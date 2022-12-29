День в истории: в Гватемале помирились, на проспекте Победы запутались

Чем примечательна дата 29 декабря?

Сегодня, 29 декабря, Международный день виолончели. 29 декабря была сдана в эксплуатацию первая очередь Камского комплекса заводов по производству большегрузов, открыли шестую станцию первой ветки казанского метрополитена — «Проспект Победы», начала работу коммуна имени Феликса Дзержинского, введено почетное звание «Ворошиловский стрелок», Техас стал штатом США, в Гватемале закончилась гражданская война. Родились филолог Галимзян Шараф, актриса и режиссер Закия Туишева, архитектор Карл Росси, археолог Кристиан Томсен, изобретатель первого искусственного пластика Александр Паркс, поэт Евгений Рейн. Умерли швейцарский художник и график Феликс Валлоттон, немецкий конструктор Вильгельм Майбах, русская писательница Надежда Мандельштам, французский модельер Пьер Карден, советский кинорежиссер Андрей Тарковский. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Первая очередь КАМАЗа

29 декабря 1896 года в деревне Аксу (ныне Буинский район) родился Галимзян Шараф. После медресе «Мухаммадия» поступил в Петербургский институт инженеров путей сообщения и на историко-филологическое отделение Петербургского университета. После Февральской революции занимался общественной работой, участвовал в Первом Всероссийском съезде мусульман. Занимался разработкой проекта границ и положений Татаро-Башкирской республики, работал в Казанском университете и Центральной мусульманской научной коллегии (реформа орфографии и научной терминологии татарского языка). Преподавал татарский язык в вузах, активно занимался фонетикой. Был приговорен к 8 годам лишения свободы по обвинению в попытке создания самостоятельного тюрко-татарского государства «Идель-Урал», вернулся инвалидом, работал учителем в Апастово.

Фото kpfu.ru

29 декабря 1919 года в селе Заиткино (Самарская область) родилась Закия Туишева. Училась в театре-студии при Камаловском театре, была медсестрой на фронте, после служила в Передвижном театре (Тинчуринский), в Мамадышском совхозном. В 1951-м приехала в Альметьевск, где начала заниматься местным театром, с 1976-го — уже не только как актриса, но и режиссер. В 2022-м была учреждена премия имени Закии Туишевой.

29 декабря 1976 года государственная комиссия во главе с министром автомобильной промышленности СССР Виктором Поляковым подписала акт о вводе в эксплуатацию первой очереди Камского комплекса заводов по производству большегрузов. Уже ко времени сдачи в эксплуатацию первой очереди КАМАЗ обладал огромными производственными фондами. Объемы были в два раза выше, чем на ВАЗе, и в три раза превосходили общеотраслевой показатель по Минавтопрому.

Фото shaimiev.tatarstan.ru

29 декабря 2008 года в Казани открыли шестую станцию первой ветки казанского метрополитена — «Проспект Победы». При открытии станции действовал северный вестибюль и единственный (южный) выход из западного коридора перехода. 19 января 2009 года был открыт для пассажиров южный кассовый вестибюль, потом второй (северный) выход из западного коридора, после — еще два выхода из подуличного перехода: фактически появилась возможность переходить улицу Зорге под землей в двух местах. И лишь 1 ноября 2012 года был открыт восточный коридор подуличного перехода, имеющий два выхода на остановку скоростного трамвая: переход наконец стал кольцевым. В результате станция «славится» своей сложной навигацией.

29 декабря 2021 года «Реальное время» рассказало, что в Саратове развернулась ожесточенная борьба за крупный госконтракт с участием татарстанских фирм. Казанское ООО «Аллюр» и мамадышское ООО «Геоцентр» наряду с еще несколькими организациями участвовали в конкурсе за право установить границы федеральной трассы А-298, проходящей по территории Саратовской, Пензенской и Тамбовской областей. За счет обвального снижения первоначальной цены тендера — со 110 миллионов до 600 тысяч рублей — победа досталась «Геоцентру», который по факту «переуступил» ее «Аллюру». Проигравшие участники торгов от лица федеральной службы «Рослесинфорг» пожаловались антимонопольщикам на манипуляции татарстанцев. В Татарстанском УФАС России, изучив материалы закупки, согласились — налицо картельный сговор.





Фото: Максим Платонов

Коммуна имени Феликса Дзержинского

29 декабря 1927 года была открыта коммуна имени Феликса Дзержинского — детское воспитательное учреждение для борьбы с детской беспризорностью на добровольные отчисления от зарплаты чекистов. Колонию возглавил педагог Антон Макаренко. Обучение здесь соединяли с производительным трудом. Ребята ежедневно работали четыре часа в мастерских, позже их преобразовали в производственные цеха. В 1932 году был открыт завод электроинструментов, на котором была выпущена первая советская электросверлилка марки ФД-I. После появился завод пленочных фотоаппаратов, где изготавливались знаменитые «ФЭДы».

29 декабря 1932 года в СССР ввели почетное звание «Ворошиловский стрелок» первой и второй степеней. Подготовка стрелков превратилась в общественное движение: осенью 1934 года в Бауманском районе Москвы открылся клуб ворошиловских стрелков, его представители ездили на международные соревнования, в которых также участвовала команда Портсмутского стрелкового клуба США. Победили москвичи, выбившие на 207 очков больше американских спортсменов.

Фото wikipedia.org

Конец конфликта в Гватемале

29 декабря 1845 года Техас официально стал 28-м штатом США. Сначала 1 марта президент Закари Тейлор подписал билль о присоединении, 3 марта (в последний день своего президентства) переправил его в Техас. К концу года штат признал присоединение. После Аляски это самый крупный регион страны.

29 декабря 1996 года гражданская война в Гватемале закончилась примирением воевавших сторон. При этом серия вооруженных конфликтов не имеет четких временных границ, общая их продолжительность — 36 лет. Все началось в 1960 году. За повстанцев из Гватемальского национального революционного единства выступали Куба и Никарагуа, за правительство — Аргентина и США. К концу 1996-го стороны заключили шесть существенных и пять рабочих соглашений. В них наметились шаги по прекращению военного конфликта и были даны гарантии реформ, направленных на решение некоторых социальных и структурных вопросов, сгруппированных по темам: права человека, комиссия по установлению фактов, возвращение беженцев и вынужденных переселенцев, статус и права коренных народов, социально-экономические и сельскохозяйственные вопросы, укрепление гражданской власти и роль вооруженных сил, реформа Конституции и избирательной системы. В декабре 1996 года представители правительства и командование партизан подписали Договор о прочном и длительном мире.

