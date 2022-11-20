Благоустройство Голубых озер: что уже сделали

«Реальное время» и команда Стратегии развития Казанки рассказывают о судьбе Голубых озер и о тех, в чьих руках их прошлое, будущее и настоящее. Часть 4-ая

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

«Реальное время» и команда Стратегии развития Казанки продолжают рассказывать о Голубых озерах и их уникальной природной территории, которая входит в туристско-рекреационный комплекс «Зеркала Татарстана». По инициативе экологов и активистов кластер включили в Стратегию развития Казанки. Проект создаст крупнейшую в России экосистему прибрежных парков площадью 1 500 га, которые будут объединены в речной национальный парк. Ранее мы рассказывали о бережных к природе сценариям отдыха на территории Большого Голубого озера, а сегодня детально остановимся на том, какая работа идет сейчас в рамках берегоукрепления и благоустройства территории.

Зачем было необходимо проводить работу на Большом Голубом озере?

Напомним, из озера под сильным напором выходит большая масса воды, вымывая берега со скоростью порядка 900 литров в секунду. Существовала угроза потери Большого Голубого озера из-за его слияния с Казанкой.

Также проблема сохранения уникальной экосистемы природного заказника и видового разнообразия его живых организмов крылась в высокой антропогенной нагрузке и неправильных сценариях отдыха, которые то и дело практиковались здесь, несмотря на особо охраняемый статус территории.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Чтобы Большое Голубое озеро не исчезло с лица Земли, антропогенная нагрузка должна быть снижена почти вдвое. А это — 350 человек в сутки.

Озеро могло навсегда потерять свои исключительные свойства, медлить с работами было нельзя, поэтому территория заказника стала приоритетной на этот год в рамках Стратегии развития Казанки. Все работы, проводимые на территории Большого Голубого озера, были согласованы с экологами.

Берегоукрепление у Хрустального водопада

Хрустальный водопад до начала работ. Фото предоставлено Комитетом внешнего благоустройства Казани

Задачами этого года стали берегоукрепление водопада и создание рядом с ним экологичной зоны отдыха, размещенной за границами ООПТ.

В начале ноября завершили противоаварийные мероприятия, включающие в себя работы по берегоукреплению Хрустального водопада. Мостик и старое укрепление берега деревом были в аварийном состоянии. Ранее установили временный водоотвод, произвели укрепление подпорной шпунтовой стенки, а также откосов ландшафтным камнем.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Из-за трудоемкости берегоукрепительных работ только на их финальном этапе удалось приступить к благоустройству прилегающей к озеру и водопаду территории.

Начало берегоукрепительных работ. Фото предоставлено Комитетом внешнего благоустройства Казани

С точки зрения законодательства особенность работы с территорией состоит в том, что отдельные участки земли имеют разные правовые статусы. Хрустальный водопад находится на землях лесного фонда, за которые отвечает Министерство лесного хозяйства РТ. Также эта территория входит в границы ООПТ, которая находится в ведении Госкомитета РТ по биоресурсам. Основное же благоустройство осуществляется на муниципальной земле. Этот момент требовал определенных согласований в различных инстанциях. Проектную документацию разработало ООО «ПК «Мелиорация», а работы проводит ООО «Татмелиоводстрой».

Конкурс 2020 года и вовлечение жителей и сообществ

ООПТ — это зона заботы о природе, поэтому в ее границах находится только образовательная навигация и лавочки для созерцания природы и объекты лесотерапии. Вся инфраструктура вынесена за рамки заказника. При разработке проекта применялись принципы деликатной интеграции объектов инфраструктуры в природную среду и организации бережного благоустройства. Важное участие в рассмотрении проектных решений принимали эксперты в области экологии, биологии, гидрологии.

Большое Голубое озеро входит в туристско-рекреационный кластер «Зеркала Татарстана». Авторами концепции всего кластера и детального дизайна для I очереди реализации является архитектурное бюро Orchestra Design.

Карта границы территории ТРК «Зеркала Татарстана». Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Все началось с конкурса Агентства Стратегических Инициатив на проектирование туристско-рекреационных кластеров в 2020 году. В рамках него разрабатывалась концепция кластера «Зеркала Татарстана». В работу вовлекались местные жители, сообщества и эксперты.

Что проводила команда?

семинары, консультации с экспертами: экологами, биологами и другими;

глубинные и экспресс-интервью с жителями проектной территории;

онлайн-исследования и соцопросы;

велосипедные, пешие и водные прогулки с активистами для совместного исследования маршрутов.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Во многом проекту помогли и наработки профессора и доктора биологических наук, заведующей кафедрой природообустройства и водопользования КФУ Нафисы Мингазовой. Она посвятила много лет своей профессиональной деятельности изучению уникальных свойств Голубых озер и делала детальное исследование для проекта Стратегии. Ее работы легли в основу разработки образовательной навигации, определения уместных точек для размещения лавочек, зон для созерцания природы и пешеходных троп. Все это было необходимо, чтобы составить полную картину ситуации и с учетом всех факторов разработать единый стратегический план для территории.

Все зоны активностей находятся вне территории ООПТ, территория Большого Голубого озера выделяется, как зона заботы о природе.

— Своим проектом мы предполагаем снижение антропогенной нагрузки с озера. Кластер предлагает посетителям новые точки притяжения с недооцененным потенциалом, например, территории Крутушки и Семиозерки. Мы создаем возможности для альтернативных сценариев поведения у озера: организовываем экопросветительскую деятельность, создаем условия для практики лесотерапии. С помощью образовательного маршрута с навигацией в интерсной форме рассказываем об экосистеме озера и правилах поведения здесь, — рассказала Екатерина Гольдберг, основатель архитектурного бюро Orchestra Design.

Екатерина Гольдберг, основатель архитектурного бюро Orchestra Design. Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

На территории кластера много других водоемов, где будет создана инфраструктура для рекреационного купания, чтобы оставить Голубые озера для науки и созерцания, как и подобает памятнику природы.

Задачи кластера:

создать эковорота и ограничить проезд автотранспорта на территорию;

провести берегоукрепительные работы у водопада и защитить его от разрушения;

запустить маршруты экологического туризма с тематической навигацией, рассказывающие об экологической и исторической ценности места.

Перед въездом на территорию заказника будут созданы эковорота, совмещающие в себе несколько функций:

Парковка. Благодаря ей нефтепродукты и тяжелые металлы, выделяемым автомобилями, больше не будут загрязнять территорию озера.

Павильон с прокатом даст возможность взять в аренду велосипед, скандинавские палки и другое снаряжение для активного отдыха;

Мусорные баки для того, чтобы у людей была возможность вынести с собой отходы за пределы ООПТ.

Экопавильон и образовательная навигация: что включает благоустройство территории

В границах заказника для снижения антропогенного воздействия и сохранения естественной красоты природы благоустройство будет минимальным. Первичная задача — сохранить дикий лес. Материалы, применяемые для изготовления малых форм, натуральные и не контрастируют с природой, являясь ее частью.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Вдоль Большого Голубого озера в образовательных целях будут организованы пешеходные тропы с экологической навигацией, разработанные Orchestra Design совместно с экологами. Это стенды, рассказывающие об экологической и исторической ценности места, экосистеме озера, его флоре и фауне и о том, как не навредить природе заказника.

Также совместно с Дмитрием Никитиным, разработчиком терапевтических практик, основателем Osnova Osnov, в следующем году здесь появится маршрут лесотерапии и 5 авторских объектов «Помощники леса», благодаря которым можно выполнять различные упражнения как самостоятельно, так и во время организованных практик.

На берегу, прямо напротив Хрустального водопада, создается зона созерцания — амфитеатр. Его конструкция представляет собой ступени для сидения у воды.

Конструкция будущего амфитеатра. Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Сейчас завершаются работы по устройству утрамбованных грунтовых дорожек и пешеходного настила из лиственницы. Маршруты устроены таким образом, чтобы маломобильные жители и мамы с колясками могли свободно перемещаться вдоль основных видовых точек площадки, перейти через мост и попасть к зоне созерцания водопада в виде амфитеатра.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Из лиственницы сделана основная тропа к мостику. От нее будет отходить две тропы: к амфитеатру и Казанке. Лиственница зарекомендовала себя как надежный материал для благоустройства общественных пространств. Это дерево обладает хорошей прочностью, влагостойкостью, а рельеф позволяет препятствовать скольжению. Остальные тропинки представляют из себя грунтовые дорожки, которые проходят немного вглубь территории и позволяют пройтись в более тихой части заказника. Получается естественная, но более надежная лесная тропа.

Вне территории заказника ведутся работы по возведению экопавильона. Он забирает на себя основную нагрузку и представляет собой небольшую площадку для проведения мероприятий по экопросвещению. Также в нем будут находиться зона для питания и общественные туалеты, в том числе для маломобильных групп горожан и туристов.

Будущий экопавильон. Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Для удобства жителей территория вне заказника будет оснащена скамейками, столиками для пикника и велопарковкой. Обязательной частью общественного пространства станет наружное освещение, парковые урны и контейнерная площадка для сбора мусора закрытого типа.



Особое внимание уделено дендрологии территории благоустройства. Инвазивные виды* древесных растений, мешающие полноценно расти благородным видам зеленых насаждений, были устранены. Новое озеленение включает березу, ольху, черемуху, клен серебристый, иву Булата, спирею и многое другое. Все подобрано с учетом того, какие виды являются родными для этой территории и какие деревья и кустарники произрастают в нашей полосе. Озеленение проходит в том числе вдоль берега для отвода воды с территории и поддержки естественного берегоукрепления.

Посадка деревьев и уплотнение грунта. Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Балансодержателями территории, на которой проходят все работы, выступит Дирекция парков и скверов Казани. В их функции будет входить как содержание парковых зон, так и их культурное программирование.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

*Инвазивные растения — объекты растительного мира, находящиеся за пределами их естественного ареала, распространение и численность которых создают угрозу жизни или здоровью граждан, сохранению биологического разнообразия, причинения вреда отдельным отраслям экономики.

Стратегия развития Казанки