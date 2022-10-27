Прямая трансляция выступления Путина на «Валдае» «Реальное время Live» / 27.10.2022
Президент России Владимир Путин сделает обширное выступление на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября 2022 года в Москве. «Валдай» — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года. «Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тема заседания в этом году — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». «Реальное время Live» ведет трансляцию выступления президента России в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.
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