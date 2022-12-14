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Как татарский спектакль откатал тур по Сибири / «Реальное время Live»

15:00, 14.12.2022 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Как татарский спектакль откатал тур по Сибири / «Реальное время Live»

Сегодня в прямом эфире «Реальное время Live» Нурбек Батулла — хореограф, лауреат премии «Золотая маска». В конце ноября он представил спектакль-инсталляцию «Әңгәмә» («Диалог»), центральной фигурой которого является его отец — Рабит Батулла. В творческой постановке главному герою предстоит пройти тяжелый путь, в ходе которого он пытается узнать себя — но у него это никак не получается. Подробнее о спектакле «Диалог», об отце Батуллы, туре по Сибири и месте современного танца в театре — в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ОбществоКультура Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:04
    симпатичный и обаятельный молодой человек, только в чем он вымазан? цемент?
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    Анонимно 17:01
    вряд ли, не отмыл бы
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Новости общества

20:31 МСК Все новости
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