



Джаудат Абдуллин