«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 34-я: «Бәхеткәй»

Когда Рашид Ягафаров был студентом

Студенческая работа Ильдара Ягафарова, снятая при поддержке казанской мэрии в родной Пермской области, в которой все артисты говорят чужими голосами, а продюсером работает Айрат Зарипов, тогда — начальник управления по связям с общественными организациями и СМИ в администрации Казани.



Пермский татарин



Семья Ягафарова в 1974 году переехала в Казань, здесь он учился на спортивном факультете педагогического института, устроился работать ассистентом режиссера на казанском телевидении, потом поступил во ВГИК. Его второй фильм «Четыре состояния одиночества» называют дипломной работой, но также написано и во вступительных титрах к короткометражке «Бәхеткәй». За нее Ягафаров получил диплом Дней тюркского кино в Стамбуле. И Гран-при фестиваля «Культуры народов мира» в Хьюстоне.

Также в титрах сразу упоминается оператор Павел Трубников. В его портфолио — более 30 фильмов, причем это в основном сериалы — «Склифосовский», «Крым», а также «Елки 5», «Свадьба по обмену» и передача «Шнур вокруг света». В 2021-м он — один из операторов самого нового фильма Ягафарова «Исәнмесез?» («Живы ли вы?») наряду с Рафиком Галеевым. Фильм создан при поддержке мэра города Камиля Исхакова, а продюсером указан Айрат Зарипов, ныне председатель комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

В «Четырех состояниях» герои — жители сибирского города Енисейск, что под Тюменью, картина широкоэкранная, много статики, персонажи — почтальонша, пенсионерки, художник, монах.

Маленькое коровье счастье



«Бәхеткәй» — история другая. Маленькое счастье — так зовут корову. Ее ищет мальчик Айдар (Георгий Бакулин), у которого есть папа Махмут (Ибрагим Уразов) и бабушка (Фания Исмагилова). А еще друг Айбулат (Илгиз Файзиев). Действие происходит в селе Барда Пермского края, в котором живет много татар.

Музыку к фильму пишет автор рок-сюиты «Магди» (к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией по мусульманскому летоисчислению) Масгуда Шамсутдинова — через два года она переедет в Сиэтл, но композиторство не забросит. Озвучивают роль татарские актеры и их родственники — Илдус Ахметзянов и Рустем, Асхат Хисматов и Булат, а также Наиль Ибрагимов.

Картинка — полная игры света, почти как в «Бибинур». Вот Айрат с Айбулатом, они пилят дрова и разговаривают как взрослые, это выглядит реалистично. Смотрят в бинокль, что творится на улицах, а потом Айбулат отказывается идти в заброшенную деревню искать корову.

Далее мы видим могилу с надписью «Мөэминова Гүзәлия Ягъфәр кызы» и видим в этом четкий намек. Мальчик идет в дом, где он сам родился. И фотография этой же женщины висит в этом доме. Но закадровому голосу нужно еще и все это объяснить. Но фильм все равно хороший. Хотя бы потому, что играет татарская скрипка, мальчик в очках наблюдает за коровой, а дальше он пьет чай, тикают часы, висит отрывной календарь, а потом гуляет мимо деревянных (не обшитых профилем) домов и заборов.