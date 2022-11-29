Осторожно, высокое напряжение!

К чему приводит халатность по отношению к электрическому кабелю и как уберечь себя от проблем

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

АО «Сетевая компания» обращает внимание подрядных и строительных организаций: с начала года в Казани уже произошло 77 случаев повреждения объектов электросетевого хозяйства. Результатом становятся массовые отключения электричества, и хорошо, если при обрыве кабеля никто не пострадает. Как работать в охранной зоне электрических сетей, какие шаги нужно пройти, прежде чем запустить на площадку экскаватор, чем чревато легкомысленное поведение и русское «авось» — рассказываем в совместном проекте «Реального времени» и АО «Сетевая компания».

Правила поведения в охранной зоне: рыбу не ловить, змеев не запускать

С начала 2022 года в Казани зафиксировали уже 77 случаев, когда во время строительства или проведения дорожных работ был поврежден электрический кабель или другие объекты электросетевого хозяйства. Инженеры АО «Сетевая компания» сетуют: это очень много. Каждая такая травма в огромном организме электрических сетей города приводит к массовым отключениям электроэнергии в домах и организациях, снижает общую надежность работы энергосистемы.

АО «Сетевая компания» напоминает о понятии охранной зоны линий электропередачи. Такая зона представляет собой участок земли и воздушное пространство по обе стороны от линии. У линий разного напряжения разные размеры охранных зон:

на 110 кВ — 20 метров с каждой стороны;

на 35 кВ — 15 метров;

на 10 кВ — 10 метров;

на 0,4 кВ — 2 метра.

Если речь идет о трассе электрического кабеля, то для него охранная зона — это участок земли над ним плюс по 1 метру в обе стороны. Если кабельная линия проходит в городе под тротуаром, то охранная зона распространяется на 0,6 метра в сторону зданий и на 1 метр в сторону проезжей части.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

Охранные зоны электросетевого хозяйства в обязательном порядке наносятся на публичную кадастровую карту. Поэтому их расположение может навскидку выяснить любое физическое или юридическое лицо. Но для более подробного уточнения все равно не обойтись без специалистов сетевой организации. Потому что все потенциально опасное для кабеля, что вы соберетесь делать в пределах охранной зоны, — делать запрещено без согласования сетевиков. Например:

строительство, капремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

посадка и вырубка деревьев или кустарников;

дноуглубительные и землечерпательные работы;

проезд машин и механизмом высотой более 4,5 метра от поверхности дороги;

земляные работы на глубине более 30 см;

размещение свалок или складирование любых материалов;

размещение любых объектов, способных затруднить доступ к объектам электросетевого хозяйства.

А еще в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередач запрещено разводить огонь, запускать воздушных змеев (не говоря уже о дронах) и даже ловить рыбу. В соответствии со статьей 2152 УК РФ, лица и граждане, виновные в нарушении нормальной работы электрических сетей, привлекаются к ответственности.

Все вышеперечисленное вовсе не означает, что охранная зона — место сакральное и все целиком маркированное табличкой «Не влезай, убьет!». И строительство, и работы в ней разрешаются — но разрешаются только представителями сетевой организации, при наличии определенных условий и допусков. Что для этого нужно сделать, мы расскажем ниже.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

Испорченный День знаний

Виновники инцидентов оплачивают стоимость восстановления кабелей, возмещают ущерб по недоотпуску электроэнергии, но деньгами можно исправить не все. Человека, работающего на землеройной технике, и людей, находящихся вокруг, может ударить током — вплоть до летальных случаев.

Что уж тут говорить о неудобствах, которые причиняются людям, дома или на работе у которых внезапно пропадает электричество! Наверняка, ученики казанской школы №65, что на ул. Шамиля Усманова, запомнили свою линейку 1 сентября 2022 года, когда внезапно перестали работать микрофоны и замолчала музыка. А все потому что прямо в этот момент бригада ООО СК «Цех», устанавливавшая ограждение вокруг школы, повредила электрический кабель на 10 кВ. Электричество вернули через 35 минут — оперативная бригада сработала очень быстро и переключила район на резервное питание. Но праздник, один из самых светлых моментов в жизни выпускников и первоклашек — уже был безнадежно испорчен.

Представители Западного РЭС Казанских электрических сетей рассказывают, что стало причиной инцидента:

— ООО СК «Цех» устанавливал ограждение вокруг школы по заказу Комитета по благоустройству исполкома Казани. Они выполняли работы в спешке и с нарушениями: нашего представителя не вызывали, предварительное шурфование земли перед началом работ не проводили — сразу привезли землеройную технику и начали работать. Вот и повредили кабель. На подстанции «Ленинская» сработала защита. Все близлежащие дома, школа №65, детский сад по соседству, отделение Пенсионного фонда остались без электроэнергии. Авария затронула больше полутора тысяч человек, образовался большой недоотпуск электроэнергии потребителям. Оперативно-ремонтная бригада ЗРЭС сработала быстро, в течение 35 минут всех потребителей переключили на резервное питание.

Но на этом организация-нарушительница не остановилась и уже на следующий день, 2 сентября, повредила кабель на территории гимназии №152 в Юдино — при тех же обстоятельствах. На сорок минут без света осталась не только школа, но и соседний детский сад, и близлежащие дома.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

Не надейтесь на русское авось!

Как происходят такие аварии? Как должны были действовать строители, чтобы не допускать повреждений кабеля и других объектов сетевой инфраструктуры? Руслан Галимзянов, начальник Северного РЭС, объясняет: чаще всего механическое повреждение кабельных линий происходит при выполнении земляных работ. Изредка бывают и случаи, когда в результате ДТП машины сбивают опоры линий электропередач, и даже нападения вандалов на объекты электросетевого хозяйства. Например, в 2021 году кто-то поломал распределительный пункт — судя по всему, не с какими-то конкретными злоумышленными целями, а так, «из любви к искусству». Порой происходят и попытки кражи кабеля (смертельно опасное мероприятие!).

Впрочем, опасность возникает в каждом случае повреждения сети. Пострадать могли и строители, которые были виновны в обрывах кабеля в описанных нами выше случаях. Пока обошлось без жертв, но работники электросетевого хозяйства напоминают: правила эксплуатации электрических сетей написаны кровью!

А как же нужно было действовать в этих случаях? Ни в коем случае нельзя брать публичную схему охранной зоны линий электропередачи и действовать на авось, руководствуясь только ею. Согласно регламентам выполнения земляных работ, которые осуществляются через Комитет внешнего благоустройства, они должны были:

Оформить ордер на производство работ, с которым обязательно должны быть ознакомлены представители соответствующих филиалов Казанских сетей. Пригласить на место производства работ представителя электрических сетей — электромонтера по надзору за трассами кабельных линий. Он приезжает и показывает на месте, где именно проходит трасса, выписывает предупреждение. Обязательно осуществить шурфование — прокопать шурфы, чтобы определить с точностью до сантиметра, на какой глубине и по какой траектории залегает кабель; Все эти работы должны были осуществляться под непрерывным надзором ответственного за их проведение — обычно это тот человек, разъяснения которому давал представитель «Сетевой компании».

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

Руслан Галимзянов, начальник Северного РЭС Казанских электрических сетей, объясняет:

— Наш представитель, выезжая на место, разрешает проводить земляные работы, но при обязательном условии, что сначала нужно проводить шурфовку, а не сразу трактором лезть. Потому что невозможно сказать до сантиметра, по какой траектории проходит трасса! Большинство повреждений кабеля при строительстве происходят исключительно из-за того, что компании нарушают или одно какое-нибудь из четырех вышеприведенных правил, либо сразу несколько. Например, не прокапывают шурфы, сразу загоняют на площадку экскаватор — и сразу натыкаются на кабель. Были случаи, когда компания ставила ограждение, забила сваю в землю — и попала ровнехонько в кабель. Порой не вызывают нашего представителя и поэтому не знают, где проходит трасса. А иногда и представитель вызван, и даже шурфы прокопаны, но на площадке сменился ответственный за производство работ, и информация до нового человека не доведена. Результат — повреждения кабельных линий, которые приводят к массовым повреждениям, к отключениям жилых домов, детских садов, водоканала, тепловых сетей.

Бывает и такое, что машины при ДТП сбивают опоры линий электропередач. К примеру, в 2021 году в зоне ответственности Северного РЭС столкнулись две машины, одну из них откинуло, удар пришелся в опору линии электропередачи, и она упала. Виновник ДТП отвечает в таком случае еще и за восстановление опоры и за возмещение ущерба.

Нарушения и наказания

Представители «Сетевой компании» приводят статистику по повреждениям кабеля в разных РЭС Казани, которые произошли из-за нарушения правил безопасности производства работ в охранной зоне. И статистика эта, к сожалению, очень богатая.

Например, за последние три года в зоне ответственности Северного РЭС произошел 31 случай повреждения объектов электросетевого хозяйства: 3 — в 2020-м, 23 — в 2021-м, 6 — с начала 2022 года. Общая сумма ущерба составила 483,23 тысячи рублей (с учетом недоотпуска электроэнергии).

Среди самых ярких случаев здесь — повреждение кабельной линии 10 кВ на ПС 110 Савиново, которое произошло 19 июля. На рабочем месте отсутствовал ответственный за работы землеройной техникой, в результате произошел обрыв кабеля. Все это произошло в 9:40. В результате были обесточены жилые дома по улицам Амирхана, Адоратского, Чуйкова, одна насосная станция Горводоканала, ЦПТ, 3 детских сада, 2 школы. И только к 13:41 электроснабжение было восстановлено.

Еще один характерный случай произошел 26 октября: ООО «НээСтрой» повредило кабельную линию 10 кВ от ПС220/110кВ Магистральная. На месте строительства нового детского сада начали проводить земляные работы, не проведя перед этим шурфование кабельных линий и не уточнив траекторию их залегания. Результат — обесточивание прилегающего района.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания». Реклама. Токен: Pb3XmBtzt7aotGRMUzpsCTQYv9zoUMwtW6B5L86

Западный РЭС рассказывает, что за последние два года объекты их электросетевого хозяйства подвергались повреждениям 54 раза: по 27 раз за 2021 и 2022 годы. В их числе — два злополучных происшествия в школах, о которых мы уже рассказали.

Южный РЭС в 2021 году зафиксировал 28 случаев повреждения кабеля и других объектов электросетевого хозяйства. За 10 месяцев 2022-го — пока только 16. Так, 14 сентября на ул. Ферма 2 МУП «Горводзеленхоз» повредило КЛ 10 кВ, без электроэнергии остались около 10 тысяч человек. Аварию оперативно устранили специалисты Южного РЭС.

Гусман Ильдарханов, инженер Казанских сетей, объясняет: чтобы компании (преимущественно, строительные) понимали требования электросетевой безопасности, с ними ведется профилактическая работа.

— Мы регулярно посылаем письма, в которых информируем об охранных зонах. Пишем предупреждения о том, что нельзя копать без представителя «Сетевой компании» или конкретно Казанских сетей. Но повреждения все равно происходят и их много! Нарушители, по чьей вине был поврежден кабель, будь то физические или юридические лица должны будут возместить ущерб в соответствии с актом о механическом повреждении и сметой на выполнение работ по ремонту поврежденного кабеля с последующим испытанием после ремонта. Кроме того, они должны будут возместить суммы убытков, образовавшиеся из-за недоотпуска электроэнергии. По идее, они еще и штраф должны выплачивать, мы по каждому случаю повреждения наших сетей направляем официальный запрос в Ростехнадзор. И в следующий раз, возможно, строительные компании задумаются о том, что надо бы вызвать нашего представителя, прежде чем производить работы!