Почему история Слуцкого в «Рубине» была ошибкой с самого начала

Чем закончилась казанская карьера одиозного специалиста

Вот и завершилась долгожданной отставкой трехлетняя история Леонида Слуцкого в «Рубине». Оглядываясь назад, болельщики могут вспомнить и положительные моменты — четвертое место в 2021 году и новогодние ролики, которые репостили мировые спортивные СМИ. Но на этом все. Спортивная редакция «Реального времени» объясняет, почему приглашение этого наставника было ошибочным с самого начала.



Приглашая Слуцкого, в «Рубине» руководствовались его медийными заслугами

Когда в декабре далекого 2019 года «Рубин» неожиданно громогласно заявил о возвращении Леонида Слуцкого в российский футбол, в отечественной прессе это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Во главу угла ставился даже не факт того, что Слуцкий в РПЛ, а то, что он возглавит именно «Рубин» — традиционно закрытый, «ортодоксальный» клуб, который коммуницирует с болельщиками через результаты.

Это назначение означало полную перезагрузку всей концепции существования «Рубина». Спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов решил сделать его медийным клубом, эхо от которого раздавалось бы далеко за пределами Казани. Однако за ширмой кавээновского прошлого и постоянных участий в youtube-шоу разных каналов как-то затерялась футбольная составляющая. А с ней у Леонида Слуцкого все было куда сложнее.

Первые недовольства футболом Слуцого начались еще в ЦСКА, где казалось, что все у специалиста складывалось отлично — под его руководством «армейцы» трижды становились чемпионами России (2012/13, 2013/14, 2015/16), дважды — серебряными призерами (2010, 2014/15) и один раз — бронзовыми (2011/12). Однако чем дольше специалист работал в московском клубе, тем больше фанатское сообщество ЦСКА было недовольно «трусливым» футболом Слуцкого.

Сначала это стало заметно на фоне соперников в Лиге чемпионов, когда в выездном поединке с «Манчестер Сити» его команда лишь дважды за всю игру перешла на чужую половину поля. После недовольство переросло и в матчах РПЛ, и на фан-секторе «армейцев» стали появляться баннеры а-ля «Слуцкий, пошел на …» с комичным изображением лица тренера. Так что пик карьеры специалиста подошел к концу.

Далее произошел ужасающий чемпионат Европы во Франции, после которого сам Леонид Слуцкий (как он признавался в интервью Юрию Дудю) на общем собрании с футболистами в номере отеля и признал: «Мы — г….». Ну а европейские похождения и вовсе ничем хорошим не запомнились. Так «Халл» Слуцкого и «Витесс» Слуцкого закончились бесславно настолько, что еще долго никто даже в России звать специалиста не спешил.

фото: rubin-kazan.ru

По какой именно причине в «Рубине» решили, что Леонид Слуцкий — это хороший вариант для спасения команды, да еще и на пятилетний контракт? Вопрос, оставшийся без ответа даже сейчас, в финале казанской истории для этого тренера. Есть подозрения, что «Рубин» для Слуцкого стал последней большой командой в карьере. Такой прогноз мы давали о Ринате Билялетдинове — и не прогадали. Посмотрим, как сложится у Слуцкого.

Слуцкий переживал за репутацию, но непонятно, почему продолжал гнуть линию Рустем Сайманов

Слуцкий уходит из «Рубина» без неустойки. Такую информацию предлагает телеграм-канал «Остаемся зимовать». На этом якобы настаивал сам специалист уже при подписании контракта, исключив пункт о выплате компенсации. Впрочем, учитывая, что решение принял сам тренер, а не был уволен, неустойка вряд ли была бы предусмотрена. При этом контракт Слуцкого с «Рубином» был рассчитан до 2024 года.

Если информация подтвердится, то уже только за этот шаг можно уважать Леонида Слуцкого, который держался в команде не столько из-за денег, сколько из-за переживаний за результат и собственную репутацию.

Именно о репутации специалист говорил, когда принял предложение казанцев в 2019 году. «Я понимаю, что, принимая приглашение, иду на риск», — рассуждал тогда новый главный тренер «Рубина». История действительно ничем хорошим не закончилась, кроме четвертого места в сезон 2020/2021, когда у него под рукой был мощнейший состав с Кварацхелией и Деспотовичем в качестве голеадоров и Старфельтом с Уремовичем в качестве стражей обороны. Что было дальше — помнят все. Как только ключевые футболисты стали расходиться, команда посыпалась.

«Депрессия», в которую команда попала после вылета из Лиги конференций от «Ракува», — это не только психологический, но и физический фактор. Команда перестала действовать так быстро, Деспотович потерял мотивацию в Казани, а Кварацхелия «заглядывался» в Европу. Вместо того чтобы найти мотивацию, как это делал его предшественник Роман Шаронов, Слуцкий сам ушел в самобичевание, и на пресс-конференциях становилось грустно уже только от вида наставника «Рубина». «Да, мы играем плохо», — признавал он после очередной невзрачной игры на Центральном, где «Рубин» не сумел совладать с «Нижним Новгородом». Но каких-то решений Слуцкий не предлагал. Так команда и продолжила падение, закончившееся вылетом из Премьер-лиги.

Впрочем, возлагать всю ответственность на специалиста — тоже такое себе. В руководстве «Рубина» упорно не хотели признавать, что ситуация вышла из-под контроля, и продолжали транслировать нарративы о том, что в итоговой неудаче сезона 2021/2022 виноваты обстоятельства, но нисколько не назначенный специалист. Как показало время, дело было вовсе не в исходе легионеров.



Что дальше?

В «Рубине» уже заявили, что исполняющий обязанности Юрий Уткульбаев будет возглавлять команду минимум до конца года. Специалист долгие годы работал в системе «Рубина», возглавляя то молодежный состав клуба еще в нулевых годах, то «Нефтехимик», который тоже входил в единую систему с казанцами. Однако в наставники первой команды его назначать не спешили.

«Рубин» может возглавить Гаранин? Ничего про это сказать не могу», — заявил глава пресс-службы казанского клуба Иван Бодылевский изданию «СЭ».

У Уткульбаева остается всего два матча, чтобы доказать, что он готов работать на этом уровне и возвращать команду в Премьер-лигу. Срок довольно короткий, чтобы Сайманову принимать такое судьбоносное решение. Вряд ли за два тура можно понять, насколько специалист готов стать тем «мессией», который спасет клуб. Поэтому наверняка зимой нас будет ждать новое назначение. Целый ряд бывших наставников уже вызывались вернуться в Казань — от Рината Билялетдинова до испанца Рауля Рианчо.

«Всякий раз, когда «Рубину» нужна помощь, я в их распоряжении. Если клуб нуждается во мне, я готов возглавить команду», — заявил испанец.

Идти по уже протоптанной дорожке не лучшая идея. Сейчас «Рубину» срочно нужна «шоковая терапия». Свежий ветер в команду должен приносить новый специалист, способный решать большие задачи.