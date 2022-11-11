Наталья Малых: «Фондовый рынок выдерживает удар, хоть и не без потерь»
Аналитик ФГ «Финам» — о сокращении рынка ценных бумаг в России и его важных изменениях
На рынке ценных бумаг России сейчас важно развивать как спрос, так и предложение, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Пока же бизнес не активно использует бумаги в качестве инструмента финансирования. Поддержать спрос поможет восстановление доверия частных инвесторов, утраченное после потрясений этого года. Тем не менее, несмотря на сокращение в объемах и трансформацию, российский рынок капитала выдержал удар, отмечает в авторской колонке для «Реального времени» аналитик ФГ «Финам» Наталья Малых.
Спустя 8 месяцев можно сказать, что рынок ценных бумаг в России уменьшился в объемах и изменился по важным критериям (дивиденды, состав инвесторов и другое), однако выдержал удар. Облигационный рынок показывает более сильное восстановление из-за меньших рисков и прошедшего цикла снижения ставок, причем как во вторичном сегменте, так и в первичном. В акциях уверенности меньше, и динамика индекса МосБиржи определяется в основном повесткой по СВО, а приток/отток на рынок носит неустойчивый характер. При этом предпочтение отдается крупным компаниям, в том числе с госкапиталом, у которых есть стабильное финансирование и доля рынка.
Динамика инвестиций на рынке капитала
Ежемесячные биржевые данные Мосбиржи свидетельствуют об умеренном уменьшении суммарного объема торгов после пикового уровня в марте. В сентябре объем торгов по всем площадкам был на 15% ниже января 2022 г. и на 17% сентября 2021 г. При этом динамика отдельных площадок может сильно отличаться. Наиболее стабильным остается денежный рынок (+24% к январю и +1% г/г), но сильно пострадал фондовый рынок (-41% к январю и -32% г/г) из-за акций (-65% к январю и -48% г/г).
К вложениям в акции инвесторы относятся с осторожностью из-за неопределенности с СВО, а динамика индекса МосБиржи определяется в основном новостной повесткой.
Летом инвесторы начали возвращаться на рынок акций на фоне относительного затишья на Украине, и к сентябрю приток в ПИФы достиг годового максимума, хотя в основном эти средства были аллоцированы в облигационные фонды.
Инвестиции в акции в свою очередь отличаются нестабильностью, несмотря на низкие процентные ставки. Помимо геополитического фактора, на уверенность инвесторов повлиял отказ большинства крупных эмитентов от выплаты дивидендов и санкции.
Судя по «народному портфелю», предпочтение отдается крупнейшим компаниям (данные Мосбиржи по итогам сентября), часто с госкапиталом, у которых при необходимости будет доступ к финансированию (в том числе государственному), есть масштаб бизнеса и значительная доля рынка в России и за рубежом. В отраслевом разрезе доминирует нефтегазовый сектор, который менее подвержен санкциям и может служить как прокси-доллар при ослаблении рубля из-за наличия экспортной выручки.
Текущие условия — это не обычный экономический кризис, а трансформация экономики, идущая вместе с военным конфликтом. Поэтому вполне закономерно, что инвесторы не проявляют особого аппетита к риску. Акции — это рискованный продукт, и многие компании сейчас не платят дивиденды и ограничивают раскрытие операционных и финансовых отчетов. На рынке капитала предпочтение отдается низкорискованным продуктам типа облигаций и вкладов в банках, даже несмотря на низкие процентные ставки.
К рынку облигаций инвесторы испытывают большее доверие, чем к акциям, во многом за счет меньших рисков и прошедшего цикла снижения ключевой процентной ставки Центробанка. При этом есть спрос как на вторичном рынке бондов, так и новые размещения.
Ключевыми факторами для рынка акций в долгосрочном плане мы видим следующие драйверы:
Окончание СВО в пользу России с сопутствующим углублением торгово-экономических связей с партнерами по BRICS+ и ШОС, которые могут заинтересоваться дешевыми российскими активами. Этому поспособствует внедрение трансграничных цифровых платежей разного рода, которые США не смогут отслеживать и, соответственно, накладывать вторичные санкции. Основная мотивация к инвестициям в наши активы — сомнения в надежности вложений в США после антироссийских санкций и блокировка ЗВР. Чистые экспортеры, как, например, Россия, Китай и Саудовская Аравия, излишки средств вкладывали в американские гособлигации. Китай уже давно сокращает свои вложения в трежерис из-за напряженных отношений с США. Саудовская Аравия, вероятно, также будет искать другие варианты для размещения своих средств не только из-за испортившихся отношений с США, но и риска взрыва облигационного рынка развитых стран.
На начальном этапе это, скорее всего, будут прямые инвестиции и только потом портфельные. Но это может произойти лишь после усиления позиций России в конфликте.
Возврат «недружественных» инвесторов под вывеской «дружественных». В середине октября замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что «недружественные» инвесторы пытаются «купить российские активы по дешевке на Западе и продать их в России подороже» и «интересуются рынком и ищут пути выхода на российский рынок. Это уже очевидно происходит». По данным Мосбиржи, на январь 2022 года на нерезидентов приходилось 49% оборота торгов.
Справка
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