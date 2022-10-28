Гид по улице Пушкина: много рыбы, Шаляпина и Горького

Прогулки по Куйбышева. Часть 5-я

Фото: Дмитрий Кояш/photobuildings.com/BY-NC-ND

Маршрут по улице Пушкина дошел до площади Тукая, она же Рыбнорядская и Кооперативная. Формально — центр города, фактически — огромная транспортная артерия, на которой люди — не самое главное. Когда-то здесь воняло рыбой, потом был даже сквер, и это явно не последнее изменения площади Куйбышева.

Дом купца Лисицина — Емелина (Пушкина, 10)

Не совсем точное название. Павел Лисицын был купцом-старообрядцем, потом домом владел Иван Лисицын, а далее, примерно в 1907-м, купила жена указного муллы, Биби-Магивар Ахметовна Багаутдинова. Василий Тимофеевич Емелин был мещанином, владел он также домом, на месте которого сейчас стоит Пенсионный фонд (также занявший дом вдовы Елкиной, уже на углу Рыбнорядской и Собачьего переулка (то есть Некрасова). Лисицын купил его в 1873-м, чтобы расширить свои постройки.

Тут же в переулке стоял кинотеатр «Вузовец», на этом месте сейчас холм и памятник Муллануру Вахитову. В несуществующем ныне флигеле родился Федор Шаляпин. Флигель сдавался внаем, здесь жили Иван и Евдокия Шаляпины, перебравшиеся в Казань из села Сырцевы Вожгальской волости Вятского уезда Вятской губернии. В 2019 году во дворе реставраторы соорудили деревянную фальшстену с имитацией окон жилых комнат старинного дома — из разобранных деревянных изб в Вологодской области.

Фото: Дмитрий Кояш/photobuildings.com/BY-NC-ND

Дом Афанасьева — Перцова (Пушкина, 15)

Изначально это был двухэтажный дом и флигель купца 1-й гильдии Агафона Васильевича Афанасьева. Рядом на месте здания «Арены» были его лабазы. На Университетской, рядом, остался его дом из белого кирпича. Собственно, Афанасьев производил этот кирпич. Следующий дом на Профсоюзной принадлежал Эрасту Перцову, этим зданием Перцовы также какое-то время владели — когда к ним в гости приезжал Пушкин, товарищ Эраста по петербургскому кружку литераторов. Перцов, окончив Московский университетский благородный пансион, служил в Кабинете его императорского величества и в Канцелярии статс-секретаря, писал стихи и опубликовал пьесу в стихах «Андрей Бичев, или Смешны мне люди». В Казань переехал в 1831-м, но в 1840-х числился в Петербурге на должности правителя канцелярии Департамента хозяйственных дел Главного управления путей сообщения и публичных зданий. В 1861-м его арестовали из-за цикла политических очерков. Перцова выслали в Новгород, после ссылки он вернулся в Петербург.

Фото: Максим Платонов

Кольцо

Площадь называлась Рыбнорядской. В 1934-м площадь стала Кооперативной, в 1937-м — Куйбышева, а в 1997-м — Тукая. За посадской стеной издавна торговали рыбой, стояли тут разнообразные лавки и лабазы, а каменные дома появились в XIX веке. Также здесь находилось немало трактиров, питейных домов, мастерские, а продавали рыбу с Волги, с большинства морей, из Сибири. Торговали зачастую с возов, иногда уже подпорченным товаром.

Афанасий Матвеевич Музуров тоже промышлял рыбой. В 1872 году он надстроил на два этажа одноэтажную лавку купца Рязанова по проекту архитектора Петра Тихомирова и открыл доходный дом, ставший «Музуровскими номерами». Здесь располагались столовая, ресторан, кинотеатр, гостиница «Татарстан» и объединение «Татпотребсоюз» жили студенты. Здание обрушилось при строительстве метрополитена. Снесли его при строительстве ТЦ «Кольцо».

Также на месте торгового центра стоял Дом Татсоюза (Татпотребсоюза), построенный в 1952 году по проекту Владимира Дроздова (он же проектировал здание на Павлюхина, 75). Также снесен.



Дом Галкина (Пушкина, 13)

Здесь стоял дом 1911 года, где в советское время находился магазин, который, словно прдолжая традицию площади, торговал рыбой. Доказательство тому — вывеска «Рыба — Балык». Снесен в начале нулевых.

Фото: Дмитрий Кояш/photobuildings.com/BY-NC-ND

Дом Общества попечения о бедных и больных детях (Пушкина, 11)

Проект в стиле модерн 1907 года Василия Трифонова, автора Варваринской церкви, руководителя строительства будущей сельскохозяйственной академии. В подвала работал Горький — в пекарне Василия Семенова, который описан в повести «Хозяин»: «Теперь, когда он стоял почти вплоть ко мне, я видел, что он в тяжком похмелье. Красные бугры над глазами его поросли едва заметным желтым пухом, и весь он странно напоминал огромного, уродливого цыпленка».