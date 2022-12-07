Старо-татарская слобода в Казани. Татарская слобода в Томске

Фото: блог "Два Рюкзака"

В Томске и Казани есть два похожих места — Старо-татарская слобода и Татарская слобода, которые заметно отличаются друг на друга. Район последней также называют Заисточье. Жительница Томска, побывавшая в столице Татарстана, сравнивает два одновременно похожих и не очень места. «Реальное время» приводит авторскую колонку автора блога «Два Рюкзака».

«Ну вот не похожи они получаются совсем»

Сравнивать их оказалось очень сложно. Ну вот не похожи они получаются совсем. Кроме того, что и там, и там жили татары. И есть старые деревянные и кирпичные дома. Но они все равно не похожи. Вот разные, хоть ты тресни. И я решила, будь что будет! Пусть жители Казани увидят Томск, и наоборот.



Район Старо-татарской слободы в Казани находится возле озера Кабан:

Вообще, набережная этого озера нереально живописна для меня. Много зелени, все ухоженное, чистое:

Дома на набережной озера Кабан:

В Томске Заисточье по самому названию говорит о близости воды. Да, на самом деле река Томь совсем рядом. Увы, выглядит она не столь красиво, как набережная в Казани. Просто дикий гравийный пляж, куда люди приезжают позагорать. Некоторые даже купаются, но вода не выглядит чистой.

Вот там, между зелеными гаражами и домами, видно другой берег Томи.

«Но увы все выглядит не так как в столице Татарстана»

И в Казани и в Томске в этих районах есть мечети:

Казань:

Мечеть «Аль-Марджани».

Томск:

Красная соборная мечеть

В Казани этот район — уютное, туристическое место. Я специально пошла туда пораньше утром. Когда еще народу совсем мало. Все лавочки, кафе и рестораны были еще закрыты. В Томске это просто жилая улица. Да, здесь тоже проводят экскурсии. Но, увы, все выглядит не так, как в столице Татарстана.

Дома в Казани:

Дома в Томске:

Теперь поближе:

Казань:

Ну игрушка, а не улица.

Томские улочки, увы, не могу назвать игрушкой, они просто дышат старинной:



Мне всегда хотелось узнать, а как там внутри этих домов, какой интерьер?

«Многие на грани. Они умирают»

Одним особняком в Томске прям хочу похвастаться. Это центр татарской культуры или, как его еще называют, дом Карим-бая. Здесь раньше жил купец Хамитов Мухамед Карим. Просто полюбуйтесь:

Какая богатая и изысканная лепнина:

Справедливости ради, по-честному скажу, что не все дома такие красивые. Многие на грани. Они умирают.

Или вот:

Это жилой дом, в нем люди живут...

Каждый раз меня берет тоска, хочется гордиться своим городом, своей малой Родиной... Но это сложно — гордиться тем, что я вижу вокруг. Мечтаю, что когда-нибудь в этом районе будет уютно и красиво. Пусть и не так, как в Казани.