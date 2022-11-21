«Нас, экологов, радует, что предприятие работает не только ради выгоды, но и заботится об экологии»

Экоактивисты движения «Чистые игры» оценили производство «Казаньоргсинтеза»

Фото: Руслан Ишмухаметов

Общественное движение «Чистые игры», объединяющее активную и неравнодушную молодежь Татарстана, посетило казанскую площадку СИБУРа. На одном из крупнейших нефтегазохимических предприятий России гостей ждала насыщенная программа: знакомство с основными производствами и экскурсия по промышленной площадке предприятия. О том, какими вопросами сегодня озадачены будущие экологи и что больше всего их удивило на туристическом маршруте КОСа, — в репортаже «Реального времени».

Экологический десант на КОСе

«Чистые игры» — это не просто субботник, а мощное экологическое движение, созданное в 2014 году в Санкт-Петербурге группой активистов, которые были озабочены проблемой свалок на природе.

За 5 лет реализации проекта в Татарстане волонтеры провели десятки экоквестов по сбору и сортировке мусора в местах массового отдыха и общими усилиями собрали свыше 25 тонн отходов.

На «Казаньоргсинтез» молодые экоактивисты, которые обучаются в КГЭУ по направлениям «химическая экология» и «инженер-эколог», прибыли в рамках промышленного туризма, чтобы своими глазами увидеть, какая работа ведется на предприятии по сохранению окружающей среды.

— Хотелось бы поблагодарить компанию СИБУР за уникальную возможность посетить производственные площадки «Казаньоргсинтеза». Ведь это промышленный гигант и вокруг него существует множество мифов, в том числе и об антропогенной нагрузке на окружающую среду, — говорит доцент кафедры инженерной экологии и безопасности труда КГЭУ Регина Исхакова. — А после обзорной экскурсии по предприятию эти стереотипы развеялись. Мы увидели, что работы ведутся по всем направлениям: по очистке сточных вод, снижению углеродного следа. А модернизация многих ключевых узлов, технологических циклов дает снизить, как мы поняли, экологическую нагрузку на окружающую среду. И нас, экологов, конечно, это радует. Что предприятие работает не только ради получения выгоды, но и заботится о состоянии окружающей природной среды и о здоровье населения.

На «Казаньоргсинтез» молодые экоактивисты прибыли в рамках промышленного туризма, чтобы своими глазами увидеть, какая работа ведется на предприятии по сохранению окружающей среды

Производственные площадки предприятия

Знакомство с казанским предприятием СИБУРа, как и полагается, началось с обязательного инструктажа по технике безопасности, подкрепленного увлекательным видеороликом об особенностях работы нефтехимического гиганта и экологической политики СИБУРа. После чего молодые экологи посетили музей, где им подробно рассказали об истории «Казаньоргсинтеза», а далее они смогли увидеть производственные площадки предприятия.

Первой точкой стал завод по производству и переработке полиэтилена низкого давления. Из полиэтилена изготавливают медицинские инструменты, электро- и теплоизоляционные материалы, трубы. Экологичный аспект применения полимерной трубы лежит на поверхности: она обеспечивает минимальное количество утечек при транспортировке. Вода, поступающая по полиэтиленовой трубе, более чистая, так как не несет продукты коррозии металлов. Производство этих труб и комплектующих к ним экскурсанты смогли увидеть воочию.

Первой точкой посещения стал завод по производству и переработке полиэтилена низкого давления

Не менее впечатляющей оказалась поездка на единственный в России завод поликарбонатов, производство которого было недавно модернизировано.

К слову, поликарбонат — это не только прозрачные гибкие листы, из которых собирают теплицы. Без него не обойтись в строительстве. Надземные пешеходные переходы в городах и на межрегиональных трассах, оборудование и устройства в медицине, в автомобилестроении, создание гаджетов, бытовой и специальной техники — поликарбонат нужен всюду. Не уступающий в прозрачности стеклу, но в 2,5 раза более легкий и в 250 раз более прочный, полимер можно смело отнести к продукции стратегического значения: он необходим в космической, авиационной, судостроительной и других отраслях.

Также во время экскурсии экоактивистам подробно рассказали, что происходит с различного класса отходами: когда отходы снова становятся частью производственного процесса — одно из ключевых направлений в области устойчивого развития компании СИБУР.

Не менее впечатляющей оказалась поездка на единственный в России завод поликарбонатов, производство которого было недавно модернизировано

«Это огромное производство, где чувствуется, что заботятся об экологии»

Обзорная экскурсия заняла более двух часов, после нее активисты движения «Чистые игры» наперебой делились впечатлениями с журналистом «Реального времени».

— Масштабы «Казаньоргсинтеза» впечатлили. Это огромное производство. А главное, в ходе экскурсии мы увидели, что предприятие модернизируется, внедряются в производство замкнутые циклы для сокращения отходов, тем самым здесь заботятся об экологии. И мне, студенту-экологу, это интересно. Думаю, что полезная информация, которую я узнал, в будущем пригодится в моей профессии, — отмечает куратор движения «Чистые игры» Максим Антонов.

— Я давно хотела съездить на экскурсию, поближе познакомиться с «Казаньоргсинтезом» и увидеть все своими глазами. Потому что в будущем хочу связать свою жизнь с подобным предприятием. Экскурсия мне очень понравилась, особенно специалисты, которые подробно ответили на все наши вопросы. Это огромное производство, где чувствуется, что заботятся об экологии, — продолжила Диана Ибатуллина, студентка второго курса КГЭУ.

С сокурсницей согласен и Риваль Ямалеев:

— Я рад, что у меня появилась такая возможность побывать на нефтехимическом гиганте, поближе познакомиться с работниками. Здесь работает отзывчивый персонал.

— Очень здорово, что «Казаньоргсинтез» взял курс на открытость и проводит такие встречи. После экскурсии я поняла, что хотела бы здесь пройти практику, — добавляет Анастасия Гурьянова.

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В завершение экскурсии каждый из ее участников на память получил книгу «Популярная нефтегазохимия. Увлекательный мир химических процессов».