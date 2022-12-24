Новый 1992-й: отставка Горбачева, товары по купонам и свобода татарстанской печати

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 54-я

Фото: RIA Novosti archive, image #28133 / Boris Babanov / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

1992 год наши граждане встречали в новом формате: за неделю до праздника сложил полномочия президента Михаил Горбачев, а днем позже распался СССР. И первым новогодним «подарком» стала шоковая терапия — россияне оказались не готовы к либерализации цен. В Татарстане боролись с вывозом ценностей и налаживали внешнеэкономические связи со странами Востока и Европы. Казанцы в те дни ходили на концерт группы «Технология» или премьеру детективного боевика с Сидихиным в главной роли, а еще на выставку художников — представителей «нового искусства». Подробнее об этих и других событиях 30-летней давности — в очередном дайджесте «Реального времени» по газетам тех лет.

«Второе января»

Под конец 1991 года 25 декабря о своей официальной отставке объявил первый и последний в истории СССР президент — Михаил Горбачев. В 19 часов 38 минут над Кремлем спустили флаг СССР, а на его место подняли трехцветный флаг России. В газетах по-разному оценивали период правления Горбачева. Так, газета «Московская правда» писала: «Покинул пост великий разрушитель. Он будет отмечен в летописи отечественной власти как блестящий тактик и дипломат, сумевший раздробить монолит партийно-государственной машины. Будем надеяться, что перестройку мы поменяем на строительство, гласность на свободу слова, демократизацию на демократию, стабилизацию на стабильность».

«Независимая газета» отмечала: «Михаил Горбачев вынужден уйти с учрежденного им же поста президента СССР. За него не заступились ни его соратники в России, ни его коллеги на Западе. Того, что сделал Горбачев для страны и мира, умалить нельзя. Но его заслуги перед миром в значительной степени достигнуты за счет поражений внутри СССР, который превратился в тлеющий очаг межнациональных и межгосударственных конфликтов».

«Вечерняя Казань» решила узнать мнения своих читателей, и предложила им ответить на ряд вопросов: как они оценивают деятельность Горбачева, что было положительным и самым негативным в работе главы СССР, и хотели бы они и дальше видеть Михаила Сергеевича на политической арене мира и СНГ?

Страна, насладившись у телевизора «Песнями и плясками СНГ» вступила в новый, 1992 год. Вступила как есть — без названия, без президента, без уверенности в завтрашнем дне. Все, что происходит сегодня — в первый отрезвляющий ( в прямом и переносном смысле) день нового года — непонятно и непредсказуемо. Говорят, где-то «народ стоит за рыбой» и по обеим сторонам прилавка не знают, сколько она стоит. Говорят, водители называют очень двузначные числа и едут в гордом одиночестве.



И еще говорят, что Польша все это уже пережила и ныне почти благоденствует. «Шоковая терапия», — называют этот эффект экономисты. Те, кто хочет выглядеть импозантнее, поправляют: «Шоковая хирургия» Кого будут резать?*

Акт о спуске флага СССР над Московским Кремлем и поднятии флага России, составлен 25 декабря 1991 года. Источник: wikipedia.org

«Ценам — свободу, покупателям — ?»

Новый 1992 год жители бывшего СССР встречали в стране, взявшей курс на рыночную экономику — 1 января была объявлена либерализация цен. Уже на следующий день цены одномоментно взлетели в несколько раз. Так российским гражданам устроили «шоковую терапию». Причем инфляция набирала обороты в геометрической прогрессии в течение всего года, к концу года ее показатель равнялся рекордным для государства 2 500% — если в январе хлеб можно было купить за 2 рубля, то к концу года приходилось отдавать уже 50 рублей. Рыночные отношения входили во все сферы, чтобы как-то выжить, граждане торговали всем, чем можно, и всюду — на стадионах, в подземных переходах, вдоль автотрасс, на центральных городских площадях росли стихийные рынки, появлялись первые «челноки».

Восемь утра. У магазина №231 в Ленинградском районе человек тридцать дожидаются открытия дверей. Говорят, о ценах о купонах («Раньше деньги берегли, теперь — береги купоны!»).



Одна женщина объявила, что уже видела цены в соседнем магазине — дескать, они выше, чем было написано в газетах. Люди, конечно, с охотой верят во все плохое. Великое расслоение на богатых и бедных сегодня получило многократное ускорение.



Этому процессу помогают и работники прилавка. Словоохотливая кассирша в нашем магазине пояснила первым покупателям: «Товар отпускаем только на купоны с округлением до рубля. Если у вас, например, товара на 3.20, готовьте купоны на 4 рубля.



— Как! — всполошились покупатели. — А в газетах писали по-другому: до полтинника — округляется в меньшую сторону.



Впрочем, это все мелочи. Главное, что под новыми ценниками нет пока даже старого мяса. Как будет дальше — посмотрим*.

Фото: Михаил Козловский

«Экспресс новости»

Утром 27 декабря 1991 года Борис Ельцин занял кабинет Горбачева. Еще ночью со стены в коридоре сняли табличку с надписью «Президент СССР М. С. Горбачев». В этот день у экс-президента СССР было запланировано интервью с японскими журналистами и ряд встреч. Вещи прежнего руководителя из кабинета вынесли не полностью, по договоренности с Ельциным, он должен был освободить его только 29 числа. Встречу с японцами перенесли в кабинет Григория Ревенко, а оставшиеся вещи Горбачева — в комнату охраны.

Ни секунды разрыва не было и в передаче «ядерных» полномочий от Михаила Горбачева к Борису Ельцину. 27 декабря российский Президент ЗАНЯЛ КАБИНЕТ ГОРБАЧЕВА в Кремле. Неизвестно, добавит ли этот жест популярности российскому лидеру и вызовет ли добрые чувства в обществе*.

В Татарстане, тем временем, решили усилить борьбу с вывозом за пределы региона ценных вещей — для чего на границах республики усилили работу сотрудников ОБХСС. Кстати, в декабре 1991 года это ведомство переименовали в Бюро по преступности в экономике криминальной милиции МВД СССР и буквально через пару месяцев снова — уже в современное Управление по экономическим преступлениям МВД РФ.

«Абдулла, таможня дает «добро», — многозначительно покачивая маузером, говаривал один из героев фильма «Белого солнца пустыни». Отныне желающим вывезти за пределы республики что-либо мало-мальски ценное, придется таким (или иным) доступным способом уговаривать не один, а целых 40 постов ГАИ-БХСС, в работе которых будут задействованы более 300 человек из указанных выше служб*.

По–новому тогда стали называть и Главное управление по охране гостайн в печати, теперь оно стало называться Госинспекция по защите свободы печати и других СМИ.



Тот же Кабинет тех же министров своим постановлением СОТВОРИЛ из бывшего Главного управления по охране государственных тайн в печати (то есть цензуры) Госинспекцию по защите свободы печати и других средств массовой информации. Орган, который во время оно выступал для газетчиков в роли цербера, и которым, как непослушных детей, пугали начинающих журналистов, теперь, по идеи Кабинета будет «осуществлять контроль за соблюдением законодательства о печати». На взгляд «Курьера», речь идет попросту о сохранении синекуры*.

В начале января стало известно о сумме пенсий, которую будут получать инвалиды — максимум 410 рублей. Для сравнения, килограмм колбасы в феврале уже стоил 345 рублей, а пенсия по старости была лишь на 100 рублей больше.

Древний сакраментализм: «Не в деньгах счастье» нуждается сегодня в основательной ревизии. «НО И НЕ В ИХ ОТСУТСТВИИ!» — хочется воскликнуть, ознакомившись с некоторыми реалиями сегодняшнего дня. Так, пенсии инвалидам первой и второй групп будут назначаться в пределах 342—410 рублей, третьей группе — 228. При этом минимальная потребительская «корзинка» уже сегодня определяется на уровне 317 рублей 00 копеек*.

2 января в народе прозвали «днем ценового похмелья»: рядовые жители страны нового формата стали практически нищими — правительство отказалось от политики сдерживания цен, что увеличило расходы семейного бюджета в несколько раз. Бурным цветом шла в рост спекулятивная деятельность — народу нужно было как-то выживать. Так, кто-то решил выкупить билеты на поезд «Москва — Казань», и в канун Нового года продавать каждый за 100—200 рублей. Тем временем транспортники перестали принимать билеты старого образца.

В ряде курьеров могут быть отмечены и любопытные сообщения нашего читателя: АВТОПАРКИ ВЫХОДЯТ ИЗ СОСТАВА РСФСР. Во всяком случае, на некоторых городских маршрутах совершенно нормальные талоны, имеющие наверху надпись «Госавтотранс» к оплате не принимались*.

Фото: Михаил Козловский

«Отъезды-приезды»

Республика в те дни начала развивать торгово-экономическое сотрудничество с внешним миром, и не только со странами Востока и Азии, но и европейскими государствами. Так, в конце 1991 года президент Татарстана Минтимер Шаймиев посетил бывшие соцстраны — Чехию, Венгрию, Словакию, где обсуждались вопросы создания новых совместных производств, поставок различных товаров и техники.

В середине декабря Президент Татарстана Минтимер Шаймиев продолжил серию зарубежных деловых поездок, посетив Венгрию, Чехословакию и Германию.



В Венгрии Президент продолжил начатые в ноябре переговоры с крупнейшими промышленными фирмами — «Икарус», «Видеотон», «Ка-хиб» «Минерал импекс» — о возможном создании в Татарии совместных предприятий по производству автобусов, видеотехники, строительству нескольких животноводческих комплексов и поставке в Венгрию татарской нефти.



В Праге шли переговоры по правительственному экономическому соглашению между Татарстаном и Чехией. В Германии речь шла о подготовке квалифицированных финансистов для республики и о закупке медицинского оборудования. Рассматривается и возможность экспорта в ФРГ нефти*.

В те дни в Казани звучали хиты, своего рода российского аналога британской Depech Mode — группы «Технология». Билет на концерт, данный квартетом электронной музыки во Дворце спорта, стоил, как писала «Вечерка», недешево — 15 рублей, и все же раскупили их быстро. На выступление поп-группы хотели попасть не только казанские фанаты. К примеру, в Уфе за билет предлагали «товары ширпотреба». При этом все свои хиты солист Рома Рябцев спел всего за 40 минут. Все остальное время на льду стадиона выступали казанские фигуристы, показ мод устроили Театр моды «Лик» и фирма «Ильдан». Она же, в качестве организатора шоу, провела среди зрителей новогоднюю лотерею — ее победителям вручили костюм, платья и норковую шапку с фирменным логотипом казанского модного дома. После Казани группа дала концерт в Набережных Челнах.

В казанских кинотеатрах с 10 января стартовал премьерный показ детективного боевика «За последней чертой». Главные роли в фильме, снятом по сценарию Эдуарда Володарского — известного «голоса видиков», исполнили Игорь Тальков и Евгений Сидихин, Татьяна Лютаева и другие актеры. В течение первого квартала боевик показали в кинотеатрах и других городов Татарии.

Кадр из фильма «За последней чертой»

«Казанское время»

Новая Россия дала свободу не только ценам, но и новым направлениям в культуре и искусстве и тем, что многие годы находились под идеологическим запретом . Эпоха соцреализма уступила место так называемому андеграунду и постмодернизму. Стали публиковаться находившиеся под запретом во времена СССР произведения Булгакова, Замятина, Пастернака, Платонова и многих других писателей. Период 90-х стал «золотым веком» для русского рока. Ценители живописи получили доступ к работам Филонова, Малевича, Кандинского и зарубежных художников. В Казани, например, организовали выставку символистов и метафизиков.

10 часов 00 минут



В этот час, начиная с 7 января, кроме понедельников, будет открываться «Выставка 12-ти. Новое искусство».



Под этим названием городским культурным центром «Казань» и Музеем татарской национальной культуры собрана экспозиция двенадцати казанских художников, творчество которых в прежние годы попало бы под клеймо «андеграунда».



Символизм, метафизика, мистический реализм — конец XX века. Традиция, начатая фирмой «Скам» выставкой «Другое искусство», нашла продолжение в «Новом искусстве» дающем возможность увидеть то, что еще непривычно для неискушенного зрителя*.

«Вечерняя Казань» 2 января 1992 года