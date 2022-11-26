«Новый 1992-й»: спасение Ленинской дамбы, лесники против застройщиков и мемориал в Юдино

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 50-я

В мае 1991 года Казань массово готовилась к празднованию 46-й годовщины Победы, были определены площадки, участники, готова программа. В Казань в те дни впервые приехал известный во всем мире знаток старинной музыки — Кристофер Стембридж, который преподал мастер-классы игры на клавесине для музыкантов почти со всего Союза. Тем временем казанские речники спасали Ленинскую дамбу от затопления из-за обильного паводка, а сотрудники Госкомприроды республики и Столбищенского лесничества пытались отстоять лесные угодья, незаконно вырубленные под застройку частными домами для работников Бауманского райисполкома города. Об этих и других событиях 30-летней давности — в очередном дайджесте «Реального времени» по газетам тех лет.

«Лес — это пашня?»

Весной в Казани разгорелся конфликт между Госкомприроды ТССР и заводом «Радиоприбор» вокруг земельных участков, отведенных под застройку коттеджей недалеко от поселка Петровский. Совет министров ТССР отдал заводу участок земли на 44 га пашни, принадлежавшей «Откормсовхозу» еще в 1989 году. Землю предприятие выкупило, подготовило проект ее застройки. При этом вышло так, что 14 участков, закрепленных за дольщиками «Радиоприбора» исполкомом Бауманского райсовета народных депутатов, оказались на территории лесничества.

Лесники потребовали от застройщиков остановить вырубку и освободить территорию, доказывая, что захваченный участок — лес, а не сельхозземля. Застройщики не соглашались и настаивали на проведении собственных замеров, надеясь, что за это время Минлесхоз согласует дополнительный отвод земель. Однако по закону даже земельный отвод не дает права вырубать деревья — на это нужно получить разрешение лесничества. Раздосадованные лесники даже хотели сравнять постройки с землей: «Пашня, так пашня», говорили они.

Тогда же в Госкомприроды выявили еще одно нарушение: оказалось, исполком не обеспечил застройщиков документами с правом на освоение выделенных участков и строительство. Инспекторы пытались выяснить, кому принадлежат те самые 14 земельных участков в лесу, но, как заявили им в исполкоме Бауманского района, список уже передали в Приволжский райисполком, а там заявили, что его не получали. Вопрос о копии также остался без ответа.

Фото: Максим Платонов

Все началось с того, что лесник Столбищенского лесничества обнаружил порубку в 41-м квартале Пригородного лесхоза. Механизированная команда молодых людей одну за другой изводила под корень березы, сосны, липы. Когда же дело дошло до установления личностей, оказалось, что эти ребята — члены кооператива, которых нанял работник Бауманского райпищеторга для строительства коттеджа на личном участке. Рубку приостановили, был составлен акт о нарушении, подсчитан ущерб — более 2 тысяч рублей. Но возникает естественный вопрос: каким образом и кто разрешил отвод земель, занятых лесом первой группы (практически неприкосновенными «легкими города») под индивидуальное строительство?*





«Правила — закон дороги»

По данным официальной статистики, на дорогах СССР за 9 месяцев 1991 года произошло более 234,2 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 44,5 тысячи человек. Тогда в сводке тяжелых происшествий ГАИ засветился Елабужский район, где «водитель Шафиков на КАМАЗе, принадлежащем «КамГЭСэнергострою», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ-652 — в аварии погибли оба водителя и три пассажира, 20 человек госпитализированы». В 2021 году на российских дорогах было зафиксировано 164,3 тысячи аварий, в результате которых погибли 17 тысяч человек. Но стоит учесть, что размеры страны стали гораздо меньше, зато количество автомашин выросло: если в 1991 году их было 16,9 млн, то в 2020-м — уже 60 млн транспортных средств. Если наказания для нарушителей ПДД за эти годы намного ужесточили, то основные виды ДТП не изменились — столкновения, превышение скорости, наезды на пешеходов, управление машиной в нетрезвом виде. В апреле 1991 года госавтоинспекторы задержали на казанских дорогах более 300 пьяных водителей.

За истекший месяц в городе зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибли и 68 получили травмы. Пятеро из них — дети.



43 случая составили наезды на пешеходов, 17 — столкновения и опрокидывания транспортных средств. Зарегистрировано 130 «мелких» аварий, завершившихся техническими повреждениями транспорта. Как видно из приведенных фактов, основной вид дорожных происшествий с пострадавшими — наезды на пешеходов. Анализ ДТП свидетельствует, что более 70 процентов их происходит по вине самих пешеходов, из-за несоблюдения ими элементарных правил движения.



Участились аварии, происходящие из-за неполадок транспорта. Только в апреле люди пострадали в трех таких авариях. Причины — неисправность тормозных систем, рулевого управления, световых приборов…



22 апреля на ул. Чернышевского был оставлен на спуске автобус ЛАЗ из «Татмехобъединения». Водитель не принял всех мер предосторожности, и автобус самопроизвольно покатился. Столкнувшись с двумя машинами, ехавшими во встречном направлении, он наткнулся на опору светофора и затем буквально снес киоски «Ремонт обуви» и «Мороженое». В результате пострадали пассажир одной из машин и двое киоскеров. Обувной мастер от полученных травм скончался в больнице. Ведется следствие*.

«Особый щебень «вылечит» дороги»

В строительство дорог в Татарстане в этом году вложили 194 млрд рублей — о такой сумме в начале 90-х можно было только мечтать. В 1991 году годовой бюджет всего СССР составлял 250 млрд рублей. Асфальтировать дороги в Татарстане начали в середине 50-х годов прошлого века. В качестве незаменимого материала для дорожного строительства использовали щебень. Только месторождениями этого природного материала республика не обладала — как и сегодня, его завозили с Урала. Дорожные службы Казани сетовали на отсутствие качественного щебня, пригодного для строительства дорог. Как отмечал тогда главный инженер ПСО по благоустройству и озеленению города Михаил Степанов, в наличии у дорожников был только маломощный карьер в Салмачах, который действовал на старых выработках, а его расширению и установке прогрессивного оборудования, которое позволило бы обогатить и улучшить характеристики камня, мешал местный совхоз. Хотя в те годы «Татстрой» и обладал мощным карьерным хозяйством, однако основную долю щебня отправляли только на строительство домов, и лишь небольшой объем камня шел на нужды дорожного хозяйства Казани.

Природа распорядилась так, что в нашей республике нет месторождений каменного материала, из которого можно сразу же получить прочный долговечный щебень. Но это вовсе не означает, что мы должны сидеть сложа руки.



Дело в том, что в Татарстане большинство залежей в каменных карьерах сложено разнопрочными, слабыми и не морозостойкими известняками, чередующимися с пустыми породами. Значит, надо уметь получать из этой неоднородной горной массы при переработке ее на щебень только прочный материал, удовлетворяющий всем техническим требованиям*.

«По приказу паводка»

Весной 1991 года уровень воды в Казанке из-за обильного паводка поднялся до критической отметки в 54 метра — ранее такого уровня вода в городской реке достигала только в 1979 году, вспоминали речники-казанцы. Чтобы избежать чрезвычайных происшествий и затопления домов, было принято решение в срочном порядке укреплять Ленинскую дамбу. За месяц предстояло намыть 300 тысяч тонн песка. Однако тогда речники столкнулись с проблемой — большая вода не позволяла плотоводу пройти под Кировским и Ленинским мостами, что затрудняло доставку песка с Волги. Немало проблем речникам доставил Ленинский мост, поскольку сооружен он был не поперек, как положено, а под углом к руслу реки. Поэтому, чтобы завести неповоротливую баржу под мост точно под осевым створом потребовалось высокое мастерство и слаженность действий команд. ЧП городского масштаба из-за разлива Казанки в тот год удалось избежать.

Фото: Михаил Козловский

По городу прокатился слух: то ли бомба времен гражданской войны рванула, то ли это проделки неизвестных темных сил, но Ленинский мост — в опасности. Не верите — поезжайте, сами и увидите.



Действительно, картина впечатляющая. Настоящие маневры речного флота. Тут и катера, и плотовод, и баржи… А с суши помогает военный тягач, две машины, которые тросами держат «на привязи» гидроперерегружатель. Его электромеханик Рауф рассказывает:



— В пожарном порядке нам велели прибыть сюда. Люди празднуют 9 Мая, а мы за работу — дамбу укреплять*.



«Пытка духотой»

Начало мая 1991 года в Казани выдалось довольно теплым, столбик термометра днем в среднем достигал +18 градусов. При этом температура внутри квартир горожан была близка к тропической — из-за раскаленных батарей отопления. Находиться дома в таких условиях, даже с открытыми окнами, было тяжело. Казанцы возмущались, обращались к коммунальщикам с просьбой убавить жар. С коллективным письмом и жалобой на районный ЖЭУ в редакцию «Вечерней Казани» обратились жители дома №29 по ул. Красной Позиции. В своем письме жильцы писали: «Это же просто пытка духотой». Сколько они не просили, но отменять подачу тепла в квартиры коммунальщики не собирались вплоть до 15 мая. В ЖЭУ-7 в те дни жили в ожидании похолодания. Оно, судя по архивным погодным данным, и вправду вскоре наступило — 11 мая 1991 года температура воздуха в Казани резко упала почти до -1 С.

Местные административные власти в лице горисполкома, райисполкома ЖЭУ-7 (мы обращались во все эти инстанции) вынудили нас из-за своей беспомощности и нежелания внять нашим мольбам о частичном хотя бы уменьшении подачи тепла в батареи — написать вам! За что же работники этих организаций, созданных для населения, получают жалованье? За то, что морят жильцов подачей кипятка в батареи при температуре на улице плюс двадцать! И не стыдно этим дядям и тетям, что люди измучены жарой, что в комнатах аж до 32 градусов! Это же просто пытка теплом и духотой! Зачем нужны эти ЖЭУ, тресты, бюрократы из системы Советской власти, если они неспособны даже температуру в доме привести в норму?



Неудивительно, что страна в разрухе: при нашей-то бедности и социальной немощности мы уже месяц отапливаем улицу. Во сколько это обошлось? А это некому подсчитывать, так как никто не наказуем. Все заняты своими собственными делами и портфелями. Вот бы наказать внушительными рублями за это безобразие — возможно, и результат был бы другой. Безвластие, анархия на руку людям без совести. А дом-то наш просто в отчаянном положении: обветшал фасад, штакетники в разрушенном виде, оконные рамы и балконы красили только с передней стороны, а другая сторона (нелицевая) не крашена. Экономия ЖЭУ-7 сильно: во благо, надо думать, жильцов. Мы месяц кричим: уберите или убавьте жар в отоплении, а нам в ответ: «Ждем сильное похолодание и будем топить до 15 мая».



Сайфуллина, Закирова и другие жильцы дома №29 по ул. Красной Позиции (всего 20 подписей)**

«Праздничные маршруты»

Несмотря ни на какие проблемы, нахлынувшие волной на страну в 1991 году, торжественное празднование 46-го Дня Победы никто не отменял. Казань готовилась к традиционному параду, чествованию ветеранов Великой Отечественной войны. К участию в мероприятиях подключили десятки творческих коллективов города, районных ДК, курсантов Танкового училища, Дома офицеров, Высшего военно-командного инженерного училища. Для казанцев организовали несколько праздничных площадок — в Центральном парке им. Горького, у Центрального стадиона им. Ленина, у цирка. В программу по традиции включили торжественный митинг у Вечного огня, концерты, танцевальную программу под духовой оркестр, организовали торговлю. В поселке Юдино в этот день торжественно открыли мемориал павшим в Великой Отечественной войне. Завершился праздничный день фейерверком в честь Победы.

Фото: Михаил Козовский

Так было и двадцать, и тридцать лет назад. Так будет и на этот раз — в 46-й День Победы. Надев боевые ордена и медали, выйдут на улицы фронтовики. По традиции каждый год 9 мая в 13 часов казанцы собираются на праздничный митинг у Монумента павшим в борьбе за Советскую власть. Собираются, чтобы отдать дань глубочайшей благодарности тем, кто освободил не только свою страну, но и весь мир от чумы фашизма.



Учреждения культуры города подготовили праздничные программы, которые пройдут в парках, на площадях и набережных города**.

«Курсы клавесинного мастерства»



В мае 1991 года в Казань впервые приехал ученый и музыкант с мировым именем, специалист по старинной музыке Кристофер Стембридж, британец, живший в Италии. Будучи мастером игры на органе и клавесине, он проводил семинары и курсы для молодых музыкантов по всему миру. Тогда на его трехдневные мастер-классы, а также на концерты в столице Татарстана практически со всего Союза собрались клавесинисты и ценители произведений западноевропейских композиторов — Фрескобальди, Баха, Генделя, Скарлатти и других. Это событие стало первым публичным появлением клавесина в Казани. Еще раз Стембридж приезжал в начале нулевых — выступить с органным концертом и мастер-классами на органе и клавесине перед казанской публикой его пригласил ректор столичной консерватории Рубин Абдуллин.



3 мая в Казани открылись Всесоюзные клавесинные курсы, участники которых — молодые исполнители из Киева, Минска, Львова, Одессы, Таллинна, Нижнего Новгорода, Москвы.



Руководитель курсов — известный клавесинист, органист, педагог, музыковед — профессор Кристофер Стембридж (Италия). В течение последних лет К. Стембридж руководил курсами по исполнению старинной музыки в Эдинбурге, Оксфорде, Вашингтоне, Гейдельберге, Ферраре. В СССР Кристофер Стембридж впервые. Казанские курсы организованы Советом творческой молодежи города. Спонсор — Татарский филиал международного фонда конверсии.



В рамках курсов К. Стембридж выступит с клавесинными концертами. 4 мая такой состоялся в музыкальном училище, 5 мая он пройдет в Доме культуры медработников, 6 мая — в Доме актера. В программе курсов и концертов — клавесинная музыка западноевропейских композиторов*.

*«Вечерняя Казань» 5 мая 1991 года.

**«Вечерняя Казань» 8 мая 1991 года.

