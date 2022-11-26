Dota 2, FIFA 2022 и HearthStone: гранд-финал чемпионата по киберспорту стран ОИС
Сегодня в казанском IT-парке им. Башира Рамеева прошел гранд-финал Международного чемпионата по киберспорту стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). В столицу Татарстана приехали около ста профессиональных геймеров из разных стран мира, чтобы сразиться в трех дисциплинах — Dota 2, FIFA 2022 и HearthStone. Призовой фонд соревнований составил $60 тыс.
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Видео: Камиль Исмаилов, фото: Максим ПлатоновСпортКиберспорт Татарстан
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