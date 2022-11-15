День в истории: открылась Казанская городская телефонная сеть

Чем примечательна дата 15 ноября?

Сегодня, 15 ноября, в России отмечают свои праздники призывники и сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью, в мире — День вторичной переработки. 15 ноября открылась Казанская городская телефонная сеть, пароход «Елизавета» совершил первый рейс, опубликован роман «Доктор Живаго», запатентована бритва со сменными лезвиями. Родились актер Гумер Марданов, художник Ильдар Зарипов, певица Лариса Мондрус, режиссер Франсуа Озон. Умер астроном Иоганн Кеплер, писатель Генрик Сенкевич, философ Эмиль Дюркгейм, драматург Карим Тинчурин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Казань — в сети

15 ноября 1888 года состоялось официальное открытие Казанской городской телефонной сети. К Центральной телефонной станции, разместившейся в здании Губернской почтовой конторы на улице Грузинской (сейчас Маркса, 31/7), было подключено около семидесяти абонентов. Было организовано круглосуточное дежурство. Первую телефонную линию в Казани построили в 1881 году. Она соединяла юнкерское училище в кремле со зданием офицерского собрания на улице Воскресенской (yл. Кремлевская). Ею могли пользоваться только военные.

Фото kamalteatr.ru

15 ноября 1930 года в селе Старый Югуп Атнинского района родился Гумер Марданов. Учился в Казанском театральном училище, после руководил домами культуры, в Атне организовал народный театр, который в итоге стал Атнинским государственным драматическим театром.

15 ноября 1938 года был расстрелян татарский драматург Карим Тинчурин. Он родился 15 сентября 1887 года в деревне Таракановка Пензенской области в бедной крестьянской семье. Мальчик отправился в Казань, когда ему исполнилось 13 лет. В 1910 году Тинчурин стал актером татарской труппы «Сайяр» и одновременно писал пьесы для товарищей по сцене. В 1918 году он стал режиссером и руководителем государственной татарской театральной группы, а позднее — художественным руководителем Татарского государственного академического театра. Написал 27 пьес для татарского театра, в том числе знаменитые произведения «Голубая шаль», «Родина», «Без ветрил». В 1937 году Тинчурина арестовали. Драматургу вменяли «участие в деятельности националистической организации, ставящей целью свержение советской власти, вредительство на культурном фронте» и даже «шпионаж в пользу Японии». В 1938 году его расстреляли. Реабилитирован посмертно. В 1988 году имя Тинчурина присвоено Татарскому театру драмы и комедии.



Фото saydash.tatmuseum.ru

15 ноября 1939 года в Казани родился художник Ильдар Зарипов. Он окончил в 1961 году Казанское художественное училище, поступил в Московский художественный институт имени В.И. Сурикова. Специализировался в мастерской станковой живописи под руководством народного художника СССР Дмитрия Мочальского. Картины Зарипова хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, Киевской картинной галереи, художественных музеев Таганрога, Читы, Петрозаводска, Херсона, в национальных коллекциях Италии, Германии, Англии, США и др. Зарипов всегда считался национальным живописцем. В 1994 году художнику присвоили звание лауреата Государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая. В 1996 году он был удостоен серебряной медали Российской академии художеств. В 2002 году Ильдару Зарипову присвоили звание «Народный художник России».



15 ноября 2019 года в Арске возбудили дело об умышленном повреждении памятника культурного наследия (по ч. 1 ст. 243 УК РФ) после того, как в городе начали разбирать здание ратуши 1853 года постройки. Когда на место прибыли сотрудники Комитета по охране объектов культурного наследия РТ, от мезонина осталось одно деревянное окно, чудом державшееся на фрагменте каменной стены, конструкция крыши с мезонином оказалась полностью разобранной. Также на территории здания находилась строительная техника. Объект принадлежит Фардие Закировой — дочери бывшего гендиректора ОАО «Вамин Татарстан» Вагиза Мингазова. Расследование уголовного дела брала на контроль прокуратура.



Фото: Ирина Плотникова

15 ноября 2021 года «Реальное время» рассказало о том, какого наказания для бывшего зампрокурора Нурлата Евгения Сергеева запросила прокуратура Татарстана: лишить классного чина «младший советник юстиции», взыскать все полученные взятки и отправить в колонию строгого режима на 9 лет и 6 месяцев. Сам обвиняемый в получении 14 взяток в прениях просил считать его не коррупционером, а мошенником.



Пастернак перешел на итальянский

15 ноября 1815 года первый русский пароход «Елизавета» совершил первый рейс из Петербурга в Кронштадт и обратно. Дорога туда заняла 3 часа 15 минут, а обратно (из-за плохой погоды) — чуть более 5 часов. На борту было тринадцать пассажиров. Пароход (или, как тогда говорили, «стимбот») построили в Петербурге на заводе английского механика Чарльза Бэрда, который в 1786 году прибыл в Россию и поступил на русскую службу. В дальнейшем «Елизавета» стала регулярно ходить по Неве и Финскому заливу.



15 ноября 1957 года роман «Доктор Живаго» Бориса Пастернака вышел на итальянском языке. Автор передал рукопись летом 1956 года, не надеясь на печать на родине, издателю Джанджакомо Фельтринелли. После писатель под нажимом властей даже отправил телеграмму, пытаясь остановить публикацию в Италии. Фельтринелли позже исключили из компартии Италии. В январе 1959 года в Милане вышла неавторизованная версия романа на русском.





Фото wikipedia.org

Бритвы теперь — со сменным лезвием

15 ноября 1904 года американец Кинг Кемп Жиллетт запатентовал бритву со сменными лезвиями. Открытие произошло случайно: однажды утром бритва Жиллетта затупилась, а времени нести ее к точильщику не было. В США конца XIX века мужчины пользовались опасными бритвами, конструкция которых состояла из ручки и впаянного в нее лезвия. Жиллетт посчитал, что рукоятку приспособления можно убрать, а толстое лезвие заменить тонкой металлической полосой, заточенной с двух сторон и закрепленной в съемном держателе, прикручивающемся перпендикулярно к ручке. Затупившееся лезвие нужно было выбросить и заменить новым. Серийное производство бритвенных принадлежностей нового типа началось в 1903 году — тогда продали 168 станков и 51 лезвие. 1904 год показал, что многолетние старания Жиллетта не прошли даром. За 12 месяцев компания реализовала 90 000 станков и 123 000 сменных лезвий к ним.



15 ноября 1630 года умер Иоганн Кеплер. Астрономией он начал интересоваться в детстве, при этом тогда же из-за оспы получил пожизненный дефект зрения. Учился в университете в Тюбингене на факультете искусств (тогда это были и математика с астрономией), а после на теологическом факультете. Свои знаменитые законы он сформулировал в 1609 году в книге «Новая астрономия». Его мать обвинили в колдовстве, а сам он умер по пути к императору в Регенсбург, куда отправился, чтобы получить часть жалованья. Его материальное наследство: поношенная одежда, 22 флорина наличными, 29 000 флоринов невыплаченного жалованья, 27 опубликованных рукописей и множество неопубликованных.