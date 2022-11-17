Галина Бобрышева, Росфинмониторинг: запросы от иностранных банков снизились

ЦБ оценил количество высокорисковых клиентов банков в 0,5%

Британские и швейцарские банки, считающиеся оазисом больших капиталов, стали реже взаимодействовать с Росфинмониторингом в борьбе с незаконными финансовыми операциями. «На фоне жесткого санкционного режима зарубежные банки-корреспонденты не так часто запрашивают у нас данные относительно конкретных клиентов и их конкретных транзакций», — ответил на вопрос «Реального времени» представитель РФМ во время онлайн-конференции Ассоциации российских банков. Но «европейскими поблажками» вряд ли смогут воспользоваться российские состоятельные клиенты, так как «поток стал меньше», добавила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева. Тем временем в стране заработала антиотмывочная платформа «Знай своего клиента», которая препятствует проведению сомнительных операций. Детали — в материале «Реального времени».

Банки подвели к «светофору» ЦБ

Региональные банки продолжают постепенно подключаться к новой антиотмывочной платформе «Знай своего клиента» (ЗСК), которая нацелена на предотвращение легализации незаконных финансовых операций в стране. Сегодня на конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» представители ЦБ, Росфинмониторинга и кредитных учреждений подвели первые промежуточные итоги работы «страшного» сервиса ЦБ.

Почему банкиры называют его страшным? Все просто: если «проводка» окрашивается в красный цвет при прохождении через платформу ЦБ и банк согласен с оценкой риска, то ее автоматически блокируют. Ее пропустят, если над ней загорается «зеленый», и заставят подождать на «желтом». Таким образом, платформа KYC обозначает уровень риска клиентов банков с точки зрения антиотмывочного законодательства (ФЗ №115): зеленый — это низкий уровень риска, желтый — средний, красный — высокий. Критерии риска определены ЦБ совместно с Росфинмониторингом. Инициатором разработки сервиса контроля стал ЦБ.

Такой контрольный «светофор» заработал в полном объеме с 1 июля, к нему в пилотном режиме подключены 40 коммерческих банков. В ЦБ надеются, что в этом году к сервису присоединится подавляющее большинство кредитных учреждений, так как требования по соблюдению валютного контроля и антиотмывочного законодательства ужесточаются. И хотя эти функции не связаны друг с другом, тем не менее инструменты контроля за ними развивались параллельно, конвертируются между собой. Это связано с тем, что в экономику поступили огромные бюджетные средства, которые нуждаются в контроле, говорили участники встречи.

Фото: скриншот cbr.ru

Узнай своего клиента через ЦБ

В ЦБ рассчитывают, что платформа «Знай своего клиента» обеспечит прорыв в противодействии серым схемам.

— Мы возлагали и продолжаем возлагать на нее большие надежды с точки зрения взрывного повышения эффективности национальной системы противодействия легализации преступных доходов, — заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский, выступая на конференции Ассоциации российских банков.

При запуске системы, по его словам, ставились две глобальные целевые задачи.

— Во-первых, максимально усложнить жизнь тем, кто не ведет реальной хозяйственной деятельности, а специально создается для участия в различных схемных операциях — незаконный вывод, незаконное обналичивание, — указал он.

Во-вторых, облегчить работу банков при оценке рисков клиентов и самих клиентов. Ведь банки часто предпочитают перестраховаться и переходят к жесткой манере общения с клиентом, требуя все больше документов, признал ущербность такого поведения Илья Ясинский. По его словам, такое поведение обусловлено страхом «навлечь гнев ЦБ и Росфинмониторинга», хотя «можно работать в стандартном режиме». В этом случае пугаются и сами клиенты из числа малого бизнеса, которые «не понимают, чего от них хотят банки».

«Мы возлагали и продолжаем возлагать на нее большие надежды с точки зрения взрывного повышения эффективности национальной системы противодействия легализации преступных доходов», — заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский

— Они (клиенты) должны отвлекаться от бизнеса, чтобы объяснить банку, почему они имеют право заработать эти деньги, а сами деньги имеют легальное происхождение, — рассуждал Илья Ясинский. Это дополнительная нагрузка и на банк, и на клиента, согласился он.



Избавить малый бизнес от таких негативных моментов должна платформа «Знай своего клиента». При ее запуске ЦБ рассчитал, что «зелеными» клиентами станут 99% всех юрлиц и ИП, которые обслуживаются российскими банками. При этом 0,7% клиентов останутся в «красной» зоне и 0,3% — в «желтой» зоне (это те, кто занимается реальной хозяйственной деятельностью, но не прочь «подработать» на схемных операциях).

Прогнозы в целом оказались точными. По словам Ильи Ясинского, количество «красных» клиентов оказалось в 2 раза меньше, чем предполагалось, — 0,5%. В «желтой» зоне оказалось около 1% от общего количества клиентов банков.

«Красного» заблокируют, но деньги ему вернут

Далее директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ рассказал, как «смягчали» процесс прохождения через платформу «Знай своего клиента».

— Первоначально мы хотели пойти по жесткому пути: если платформа «покрасила» кого-то в красный цвет, тогда сразу все блокируется, деньги не отдаются, а идет конфискация в бюджет. Но в таком виде проект вызвал отторжение у всех и был отозван из Госдумы. В конечном итоге отказались от конфискации и разрешили пройти процедуру реабилитации, — рассказал он.

Сейчас недостаточно того, чтобы только система «окрасила» в красный цвет, нужно, чтобы и банк принял решение. По словам Ясинского, блокировка денежных средств клиента произойдет тогда, если и система «окрасила» его в красный, и банк согласился с оценкой платформы.

Впрочем, в ЦБ не сомневаются в точности оценки риска клиента платформой.

— На сегодня мы получили лишь 24 обращения с просьбой пересмотреть уровень риска «красному» клиенту, — указал спикер.

Статистика по реабилитации также невелика, сообщил Ясинский: «Очень мало клиентов обратилось за пересмотром уровня риска». За 9 месяцев 2022 года этот механизм позволил не допустить порядка 140 млрд рублей, и эта сумма на 20% выше прошлогодней. Это говорит о том, что система работает эффективно и она адаптируется к изменению ландшафта рисков.

Примером эффективности антиотмывочных мер стало выявление схемы по выведению 2 млрд рублей.

— Один из последних, свежих примеров эффективного использования дополнительно размеченной информации — пресечение деятельности микрофинансовых организаций по прикрытию расчетов с онлайн-казино, которые, как вы знаете, запрещены как участники игорного бизнеса в Российской Федерации, — сообщила замгендиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева. По ее словам, регулятор «оперативно прекратил доступ порядка 30 МФО к финансовому рынку»

Швейцария не дружит с Росфинмониторингом

В то время как ЦБ стремится к полной прозрачности российского финансового рынка, мировые финансовые центры отстраняются от этой политики. «Реальное время» спросило, ужесточились ли комплаенс-требования по обоснованию происхождения капитала. Оказалось, что швейцарские и британские банки, считающиеся оазисом больших капиталов, стали реже взаимодействовать с Росфинмониторингом в борьбе с незаконными финансовыми операциями.

— Напрямую мы не получаем информацию от кредитных организаций относительно характера отношений с зарубежными банками, это не совсем входит в наш контур, — пояснил представитель Росфинмониторинга. — Но по общению с членами совета комплаенса следует, что на фоне жесткого режима количество запросов в рамках корреспондентских отношений снижается. Зарубежные банки-корреспонденты не так часто запрашивают данные относительно конкретных клиентов, их конкретных транзакций.

«Один из последних, свежих примеров эффективного использования дополнительно размеченной информации — пресечение деятельности микрофинансовых организаций по прикрытию расчетов с онлайн-казино, которые, как вы знаете, запрещены как участники игорного бизнеса в Российской Федерации», — сообщила замгендиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева (крайняя слева). Фото: arb.ru

По его словам, в фокусе внимания службы все равно находятся зарубежные банки-корреспонденты, которые попадали в резонансные события, связанные с их использованием в качестве «отмывочных» площадок. «Мы коллег просим, что если такого рода корреспондентские отношения сохранились, уделять им внимание», — уточнил он.

— Давление с точки зрения запросов банков–корреспондентов снизилось существенно в условиях режима. Это синхронизируется с изменениями — меньше стало расчетов, меньше поток и предмет интереса, — пояснила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

В этом есть определенная демонстрация недоверия с их стороны, считает глава АРБ Гарегин Тосунян.

— Нам демонстрируют, что даже в этом моменте не хотят взаимодействовать, в этом есть эпатажность, — с укором отметил он.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».