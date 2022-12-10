Как в советские годы в «Татнефти» IT-технологии внедрялись

В декабре 2022 года IT-блок компании «Татнефть» отмечает 70-летие. Но с чего все начиналось?

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Это сегодня про IT-технологии слышали все. И все понимают, что без компьютеризации и автоматизации процессов — далеко не уедешь. А когда и как все начиналось? Например, в нефтегазодобывающей отрасли Татарстана — компании «Татнефть»? Многие будут удивлены, узнав, что история уходит корнями во вторую половину прошлого века. Мы продолжаем рассказ об истории развития IT-блока компании «Татнефть». И одним из знаковых событий того периода стало появление в Альметьевске первого компьютера. Подробнее о том, почему это так важно и какое отношение событие имеет к строительству в нефтяной столице республики самого прочного здания — в материале.

С одобрения Алексея Косыгина

Председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин — автор экономической реформы 1965 года, был прогрессивным руководителем. И когда речь зашла о том, что отечественной промышленности необходимы максимально мощные вычислительные машины, он одобрил план по заимствованию зарубежных архитектур ЭВМ. Сразу оговоримся, что на тот момент практически для любого государства и крупных компаний было вполне допустимым, опираясь на успешные решения сумевших продвинуться в создании ЭВМ коллег, развивать дальнейший успех. Авторских прав на этот вид интеллектуальной собственности не существовало, и с точки зрения закона все было чисто, чинно и благородно.



Путем параллельного импорта Советскому Союзу удалось приобрести систему IBM System/360 (США). Несколько лет упорной работы специально созданного в Москве НИИ ЦЭВТ, которому активно помогали интеллектуальные силы не только СССР, но и Болгарии, Чехословакии, Польши, ГДР, позволили создать ЕС ЭВМ (Единую систему электронных вычислительных машин), полностью совместимую с IBM System/360.



Спецбортом из Германии

Не сказать, что в Советском Союзе не было своих ЭВМ. Был тот же «Минск», правда, он уступал IBM 360 по мощности. Были и другие электронно-вычислительные машины, почти не уступающие американской, но… они не были совместимы ни между собой, ни с другими периферийными устройствами. И с этой точки зрения, архитектура IBM 360 и ее многочисленных копий по всему миру оказалась настолько удачной, что на многие годы и даже десятилетия стала законодателем стандартов работы отраслей промышленности. Советская же единая система ЭВМ умела одновременно рассчитывать и обрабатывать данные, обладала байтовой адресацией памяти и системой с виртуальной памятью.

Зал ЭВМ ЕС 1040. Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Собирали такие компьютеры не только в СССР (включая Казань), но и в дружественном зарубежье. И именно из Восточной Германии, а точнее из Дрездена, где располагался завод Robotron, грузовым спецбортом прибыли два новых компьютера ЕС 1040. Один достался КамАЗу, второй — отправился в Альметьевск, в базовый центр советской нефтяной промышленности — «Татнефть».



Задолго до этого

Заблаговременно специалисты «Татнефти» побывали в Германии, ознакомились со спецификой работы компьютера и… выяснили, что в Альметьевске столь совершенную для своего времени аппаратуру совершенно некуда установить. Не было в молодой нефтяной столице республики здания, где можно было бы разместить супермашину и обеспечить необходимые условия для ее работы. Тогда за дело взялись строители.

Здание, специально построенное для размещения ЭВМ ЕС 1040. Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

На улице Мира круглосуточно закипела работа. На глазах росло здание, каких в Альметьевске еще не было: с солидным запасом прочности, мощным фундаментом, позволяющим установку тяжелого оборудования, со специальной вентиляцией и комплексом дополнительных источников питания.



Под особой охраной

Как ни спешили, но к моменту прибытия ЕС 1040 достроить немного не успели. И этому было объяснение. Дело в том, что для такого объекта требовался не просто железобетон, а специальные плиты перекрытия и особые отделочные материалы, обладающие высокой способностью шумопоглощения.



Пока завершались работы над будущим домом суперкомпьютера, сама аппаратура была помещена под особую, круглосуточную, охрану. Оно и понятно: по тем временам машина стоила баснословно дорого. Впрочем, и сегодня за ЕС ЭВМ в рабочем состоянии, коллекционеры готовы выложить очень серьезные деньги.



Первые в нефтяной промышленности

Важный момент: как бы ни была совершенна ЕС ЭВМ, в процессе ее эксплуатации программисты КИВЦ «Татнефти» смогли многое сделать для повышения ее эффективности. В частности, именно здесь, первой в нефтяной промышленности СССР, была разработана и внедрена система централизованной подготовки и ввода данных. 180 операторов трудились в три смены на подготовке данных для ЭВМ. Со временем этот метод работы был перенят всеми вычислительными центрами советской нефтяной промышленности.

Зал подготовки информации. Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

ЕС ЭВМ верой и правдой служила татарстанским нефтяникам долгие годы. Ей была доверена абсолютно вся информация о деятельности огромной компании: обработка данных о заработной плате каждого сотрудника в любом из подразделений, где бы оно ни находилось, число штанг, что были использованы при бурении на каждой из скважин, объемы топлива, израсходованного каждой штатной единицей автотранспорта и даже количество порций, отправленных, чтобы накормить буровиков где-нибудь под Азнакаево.



Смена эпох

Основанная на ЕС ЭВМ информационная система «Татнефти» успешно жила и эффективно работала до середины 80-х, когда на смену огромным, но постепенно сдающим позиции суперкомпьютерам, стали приходить персональные компьютеры. Сначала стационарные, затем мобильные. Причем сравнительно небольшие машины по своему функционалу и возможностям все больше и больше превосходили прежние электронно-вычислительные машины.



Повлияло ли это на информационную систему? Да. Многим подразделениям стало удобнее и быстрее работать в автономном режиме. Все больше внедрялось различных баз данных, программ и методик, которые все чаще конфликтовали или были не способны интегрироваться друг в друга. Унифицированная система передачи данных и общего управления из единого центра постепенно слабела.



Впрочем, такое дробление оказалось явлением временным. И сегодня, в канун своего 70-летия, IT-блок «Татнефти» вновь все больше напоминает единую нервную систему огромного живого организма — централизованное управление всего цифрового пространства. А многочисленные инструменты и программы призваны делать эту работу еще более эффективной, прозрачной и открытой.



Продолжение следует…

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