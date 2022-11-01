«КОС-Синтез» дважды разгромил Москву

В следующем туре мы увидим казанское дерби

В чемпионате России по водному поло на прошедшей неделе была только одна принципиальная дуэль в Москве, где МК СШОР «Восток» встречался с питерской «Балтикой». «Реальное время» рассказывает о четвертом туре.



Борьба была только в противостоянии второй команды Казани

Матчи очередного тура чемпионата России по водному поло между МК СШОР «Восток-2» и казанским «КОС-Синтезом» не вызывали спортивного интереса изначально. С одной стороны юниорская команда, которая не была сильнейшей даже в конкуренции с ровесниками, с другой — действующий чемпион России. Как итог — 18:2, 17:3.

В эти дни в Казани вторая команда «КОС-Синтез-УОР» противостояла астраханскому «Динамо СШОР» — 8:13, 8:14 и эти матчи были в числе наиболее напряженных, достаточно сказать, что в первой игре казанцы вели — 4:2 после первого периода. После сыгранных матчей комментарий «Реальному времени» дал наставник «КОС-Синтез-УОР» Евгений Ярощук.

— Астраханское «Динамо-СШОР» один из лидеров нашего водного поло, в игре с которым мы старались, прежде всего, выдержать заранее избранный тактический игровой рисунок, качественно отработав в защите.

Что касается выступления в сезоне в целом то перед сезоном мы омолодились настолько, что в команде сейчас играют ребята, начиная с 2003 по 2005 годов рождения плюс привлекаются трое ребят 2006 года рождения. Спасибо нашей казанской спортшколе, все ребята хорошие, с ними интересно работать, часть из них, я имею в виду 2005 год, игроки юниорской сборной России, а 2006 год — члены юношеского состава сборной страны. После того, как у нас ушли Адель Аухадеев, Даниил Иванов, Аскар Махиянов и Замир Мирзиев, то эти изменения в составе привели к тому, что мы сейчас заново выстраиваем тактический рисунок игры, с учетом того, что они периодически возвращаются в состав нашей команды для получения игровой практики. Надо учитывать, что в заявку на матч можно привлекать 11 полевых игроков, тем самым, в случае оптимальной ситуации с составом в «КОС-Синтезе», два человека могут оставаться вне заявки на игру.

В эти дни в Казани вторая команда «КОС-Синтез-УОР» противостояла астраханскому «Динамо СШОР» — 8:13, 8:14. Фото: vk.com/sintezkazan

Евгений Ярощук: «Ребята настроены на системную работу»

— Судя по тому, что в «КОС-Синтезе» только два вратаря в заявке, Владислав Сергеев к вам в состав уже не вернется.

— Скорее всего, поэтому у нас в заявке сразу три голкипера. Это Артем Тимофеев, 2003 года рождения, Кирил Бадияров, 2005-го, вратарь юниорской сборной страны, и мы подписали еще Даниила Кудрявцева, 2006 года. Он до 17 лет входил в в юношескую сборную страны, которая завоевала 5-е место на первенстве Европы. Поскольку он совсем новичок, то представлю его подробнее: рост 196 сантиметров, длинные руки, то есть данные очень хорошие. В целом все ребята настроены на системную работу, всех подводим под общий тактический знаменатель. В случае, если у нас есть на площадке сильный центральный нападающий, то играем так, чтобы больше его задействовать, если нет, то игровой рисунок меняется, с большим упором на попытки обыграть один в одного, или задействовать парные взаимодействия. Но в целом тактический рисунок напоминает действия в первой команде, чтобы ребята изначально были адаптированы к тому, что со временем станут игроками «КОС-Синтеза». Уже передав в течение последних сезонов пятерых игроков в основу, мы продолжаем быть в постоянной связи с Ревазом Чомахидзе. В частности, рекомендуем ему перспективного форварда Богдана Комарова, центрального защитника Равиля Тазеева, тот же Бадьяров «на карандаше» у первой команды. Не исключаю того, что они могут в какой-то момент появиться в распоряжении первой команды, поскольку сквозная заявка позволяет делать это в любой момент плюс по ходу сезона у «КОС-Синтеза» запланировано два или три игровых сбора.

— Давайте обсудим прошедшие матчи.

— Начали мы чемпионат страны с Волгоградом, одним из фаворитов российского водного поло на всем протяжении его развития. Старт получился немного скомканным, присутствовало волнение, даже забив семь голов, в защите мы наблюдали определенный провал, после чего провели собрание, на котором разобрали игровые ошибки. И вторая игра получилась намного лучше в плане обороны, и тут не надо смотреть на счет — 2:13, поскольку было не реализовано много игровых моментов, по уму счет мог бы быть вполне приличным как минимум — 6:13. Но, главное, что мы создавали, а реализация дело наживное, главное, что была концентрация, выполнение тренерских установок, за что я поблагодарил наших ватерполистов. Возможно, это помогло и в следующем туре, когда встречались в гостях с принципиальным соперником — «Штурм-2002», который исповедует принцип комплектования, схожий с нами, также делая упор на молодежь, правда, чуть постарше, чем в «КОС-Синтез-УОР». Тем не менее в первой игре мы были сильнее, причем с хорошим счетом — 12:8, за счет хорошей игры в большинстве, реализации своих моментов. Хочется отметить, что к этим играм привлекался столп из первой команды «КОС-Синтеза» Замир Мирзиев, как раз таки в целях получения игровой практики. Хорошо ему помогал Руслан Саввин, сделавший в том матче покер. Во втором поединке также имели голевое преимущество, но к заключительному периоду два наших ведущих игрока Комаров и Саввин получили по три удаления, и нам просто некем было реализовывать свои моменты, возникавшие, что называется, «на периметре». С этим в большей степени связан крупный проигрыш заключительного периода, и в целом матча. К примеру, не реализовали два удаления — 8:11, причем розыгрыш мяча был хорошим, но исполнительского мастерства при завершении ребятам не хватило. Хочется отметить Кирилла Бадьярова, отыгравшего оба матча в воротах, поскольку Тимофеев приболел, тут то и можно отметить логику с включением в состав Кудрявцева, хотя обычно команды обходятся двумя голкиперами на сезон.

«За первую игру своим ребятам могу сказать спасибо»

— Что скажете насчет третьего тура?

— Он у нас получился диаметрально противоположным по эмоциям. В соперниках был МК СШОР «Восток» из Москвы, один из новых претендентов на медали сезона, уже доказавший свою силу в розыгрыше Спартакиады сильнейших. За первую игру своим ребятам могу сказать спасибо, играли качественно, на равных провели три периода, могли даже уйти на четвертый период при ровном счете, но не смогли реализовать лишнего. Проблема молодежи в том, что не хватает пока выносливости, и четвертый период с Москвой мы не удержали баланс, проиграв в итоге. По существу второго матча могу сказать, что пока у нас не хватает стабильности в выполнении тренерской установки, и, предположу, что данная проблема будет преследовать нас на протяжении первой половины сезона. Все-таки, такое существенное изменение в составе молодежно-юниорской команды не может не сказаться. Где-то будет и провал, как, в частности, произошло во второй игре из двух поединков с Москвой — 7:19.

Впрочем, противостояния, сравнимые с этим, есть практически в каждой стране Европы, за исключением, пожалуй, Черногории. Там всего четыре команды, и их уровень приблизительно равный. А в других странах есть фавориты и аутсайдеры, максимально разные по классу игры. К примеру, в Германии только что стартовала ватерпольная Бундеслига, в которой «Шпандау 04» разгромил в гостях «Людвигсбург 08» — 22:4, причем, два россиянина Дмитрий Холод (5 голов) и Роман Шепелев (2 гола) забили в четыре руки семь мячей, больше, чем вся команда соперников. Между тем, «Людвигсбург 08» — участник нынешнего Челлендж Кап, третьего по весомости еврокубка. Более того, немецкий клуб, состоящий, преимущественно, из иностранцев, один из фаворитов этого турнира, наряду с испанскими «Тенерифе» и «Террассой», греческими «Аполоном» и «Идраикосом».

На весь российский ватерпол тратится чуть больше, чем на одну команду женского волейбола

Раз уж мы заговорили о Германии, то необходимо сказать, что там две зоны Бундеслиги, в которых играет 18 команд. Плюс порядка полутора десятка клубов в низшем дивизионе. По две команды в Берлине, Ганновере, Дуйсбурге, а остальные по всей Германии, в отличие, допустим, от Венгрии или Сербии, где водное поло сосредоточено в столицах. Даже территория бывшей ГДР, потерявшая много команд после воссоединения с ФРГ, представлена в Бундеслиге командами Берлина, Плауена, Потсдама плюс Лейпцига, Магдебурга, Цвиккау в низшем дивизионе. В России восемь команд в шести городах, чей суммарный годовой бюджет составляет менее миллиарда рублей, для понимания, это сумма, необходимая для того, чтобы быть в лидерах российского клубного волейбола. Женского! В сборной России уже давно нет освобожденного специалиста, потому что его зарплата не высока настолько, что тренер вынужден «подрабатывать» в каком-либо из клубов. Недавно был опубликован регламент первенства России среди младших юношей, где помимо имеющихся есть также водное поло в Дзержинске, Киришах, Краснодаре, Севастополе, Челябинске.

Почему там невозможно создать команду мастеров, как это сделала Москва с МК СШОР «Восток-2». Тогда можно было пойти на рассредоточение клубов по двум дивизионам, с максимально приближенным уровнем командного мастерства. Почему Казань с одной детской школой ватерпола имеет две команды в Суперлиге, как и Москва, где таких школ десятки? Почему «Газпром», собирая под свои ряды футбол, баскетбол, волейбол, теперь еще и гандбол, не озаботится «на сдачу», на «карманные деньги» создать в городе вторую команду, «закольцевав» все игровые командные виды спорта? Сейчас там нет команды даже среди участников любительского чемпионата Русватерполо, причем данные вопросы касаются только водного поло. К примеру, в футболе «Газпром» делает все, чтобы прорвать международную блокаду, задействовав свои связи с дружественной Сербией, и ее суперклубом «Црвена Звезда», спонсируемым «Газпромом».



Джаудат Абдуллин