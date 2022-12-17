Новый 1992-й: нарушители воздушной границы, юбилей «татарской Улановой» и казанской почты

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 53-я

В мае 1991 года в СССР был принят закон, открывший границы с западными странами. Для проверки пассажиров в аэропорту Казани основали первый контрольно-пограничный пост, сотрудники которого тут же выявили первых нарушителей. В те дни в Казани праздновали два крупных юбилея — 125-летие городской почтовой связи и 65-летие солистки столичного театра оперы и балета Нинель Юлтыевой. В канун Дня защиты детей президент Татарстана встретился с активистами новой детской общественной организации Союз пионеров — наследников Татарстана, а глава казанского исполкома ответил на острые вопросы горожан. Об этих и других событиях 30-летней давности — в очередном дайджесте «Реального времени» по газетам тех лет.

«На казанской... границе»

В мае 1991 года между СССР и западными странами, наконец, рухнул «железный занавес». Границы для советских граждан открылись благодаря принятию нового закона о порядке въезда и выезда. Тогда же в Казанском аэропорту был создан контрольно-пограничный пункт, на котором приступили к службе два десятка пограничников. Уже в первые дни работы им удалось выявить нарушения в оформлении документов и их подделки. Так, при выезде группы школьников с учителем за границу, выяснилось, что документы одного из учеников — не настоящие. Документы на выезд были оформлены заранее, но в последний момент один ребенок заболел. Времени на переоформление документов на другого уже не оставалось, и тогда взрослые решили их подделать. Эту фальшивку и обнаружили при проверке бдительные сотрудники КПП.

«Нарушитель прошел незамеченным. Ему удалось обвести вокруг пальца и пограничников, и таможенников…».



Вы думаете, события происходили далеко-далеко, на окраинах нашей страны, где до границы — рукой подать? Ничуть не бывало: действие развернулось рядом, в нашем аэропорту, где не так давно установлен КПП «Казань». Это значит, что здесь — воздушная граница СССР, и охраняют ее 20 пограничников



«На границе тучи ходят хмуро…» — так поется в известной песне про «часовых Родины». А у наших, казанских «часовых» самая работа начинается, когда небо ясное и безоблачное, когда воздушным путем в Казань прибывают иностранные туристы, чтобы дальше продолжить знакомство с Советской страной по Волге, а также различные специалисты*.

Фото: Михаил Козловский

«Пионер, будь готов»

В начале 1990-х так же, как и сейчас, обсуждали вопрос возрождения всероссийского детского движения. В сентябре 1990 года в Татарской АССР появилась новая детская общественная организация — Союз пионеров — наследников Татарстана. Она пришла на смену советской пионерии. Новый союз должен был унаследовать ее лучшие традиции, правда, без идеологического и политического содержания. Татарстанские пионеры частично сохранили атрибутику пионерской организации — значок и галстук, только не красный, а трехцветный — в цветах флага республики. В июне 1991 года с пионерами обновленного формата встретился президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

В канун Международного дня защиты детей кандидат в Президенты ТССР, Председатель Верховного Совета Татарской ССР М.Ш. Шаймиев встретился с представителями Союза пионеров — наследников Татарстана.



В ходе встречи было проанализировано состояние дел в пионерских организациях республики, было указано на необходимость всестороннего внимания и помощи им со стороны местной власти. М.Ш. Шаймиев дал положительную оценку деятельности новой пионерской организации, особо подчеркнул ее роль в воспитании подрастающего поколения. Условлено организовать проработку высказанных предложений совместно с соответствующими министерствами и ведомствами*.

«Под звуки штемпельных молотков»

В июне 1991 года Казанская городская почта праздновала 125 лет со дня создания. При этом первые почтовые дороги в Казанской губернии появились еще в 1735 году — «до пригородка Мензелинска через Москву и Казань». Спустя почти век, в губернии действовали 44 почтовые станции и три станционных дома. В 1830 году по указу Николая I в Российской империи началась реформа почтовой части, после которой в Казанской губернии были созданы 12 почтовых контор. 1 июня 1866 года в Казани появилась городская почта, которая занималась пересылкой официальных и частных писем, доставкой газет.

В эти дни исполняется 125 лет казанской государственной почте.



Вот уж, поистине, без чего сегодня не обойтись, так это без почты Эпоха информации, век стремительного развития средств коммуникаций, конечно же, меняет наше традиционное представление о почтовой повозке с рожком. И все же по-прежнему мы вспоминанием так прочно вошедшее в нашу память: «кто стучится в дверь ко мне, с толстой сумкой на ремне — это Он…»



125 лет назад в Казанской губернии появилась первая почтовая контора. Вся она состояла из трех почтальонов, шести служителей да одной лошади с ямщиком. Сегодня начальник Казанского почтамта Ф. Сафин только улыбается, вспоминая былое:



— В то время во всем городе имелось всего… 13 почтовых ящиков. Операции по обработке корреспонденции выполнялись, разумеется, вручную, а доставлялась она гужевым транспортом или водным путем. Многое изменилось с появлением железной дороги. Из Москвы письма стали доставляться поездом до Свияжска затем через Волгу на пароме и далее на лошадях. Тем не менее получение и отправление почты осуществлялось строго по расписанию и в зимнее время, и в распутницу*.

Казанская почтовая контора. Фото: rt-online.ru

«Без служебного грифа. И вот что ответил мэр»

Первая сессия первого созыва Казанского городского Совета депутатов трудящихся состоялась в декабре 1939 года. На ней был сформирован исполнительный комитет, 11 отделов и 7 постоянно действующих комиссий. Председатель исполкома Гавриил Мурин был наделен функцией главы города, став таким образом первым лицом столицы Татарии. После него сменились 10 председателей горисполкома, последним стал избранный в 1989 году Камиль Исхаков, который возглавлял Казань вплоть до ноября 2005 года. На очередной сессии столичных депутатов, прошедшей в канун летних каникул, в адрес градоначальника от народных избранников поступило немало запросов на злободневные темы.

На недавней сессии Казгосовета депутатские запросы сыпались как из рога изобилия. Основной адресат — председатель исполкома Камиль Исхаков. Некоторые из его ответов, думается, представляют интерес не только для депутатов.



О казанцах с «отметиной» Чернобыля

По данным на начало года, под наблюдением врачей находятся 499 казанцев, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. За два предыдущих года в их среде зарегистрировано около шестисот заболеваний. Лидируют болезни нервной системы (24%), органов дыхания (19%), пищеварения (16%), а также психические расстройства (7,9%). Девять человек получили инвалидность. Более 30 человек находятся под наблюдением наркологов, шестеро в ЛТП. Практически здоровы 129 человек**.

Фото: Bundesarchiv, Bild 183-1990-0105-029 / Reiche, Hartmut / CC-BY-SA 3.0

«Оружейный бум» в Берлине»

В Берлине в 1991 году сносили остатки 43–километровой стены, которая 28 лет разделяла Германию на две части — восточную и западную, и соответственно на два государства — ГДР и ФРГ. Одновременно шло восстановление единого пространства города. В Восточную часть стала проникать западная культура и ценности. Не привыкшие к такой свободе нравов восточные берлинцы, жившие по социалистическому, почти советскому, укладу, довольно критически воспринимали эти новации. В то время происходящие в государстве перемены усилили неонацистское движение в Германии, стали возрождаться нацистские группировки, хотя много лет после Второй мировой войны социалистическая Германия считалась антифашистским государством, а нацизм — искорененным явлением. Вместе с новыми социальными явлениями в бывшую соцстрану стали проникать и криминальные — за несколько месяцев 1991 года в восточных землях количество правонарушений увеличилось в три-четыре раза. По данным проведенного тогда соцопроса, беспокойство за свою жизнь испытывали почти 90% бывшего ГДР, что становилось главной причиной обращения в оружейный магазин. Осенью 1990 года за разрешением на покупку и ношение огнестрельного оружия обратились 17 тысяч жителей Берлина — в большей степени это были предприниматели, частные детективы, владельцы ювелирных салонов и автозаправок.

«Страх, — таков был краткий ответ 35-летнего водителя автобуса на вопрос, зачем он купил газовый пистолет. После нападения, которому он подвергся на родной улице, он больше не выходит из дома невооруженным. Как и многие жители восточной части Берлина, он не расстается теперь с газовым пистолетом, который свободно может приобрести любой совершеннолетний. Спрос на такое оружие в восточных районах города, а также в его пригородах непрерывно растет.



— Ежедневно я продаю около 20 газовых пистолетов, баллончиков и других защитных средств, — говорит Ральф Водарц, владелец оружейного магазина в одном из районов Берлина.



— Производители не успевают поставлять необходимое количество товара. Некоторых видов боеприпасов мы не получали уже несколько месяцев. В результате пришлось установить нормы продажи патронов, и теперь даже совершить покупку может только тот, кто уже имеет оружие, — отмечает он*.



Фото: kazan-journal.ru

«Бенефис балерины Юлтыевой»

Балерину Нинель Юлтыеву называли «татарской Улановой». 20 лет своего творческого пути она была солисткой Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля, на ее счету — исполнение 40 ведущих партий и постановка более 30 балетов. Об исполнении молодой Юлтыевой роли Сююмбике с восторгом отзывалась балерина с мировым именем Майя Плисецкая. Приехав в 20-летнем возрасте в 1946 году в Казань из Уфы, она так и осталась здесь до конца жизни. Уйдя с большой сцены в 40 лет, Юлтыева преподавала в Казанском университете искусств и культуры, была худруком хореографического училища. В 1991 году знаменитая балерина и народная артистка РСФСР свое 65-летие и полувековой юбилей деятельности отмечала творческим вечером, который прошел на сцене родного театра. Поздравить Нинель Юлтыеву пришли коллеги по сцене, ученики, поклонники ее таланта и любители балетного искусства. На бенефисе зрителям представили балет «Ожившие легенды» — последний раз театральная труппа выступала с ним в 1975 году, и только благодаря Юлтыевой балет вновь был показан ценителям балетного искусства.

Вчера в Татарском академическом театре оперы и балета имени М. Джалиля состоялся творческий вечер народной артистки РСФСР Нинель Даутовны Юлтыевой.



Бенефис прославленной балерины прошел накануне открытия традиционного Всесоюзного фестиваля классического балета.



Пятьдесят лет творческой деятельности — блестящие партии в балетах «Шурале», «Красный мак», «Бахчисарайский фонтан», «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и многих других, работа на сценических площадках Египта и Венесуэлы, многочисленная плеяда учеников, имена которых сегодня составляют золотой фонд казанского театра, — все это большая часть биографии балерины, с чьим именем связана история развития национального балета.



В 1957 году, выступая на Декаде татарского искусства в Москве и исполнив партию Сююмбике в балете «Шурале», Юлтыева покорила зрителей и критиков. О ее Сююмбике восторженно отзывалась сама Майя Плисецкая. Это был настоящий творческий расцвет татарской балерины.



Поздравить Нинель Даутовну вчера пришли ее многочисленные поклонники, коллеги по сцене, ученики, любители балетного искусства, с нетерпением ожидавшие этого вечера. В первом отделении был показан одноактный балет «Ожившая легенда» на музыку Н. Метнера**.

*«Вечерняя Казань» 4 июня 1991 года



**«Вечерняя Казань» 13 мая 1991 года

