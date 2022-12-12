В Казани завершилась вторая серия «Фиджитал Игр»

Столица Татарстана готовится к международным «Играм Будущего» в 2024 году, но предварительные соревнования уже идут

В Казани прошла вторая серия «Фиджитал Игр» — соревнований, которые проводятся в качестве тестовых мероприятий в преддверии большого турнира «Игры Будущего». Они пройдут в столице Татарстана в 2024 году и примут более 2 тысяч участников со всего мира. Уникальный формат игр объединяет спортивные и киберспортивные состязания — так, фиджитал-хоккеисты соревнуются и на льду, и на приставке. Вторая серия «Фиджитал Игр» включала гонки, единоборства и хоккей. А суперскоростную связь во время хоккейных соревнований обеспечивал «Ростелеком».

Будущее уже близко

Когда во время Kazan Digital Week открывалась первая серия «Фиджитал Игр», президент Татарстана Рустам Минниханов сказал:

— В преддверии 2024 года, когда мы будем проводить «Игры Будущего», это — тестовый режим. Желаю эмоциональных соревнований! Мы работаем на перспективу. Цифры показывают, насколько это увлекательно и востребовано.

Слово «фиджитал» собрано из английских прилагательных physical+digital (физический и цифровой): в таких играх классический спорт объединен с киберспортом или с VR-/AR-технологией. Предполагается, что всего через несколько лет этот формат соревнований уверенно займет свое место среди излюбленных трансляций спортивных болельщиков. А в Казани в 2024 году пройдут международные «Игры Будущего» — своеобразная фиджитал-Олимпиада, на которую съедутся более 2 000 спортсменов из 100 стран мира.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Первый этап подготовительных Игр прошел в сентябре в выставочном центре Kazan Expo и привлек к себе огромное внимание: спортсмены соревновались в фиджитал-футболе (FIFA+футзал), фиджитал-баскетболе (NBA+стритбол), прошли гонки дронов и VR-игра Beat Saber (в этой игре участники должны были разбивать геометрические фигуры под музыку и набивать очки). В играх участвовали российские спортсмены, бразильская футбольная команда, белорусские баскетболисты, а в гонке дронов соревновались турецкие и болгарские коллективы.

Вторая серия: 30 гоночных кругов, гибрид Mortal Kombat и MMA, хоккейный турнир

С 24 ноября по 11 декабря Казань провела второй этап «Фиджитал Игр». Партнером мероприятия стала в том числе и одна из крупнейших телекоммуникационных компаний России — «Ростелеком». Открылись Игры в картинг-центре ТК KazanMall соревнованиями по гонкам: участники прошли 20 кругов в заезде на картинге и 10 виртуальных кругов на базе симулятора Assetto Corsa. Состязались восемь команд, в их составе — участник автогонок «Формула-3» Александр Смоляр, чемпион мира по картингу по версии Sodi World Finals Олег Жолобов, двукратный вице-чемпион России по картингу в классе ОК Владимир Верхоланцев. Гонку и приз в 300 тысяч выиграли казанцы — команда EK-Alga.

Фото: gamesofuture.com

26 ноября во Дворце единоборств «Ак Барс» прошли фиджитал-единоборства в весовой категории до 73 кг по правилам ММА. За приз боролись шесть команд. Среди них были не только спортивные звезды (чемпион ЮФО по кикбоксингу Роман Авдал, чемпион EFC в полулегком весе Хабиб Магомедов, семикратный чемпион Казахстана по ММА Серикбай Ходжабаев), но и мастера Mortal Kombat. Победителями стала дагестанская команда MK Team и получила 700 тысяч рублей призовых.

И наконец, 10—11 декабря на «Татнефть Арене» развернулось драматичное действо: фиджитал-хоккей. Сначала спортсменам было предложено сыграть в NHL22 в режиме Threes Eliminator, а потом — сразиться на льду по правилам хоккея 3х3. За победу соревновались четыре команды — «Ак Барс», Barys Cyber Team, COSMOS и Naebski. Московская команда COSMOS взяла главный приз — 1,2 млн рублей.

Связь — залог победы

Победа в цифровой части соревнований в немалой степени зависит от скорости интернета. Лаг в несколько миллисекунд способен «украсть» победу, как искусны ни были бы спортсмены. Поэтому в организации соревнований одним из важнейших условий была устойчивая и максимально скоростная связь. Ее в хоккейном турнире обеспечил «Ростелеком»: для игроков было организовано 2 канала по 100 Мбит/сек., а для трансляции (которую смотрели десятки тысяч зрителей, а во время «Игр Будущего» будут смотреть сотни миллионов человек) — 1 Гбит/сек. Поскольку киберспортивная часть соревнований обеспечивалась на приставках PS5, потребовалась скоростная связь с европейскими серверами. И с этой задачей успешно справились.

Фото: gamesofuture.com. Реклама. ПАО «Ростелеком». Токен: Pb3XmBtztB8RLSJyesTnizTpSpEMb5dkvCYJAbx

Павел Гонцов, директор филиала «Ростелекома» в Республике Татарстан, рассказывает, как выстраивалось партнерство:

— Формат фиджитал — это новое для России направление в спорте, которое, я уверен, будет активно развиваться. Примечательно, что начало этого пути заложено именно в Казани. Для организации киберспортивных событий необходимо высокоскоростное интернет-соединение, от которого напрямую зависит как проведение матчей между командами, так и их трансляция. «Ростелеком» выступает надежным партнером в проведении игр, предоставив интернет с минимальной задержкой до европейского континента, где располагаются гейминговые платформы. Это отличное начало цифровых взаимоотношений, которые в будущем будут только развиваться.



