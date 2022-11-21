«Нас, экологов, радует, что предприятие работает не только ради выгоды, но и заботится об экологии»
Экоактивисты движения «Чистые игры» оценили производство «Казаньоргсинтеза»
Общественное движение «Чистые игры», объединяющее активную и неравнодушную молодежь Татарстана, посетило казанскую площадку СИБУРа. На одном из крупнейших нефтегазохимических предприятий России гостей ждала насыщенная программа: знакомство с основными производствами и экскурсия по промышленной площадке предприятия. О том, какими вопросами сегодня озадачены будущие экологи и что больше всего их удивило на туристическом маршруте КОСа, — в репортаже «Реального времени».
Экологический десант на КОСе
«Чистые игры» — это не просто субботник, а мощное экологическое движение, созданное в 2014 году в Санкт-Петербурге группой активистов, которые были озабочены проблемой свалок на природе.
За 5 лет реализации проекта в Татарстане волонтеры провели десятки экоквестов по сбору и сортировке мусора в местах массового отдыха и общими усилиями собрали свыше 25 тонн отходов.
На «Казаньоргсинтез» молодые экоактивисты, которые обучаются в КГЭУ по направлениям «химическая экология» и «инженер-эколог», прибыли в рамках промышленного туризма, чтобы своими глазами увидеть, какая работа ведется на предприятии по сохранению окружающей среды.
— Хотелось бы поблагодарить компанию СИБУР за уникальную возможность посетить производственные площадки «Казаньоргсинтеза». Ведь это промышленный гигант и вокруг него существует множество мифов, в том числе и об антропогенной нагрузке на окружающую среду, — говорит доцент кафедры инженерной экологии и безопасности труда КГЭУ Регина Исхакова. — А после обзорной экскурсии по предприятию эти стереотипы развеялись. Мы увидели, что работы ведутся по всем направлениям: по очистке сточных вод, снижению углеродного следа. А модернизация многих ключевых узлов, технологических циклов дает снизить, как мы поняли, экологическую нагрузку на окружающую среду. И нас, экологов, конечно, это радует. Что предприятие работает не только ради получения выгоды, но и заботится о состоянии окружающей природной среды и о здоровье населения.
Производственные площадки предприятия
Знакомство с казанским предприятием СИБУРа, как и полагается, началось с обязательного инструктажа по технике безопасности, подкрепленного увлекательным видеороликом об особенностях работы нефтехимического гиганта и экологической политики СИБУРа. После чего молодые экологи посетили музей, где им подробно рассказали об истории «Казаньоргсинтеза», а далее они смогли увидеть производственные площадки предприятия.
Первой точкой стал завод по производству и переработке полиэтилена низкого давления. Из полиэтилена изготавливают медицинские инструменты, электро- и теплоизоляционные материалы, трубы. Экологичный аспект применения полимерной трубы лежит на поверхности: она обеспечивает минимальное количество утечек при транспортировке. Вода, поступающая по полиэтиленовой трубе, более чистая, так как не несет продукты коррозии металлов. Производство этих труб и комплектующих к ним экскурсанты смогли увидеть воочию.
Не менее впечатляющей оказалась поездка на единственный в России завод поликарбонатов, производство которого было недавно модернизировано.
К слову, поликарбонат — это не только прозрачные гибкие листы, из которых собирают теплицы. Без него не обойтись в строительстве. Надземные пешеходные переходы в городах и на межрегиональных трассах, оборудование и устройства в медицине, в автомобилестроении, создание гаджетов, бытовой и специальной техники — поликарбонат нужен всюду. Не уступающий в прозрачности стеклу, но в 2,5 раза более легкий и в 250 раз более прочный, полимер можно смело отнести к продукции стратегического значения: он необходим в космической, авиационной, судостроительной и других отраслях.
Также во время экскурсии экоактивистам подробно рассказали, что происходит с различного класса отходами: когда отходы снова становятся частью производственного процесса — одно из ключевых направлений в области устойчивого развития компании СИБУР.
«Это огромное производство, где чувствуется, что заботятся об экологии»
Обзорная экскурсия заняла более двух часов, после нее активисты движения «Чистые игры» наперебой делились впечатлениями с журналистом «Реального времени».
— Масштабы «Казаньоргсинтеза» впечатлили. Это огромное производство. А главное, в ходе экскурсии мы увидели, что предприятие модернизируется, внедряются в производство замкнутые циклы для сокращения отходов, тем самым здесь заботятся об экологии. И мне, студенту-экологу, это интересно. Думаю, что полезная информация, которую я узнал, в будущем пригодится в моей профессии, — отмечает куратор движения «Чистые игры» Максим Антонов.
— Я давно хотела съездить на экскурсию, поближе познакомиться с «Казаньоргсинтезом» и увидеть все своими глазами. Потому что в будущем хочу связать свою жизнь с подобным предприятием. Экскурсия мне очень понравилась, особенно специалисты, которые подробно ответили на все наши вопросы. Это огромное производство, где чувствуется, что заботятся об экологии, — продолжила Диана Ибатуллина, студентка второго курса КГЭУ.
С сокурсницей согласен и Риваль Ямалеев:
— Я рад, что у меня появилась такая возможность побывать на нефтехимическом гиганте, поближе познакомиться с работниками. Здесь работает отзывчивый персонал.
— Очень здорово, что «Казаньоргсинтез» взял курс на открытость и проводит такие встречи. После экскурсии я поняла, что хотела бы здесь пройти практику, — добавляет Анастасия Гурьянова.
В завершение экскурсии каждый из ее участников на память получил книгу «Популярная нефтегазохимия. Увлекательный мир химических процессов».
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