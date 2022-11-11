Наталья Малых: «Фондовый рынок выдерживает удар, хоть и не без потерь»

Аналитик ФГ «Финам» — о сокращении рынка ценных бумаг в России и его важных изменениях

На рынке ценных бумаг России сейчас важно развивать как спрос, так и предложение, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Пока же бизнес не активно использует бумаги в качестве инструмента финансирования. Поддержать спрос поможет восстановление доверия частных инвесторов, утраченное после потрясений этого года. Тем не менее, несмотря на сокращение в объемах и трансформацию, российский рынок капитала выдержал удар, отмечает в авторской колонке для «Реального времени» аналитик ФГ «Финам» Наталья Малых.

Спустя 8 месяцев можно сказать, что рынок ценных бумаг в России уменьшился в объемах и изменился по важным критериям (дивиденды, состав инвесторов и другое), однако выдержал удар. Облигационный рынок показывает более сильное восстановление из-за меньших рисков и прошедшего цикла снижения ставок, причем как во вторичном сегменте, так и в первичном. В акциях уверенности меньше, и динамика индекса МосБиржи определяется в основном повесткой по СВО, а приток/отток на рынок носит неустойчивый характер. При этом предпочтение отдается крупным компаниям, в том числе с госкапиталом, у которых есть стабильное финансирование и доля рынка.

Приток дружественных инвесторов возможен только после успешного завершения военного конфликта по мере углубления сотрудничества в рамках BRICS+ и ШОС. Этому поспособствует внедрение трансграничных цифровых платежей разного рода, которые США не смогут отслеживать. Пока немного в фантастическом сценарии приток может произойти в случае обвала рынка облигаций развитых стран, который запустит перестройку мировой финансовой системы.

Динамика инвестиций на рынке капитала

Ежемесячные биржевые данные Мосбиржи свидетельствуют об умеренном уменьшении суммарного объема торгов после пикового уровня в марте. В сентябре объем торгов по всем площадкам был на 15% ниже января 2022 г. и на 17% сентября 2021 г. При этом динамика отдельных площадок может сильно отличаться. Наиболее стабильным остается денежный рынок (+24% к январю и +1% г/г), но сильно пострадал фондовый рынок (-41% к январю и -32% г/г) из-за акций (-65% к январю и -48% г/г).

Источник: данные Мосбиржи

К вложениям в акции инвесторы относятся с осторожностью из-за неопределенности с СВО, а динамика индекса МосБиржи определяется в основном новостной повесткой.



Летом инвесторы начали возвращаться на рынок акций на фоне относительного затишья на Украине, и к сентябрю приток в ПИФы достиг годового максимума, хотя в основном эти средства были аллоцированы в облигационные фонды.

Источник: данные «Коммерсантъ», Investfunds

Инвестиции в акции в свою очередь отличаются нестабильностью, несмотря на низкие процентные ставки. Помимо геополитического фактора, на уверенность инвесторов повлиял отказ большинства крупных эмитентов от выплаты дивидендов и санкции.

Источник: недельные данные Мосбиржи за период 25 марта — сентябрь

Судя по «народному портфелю», предпочтение отдается крупнейшим компаниям (данные Мосбиржи по итогам сентября), часто с госкапиталом, у которых при необходимости будет доступ к финансированию (в том числе государственному), есть масштаб бизнеса и значительная доля рынка в России и за рубежом. В отраслевом разрезе доминирует нефтегазовый сектор, который менее подвержен санкциям и может служить как прокси-доллар при ослаблении рубля из-за наличия экспортной выручки.



Текущие условия — это не обычный экономический кризис, а трансформация экономики, идущая вместе с военным конфликтом. Поэтому вполне закономерно, что инвесторы не проявляют особого аппетита к риску. Акции — это рискованный продукт, и многие компании сейчас не платят дивиденды и ограничивают раскрытие операционных и финансовых отчетов. На рынке капитала предпочтение отдается низкорискованным продуктам типа облигаций и вкладов в банках, даже несмотря на низкие процентные ставки.



К рынку облигаций инвесторы испытывают большее доверие, чем к акциям, во многом за счет меньших рисков и прошедшего цикла снижения ключевой процентной ставки Центробанка. При этом есть спрос как на вторичном рынке бондов, так и новые размещения.

Источник: данные Мосбиржи

Ключевыми факторами для рынка акций в долгосрочном плане мы видим следующие драйверы:



Окончание СВО в пользу России с сопутствующим углублением торгово-экономических связей с партнерами по BRICS+ и ШОС, которые могут заинтересоваться дешевыми российскими активами. Этому поспособствует внедрение трансграничных цифровых платежей разного рода, которые США не смогут отслеживать и, соответственно, накладывать вторичные санкции. Основная мотивация к инвестициям в наши активы — сомнения в надежности вложений в США после антироссийских санкций и блокировка ЗВР. Чистые экспортеры, как, например, Россия, Китай и Саудовская Аравия, излишки средств вкладывали в американские гособлигации. Китай уже давно сокращает свои вложения в трежерис из-за напряженных отношений с США. Саудовская Аравия, вероятно, также будет искать другие варианты для размещения своих средств не только из-за испортившихся отношений с США, но и риска взрыва облигационного рынка развитых стран.

На начальном этапе это, скорее всего, будут прямые инвестиции и только потом портфельные. Но это может произойти лишь после усиления позиций России в конфликте.

Возврат «недружественных» инвесторов под вывеской «дружественных». В середине октября замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что «недружественные» инвесторы пытаются «купить российские активы по дешевке на Западе и продать их в России подороже» и «интересуются рынком и ищут пути выхода на российский рынок. Это уже очевидно происходит». По данным Мосбиржи, на январь 2022 года на нерезидентов приходилось 49% оборота торгов.



Наталья Малых