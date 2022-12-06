«Народный контроль»: пробки из-за светофора, стихийные свалки, некачественное питание в школе

На какие проблемы обращали внимание властей жители Татарстана в течение ноября

В республиканскую систему «Народный контроль» в ноябре поступило свыше 3,5 тысячи обращений от жителей Татарстана. Чаще всего население жаловалось на проблемы в инфраструктуре и благоустройстве территории — в эту категорию подано около 1 720 заявок. На втором месте состояние дорог — здесь почти 1 180 обращений. Далее идут проблемы, связанные с организацией торговли и рекламы, работа общественного транспорта и вывоз ТКО. Так, жителей сел и городов возмущают неотрегулированные светофоры, из-за которых возникают многочасовые пробки, устаревшая электропроводка в детских садах, стихийные свалки мусора и отсутствие уличного освещения. Об этих и других проблемах — в обзоре «Реального времени».

Светофор — для безопасности пешеходов

Жители поселка Юдино обратились в «Народный контроль» с просьбой установить светофор у пешеходного перехода на остановке «Улица Лейтенанта Красикова». Они обращают внимание на то, что на этом участке автодороги происходит много ДТП с участием пешеходов. Один из юдинцев и вовсе предложил перенести пешеходный переход. Обращение поддержали почти 80 человек.

Заявка была подана 10 ноября, через 11 дней исполком Казани, ответственный за ее исполнение, сообщил, что она решена — «на переходе установлен светофор типа Т-7». На что в комментариях жители поселка поинтересовались — «А когда он заработает?». Ответа от властей так и не поступило.

Жители поселка Юдино обратились в «Народный контроль» с просьбой установить светофор у пешеходного перехода. Фото: uslugi.tatarstan.ru

«Каждый день эта бесконечная пробка»

Отрегулировать работу светофора на пересечении улиц Ударной и Сахалинской просят и казанцы, живущие в Авиастроительном районе. «Даже в выходные днем мы стоим в пробке, не говоря, что творится с утра в будни со стороны Кадышево и Борисоглебска», — написал в своей заявке Марсель В.

К его просьбе присоединились уже более 110 человек, которые в нескольких десятках комментариев с возмущением пишут о дорожной проблеме:

— Пробка утром жуткая, чтоб ребенка в садик к восьми увезти, нужно часовую пробку отстоять из Борисоглебска!

— Невозможно с утра выехать из поселка, стоим в пробке по часу. Опаздываем на работу, в школу, в садик.

— Чтобы приехать к восьми часам в школу, до которой ехать 15 минут, нам приходится выезжать в половине седьмого. Это безобразие. Пробка только на выезде из нашего поселка.

— Каждый день эта бесконечная пробка! Сколько можно испытывать терпение людей?

Заявка была подана буквально на днях, имеет статус «в работе», ответа от городского управления «Автоматизированная система управления дорожным движением» на нее пока не поступило.

Жильцы обращают внимание и на то, что лестничный спуск редко очищают от снега. Фото: uslugi.tatarstan.ru

Лестничный спуск — место повышенной опасности

Жильцы дома №92 на улице Рауиса Гареева просят через портал госуслуг установить перила на лестнице, ведущей от домов к автодороге. «Зимой очень страшно спускаться — сразу под поток автомобилей попадаешь. Тут часто припаркованы грузовые машины для разгрузки в магазин, закрывают обзор для водителей. Дети здесь ходят в школу, жалко деток!» — сетуют горожане.

— Там очень легко слететь и не за что даже придержаться, чтобы не упасть под колеса автомобиля. Место повышенной опасности!

— Спускаться страшно. Необходимы перила, необходим знак пешеходного перехода. Дети несутся с лесенки прямо на проезжую часть и их не видно за припаркованными автомобилями.

Кроме того, жильцы обращают внимание и на то, что лестничный спуск редко очищают от снега. Они пишут, что убирают его только по заявке или сами жители.

Заявка, которую поддержали 65 казанцев, была отклонена администрацией Вахитовского и Приволжского районов Казани: «Строительство указанной лестницы выполнено в рамках реконструкции ул. Рауиса Гареева. Согласно проекту, установка поручней не предусмотрена».

Жители деревни Кзыл-Иль в Лаишевском районе сообщили в системе открытого правительства о стихийной свалке. Фото: uslugi.tatarstan.ru

Все гниет, подтекает и загрязняет воду

Жители деревни Кзыл-Иль в Лаишевском районе сообщили в системе «Открытое правительство» о стихийной свалке, которую не убирают довольно продолжительное время.

«Лежит строительный мусор две недели, звонки в исполком не помогают, ответ один: ожидайте, машина ездит по поселению. Сколько можно ждать?», — написала в своей заявке Ирина К. К ней присоединились 44 односельчанина. Они пишут, что «в кучу скидывают бытовой мусор. Все гниет, подтекает и загрязняет грунтовые воды и речку. Запах соответствующий».

Решать проблему с вывозом мусора системой было поручено Лаишевскому исполкому. Местные власти сообщили обеспокоенным жителям, что Егорьевское СП еще в середине октября подало заявку в обслуживающую организацию, которая обязалась выполнить ее в течение месяца. 3 ноября исполком Лаишевского района сообщил, что «меры приняты», подтвердив факт уборки фотоснимком.

О проблеме в работе сельского ФАПа жители Богородского в «Народный контроль» писали еще в августе. Фото: uslugi.tatarstan.ru

Фельдшера снова нет

Две деревни в Пестречинском районе — Богородское и Гильдеево, где проживают более 5 тысяч человек, — снова остались без медицинской помощи. «Новый фельдшер уволился!!! ФАП — это центр медицинской помощи в селе, ведь и школа (350 детей), детский сад (160 детей) так же БЕЗ медперсонала», — пишут сельчане.

О проблеме в работе сельского ФАПа жители Богородского в «Народный контроль» писали еще в августе. Тогда республиканский Минздрав сообщил, что «в сентябре 2022 года планируется выход на работу в ФАП с. Богородское медицинской сестры после прохождения обучения и аккредитации».

Новую заявку поддержали почти 20 человек, в ответ на нее Министерство здравоохранения сообщило, что «идет активная работа по поиску кадров», и пока медпомощь жители населенных пунктов могут получить в Кощаковской врачебной амбулатории и Пестречинской ЦРБ по предварительной записи через Госуслуги. «Несмотря на то, что на сегодняшний день постоянная медицинская сестра в с. Богородское отсутствует, население данного населенного пункта не осталось без медицинской помощи. Администрация ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» активно ищет кадры медицинских работников для работы в условиях ФАП с. Богородское и врачебной амбулатории с. Кощакова (врач-педиатр)».

При возникновении вопросов, связанных с медобслуживанием, жителям сел посоветовали обращаться к заместителю главврача центральной больницы в Пестрецах.

Родители, чьи дети учатся в школе №10 Альметьевска, выражают недовольство качеством школьных блюд. Фото: uslugi.tatarstan.ru

Если дети не едят, значит что-то не так

Родители, чьи дети учатся в школе №10 Альметьевска , выражают недовольство качеством школьных блюд и просят власти сменить поставщика полуфабрикатов. Они пишут, что дети жалуются на невкусную еду в столовой, она может быть холодной, часто пересоленной, в котлетах — сырое мясо, а хлеб — с плесенью.

— Если дети не едят, значит что-то не так. Не могут же все одинаково отрицательно воспринимать еду.

— Пусть питание будет дороже, но качественное и вкусное. Думаю, никто не захочет экономить на здоровье детей.

— Дети еду не едят, все идет на выброс. Проверка бывает в один определенный день и, конечно, в этот день все вкусно! А на следующий день все по-старому! Дети постоянно голодные!

В ответ на жалобу исполком Альметьевского района сообщил, что организацию горячего питания в школе проверила специальная комиссия, которая установила, что «питание осуществляется согласно единому примерному 12-дневному меню, разработанному по нормам СанПиН. Блюда в столовой готовятся на каждую перемену отдельно. Выдача готовой продукции осуществляется после снятия пробы, оценку качества проводит бракеражная комиссия в составе трех человек. Поставка хлеба осуществляется в индивидуальной упаковке три раза в неделю. В случаях выявления некачественных продуктов питания, производится возврат поставщику. В 2022 году не было ни одного факта возврата хлеба».

Инспекторы постановили, что «факты нарушения горячего питания по данной заявке не подтвердились». Фото: uslugi.tatarstan.ru

Инспекторы изучили и другие проблемные моменты, на которые указывали родители в комментариях к заявке, и в итоге постановили, что «факты нарушения горячего питания по данной заявке не подтвердились». Также исполком сообщил родителям, что в 2023 году в школьной столовой планируется новое меню. Кто станет поставщиком блюд станет известно в третьей декаде декабря после проведения электронных торгов.



Бехтеревский детсад: освещение под запретом и неработающие сливные бачки

Еще одну жалобу в систему республиканских госуслуг подали обеспокоенные родители воспитанников детского сада в селе Бехтерево Елабужского района. Они пишут, что состояние электропроводки в дошкольном учреждении, которой уже 40 лет, вызывает опасение — она требует срочной замены. После того, как в детсаду сработала пожарная сигнализация, пожарные запретили включать свет в раздевалке младшей группы, и теперь детям приходится переодеваться в темноте.

Родители подавали заявку о неисправности электропроводов еще в сентябре 2021 года, но проблема с устаревшей проводкой так и не была решена.

В ответ на просьбу принять меры исполком Елабужского района прислал родителям отписку, сообщив, что «в здании МБДОУ «Бехтеревский детский сад» аварийных случаев при эксплуатации электрохозяйства не выявлено. Электрооборудование здания соответствует требованиям нормативно-технической документации. Спасибо за обращение».

Состояние электропроводки в дошкольном учреждении, которой уже 40 лет, вызывает опасение. Фото: uslugi.tatarstan.ru

Судя еще по одной заявке, проблем в детском саду предостаточно. Еще одна родительница пишет, что в саду уже 5 месяцев не работают сливы всех унитазов в старшей группе. «Летом 2022 года от заведующей д/с было получено обещание о замене всех неисправных унитазов в ближайшее время, до сих пор вопрос так и не решен. А в младшей группе сливные бачки набирают воду, но медленно. Смыв подряд в течение длительного времени осуществить тоже НЕВОЗМОЖНО!».

Эта заявка пока имеет статус «в работе». Изначально она была направлена в адрес Минобрнауки республики, но в итоге была переназначена на елабужский исполком.



Жильцам коттеджей уличные фонари не светят

Жители Нижнекамска, проживающие в таунхаусах на пр. Строителей, получили от властей мотивированный отказ на свою просьбу обустроить улицы коттеджного микрорайона фонарями. Жильцы в своей заявке указали, что «согласно утвержденному плану застройки мкр. №46 должно быть уличное освещение на улице между домами по пр. Строителей 80-80з и 78-78з. На данной улице ведется активное строительство, многие планируют заехать и жить в домах в ближайшие время». Но улица пока остается «темным пятном» в городе.

Улица пока остается «темным пятном». Фото uslugi.tatarstan.ru

Сколько жильцам поселка придется ждать света в темном царстве, неизвестно. Дело в том, что земельные участки и дома в 46 микрорайоне по договору, заключенному между застройщиком «ЖИК-НК» и «Татфондбанком» являются предметом ипотеки и находятся в залоге у обанкротившегося банка, в отношении которого открыто конкурсное производство. «Соответственно, установка столбов освещения на территории, которая находится в залоге не представляется возможным», — сообщил исполком НМР.

