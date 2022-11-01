«КОС-Синтез» дважды разгромил Москву
В следующем туре мы увидим казанское дерби
В чемпионате России по водному поло на прошедшей неделе была только одна принципиальная дуэль в Москве, где МК СШОР «Восток» встречался с питерской «Балтикой». «Реальное время» рассказывает о четвертом туре.
Борьба была только в противостоянии второй команды Казани
Матчи очередного тура чемпионата России по водному поло между МК СШОР «Восток-2» и казанским «КОС-Синтезом» не вызывали спортивного интереса изначально. С одной стороны юниорская команда, которая не была сильнейшей даже в конкуренции с ровесниками, с другой — действующий чемпион России. Как итог — 18:2, 17:3.
В эти дни в Казани вторая команда «КОС-Синтез-УОР» противостояла астраханскому «Динамо СШОР» — 8:13, 8:14 и эти матчи были в числе наиболее напряженных, достаточно сказать, что в первой игре казанцы вели — 4:2 после первого периода. После сыгранных матчей комментарий «Реальному времени» дал наставник «КОС-Синтез-УОР» Евгений Ярощук.
— Астраханское «Динамо-СШОР» один из лидеров нашего водного поло, в игре с которым мы старались, прежде всего, выдержать заранее избранный тактический игровой рисунок, качественно отработав в защите.
Что касается выступления в сезоне в целом то перед сезоном мы омолодились настолько, что в команде сейчас играют ребята, начиная с 2003 по 2005 годов рождения плюс привлекаются трое ребят 2006 года рождения. Спасибо нашей казанской спортшколе, все ребята хорошие, с ними интересно работать, часть из них, я имею в виду 2005 год, игроки юниорской сборной России, а 2006 год — члены юношеского состава сборной страны. После того, как у нас ушли Адель Аухадеев, Даниил Иванов, Аскар Махиянов и Замир Мирзиев, то эти изменения в составе привели к тому, что мы сейчас заново выстраиваем тактический рисунок игры, с учетом того, что они периодически возвращаются в состав нашей команды для получения игровой практики. Надо учитывать, что в заявку на матч можно привлекать 11 полевых игроков, тем самым, в случае оптимальной ситуации с составом в «КОС-Синтезе», два человека могут оставаться вне заявки на игру.
Евгений Ярощук: «Ребята настроены на системную работу»
— Судя по тому, что в «КОС-Синтезе» только два вратаря в заявке, Владислав Сергеев к вам в состав уже не вернется.
— Скорее всего, поэтому у нас в заявке сразу три голкипера. Это Артем Тимофеев, 2003 года рождения, Кирил Бадияров, 2005-го, вратарь юниорской сборной страны, и мы подписали еще Даниила Кудрявцева, 2006 года. Он до 17 лет входил в в юношескую сборную страны, которая завоевала 5-е место на первенстве Европы. Поскольку он совсем новичок, то представлю его подробнее: рост 196 сантиметров, длинные руки, то есть данные очень хорошие. В целом все ребята настроены на системную работу, всех подводим под общий тактический знаменатель. В случае, если у нас есть на площадке сильный центральный нападающий, то играем так, чтобы больше его задействовать, если нет, то игровой рисунок меняется, с большим упором на попытки обыграть один в одного, или задействовать парные взаимодействия. Но в целом тактический рисунок напоминает действия в первой команде, чтобы ребята изначально были адаптированы к тому, что со временем станут игроками «КОС-Синтеза». Уже передав в течение последних сезонов пятерых игроков в основу, мы продолжаем быть в постоянной связи с Ревазом Чомахидзе. В частности, рекомендуем ему перспективного форварда Богдана Комарова, центрального защитника Равиля Тазеева, тот же Бадьяров «на карандаше» у первой команды. Не исключаю того, что они могут в какой-то момент появиться в распоряжении первой команды, поскольку сквозная заявка позволяет делать это в любой момент плюс по ходу сезона у «КОС-Синтеза» запланировано два или три игровых сбора.
— Давайте обсудим прошедшие матчи.
— Начали мы чемпионат страны с Волгоградом, одним из фаворитов российского водного поло на всем протяжении его развития. Старт получился немного скомканным, присутствовало волнение, даже забив семь голов, в защите мы наблюдали определенный провал, после чего провели собрание, на котором разобрали игровые ошибки. И вторая игра получилась намного лучше в плане обороны, и тут не надо смотреть на счет — 2:13, поскольку было не реализовано много игровых моментов, по уму счет мог бы быть вполне приличным как минимум — 6:13. Но, главное, что мы создавали, а реализация дело наживное, главное, что была концентрация, выполнение тренерских установок, за что я поблагодарил наших ватерполистов. Возможно, это помогло и в следующем туре, когда встречались в гостях с принципиальным соперником — «Штурм-2002», который исповедует принцип комплектования, схожий с нами, также делая упор на молодежь, правда, чуть постарше, чем в «КОС-Синтез-УОР». Тем не менее в первой игре мы были сильнее, причем с хорошим счетом — 12:8, за счет хорошей игры в большинстве, реализации своих моментов. Хочется отметить, что к этим играм привлекался столп из первой команды «КОС-Синтеза» Замир Мирзиев, как раз таки в целях получения игровой практики. Хорошо ему помогал Руслан Саввин, сделавший в том матче покер. Во втором поединке также имели голевое преимущество, но к заключительному периоду два наших ведущих игрока Комаров и Саввин получили по три удаления, и нам просто некем было реализовывать свои моменты, возникавшие, что называется, «на периметре». С этим в большей степени связан крупный проигрыш заключительного периода, и в целом матча. К примеру, не реализовали два удаления — 8:11, причем розыгрыш мяча был хорошим, но исполнительского мастерства при завершении ребятам не хватило. Хочется отметить Кирилла Бадьярова, отыгравшего оба матча в воротах, поскольку Тимофеев приболел, тут то и можно отметить логику с включением в состав Кудрявцева, хотя обычно команды обходятся двумя голкиперами на сезон.
«За первую игру своим ребятам могу сказать спасибо»
— Что скажете насчет третьего тура?
Впрочем, противостояния, сравнимые с этим, есть практически в каждой стране Европы, за исключением, пожалуй, Черногории. Там всего четыре команды, и их уровень приблизительно равный. А в других странах есть фавориты и аутсайдеры, максимально разные по классу игры. К примеру, в Германии только что стартовала ватерпольная Бундеслига, в которой «Шпандау 04» разгромил в гостях «Людвигсбург 08» — 22:4, причем, два россиянина Дмитрий Холод (5 голов) и Роман Шепелев (2 гола) забили в четыре руки семь мячей, больше, чем вся команда соперников. Между тем, «Людвигсбург 08» — участник нынешнего Челлендж Кап, третьего по весомости еврокубка. Более того, немецкий клуб, состоящий, преимущественно, из иностранцев, один из фаворитов этого турнира, наряду с испанскими «Тенерифе» и «Террассой», греческими «Аполоном» и «Идраикосом».
На весь российский ватерпол тратится чуть больше, чем на одну команду женского волейбола
Раз уж мы заговорили о Германии, то необходимо сказать, что там две зоны Бундеслиги, в которых играет 18 команд. Плюс порядка полутора десятка клубов в низшем дивизионе. По две команды в Берлине, Ганновере, Дуйсбурге, а остальные по всей Германии, в отличие, допустим, от Венгрии или Сербии, где водное поло сосредоточено в столицах. Даже территория бывшей ГДР, потерявшая много команд после воссоединения с ФРГ, представлена в Бундеслиге командами Берлина, Плауена, Потсдама плюс Лейпцига, Магдебурга, Цвиккау в низшем дивизионе. В России восемь команд в шести городах, чей суммарный годовой бюджет составляет менее миллиарда рублей, для понимания, это сумма, необходимая для того, чтобы быть в лидерах российского клубного волейбола. Женского! В сборной России уже давно нет освобожденного специалиста, потому что его зарплата не высока настолько, что тренер вынужден «подрабатывать» в каком-либо из клубов. Недавно был опубликован регламент первенства России среди младших юношей, где помимо имеющихся есть также водное поло в Дзержинске, Киришах, Краснодаре, Севастополе, Челябинске.
Почему там невозможно создать команду мастеров, как это сделала Москва с МК СШОР «Восток-2». Тогда можно было пойти на рассредоточение клубов по двум дивизионам, с максимально приближенным уровнем командного мастерства. Почему Казань с одной детской школой ватерпола имеет две команды в Суперлиге, как и Москва, где таких школ десятки? Почему «Газпром», собирая под свои ряды футбол, баскетбол, волейбол, теперь еще и гандбол, не озаботится «на сдачу», на «карманные деньги» создать в городе вторую команду, «закольцевав» все игровые командные виды спорта? Сейчас там нет команды даже среди участников любительского чемпионата Русватерполо, причем данные вопросы касаются только водного поло. К примеру, в футболе «Газпром» делает все, чтобы прорвать международную блокаду, задействовав свои связи с дружественной Сербией, и ее суперклубом «Црвена Звезда», спонсируемым «Газпромом».
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