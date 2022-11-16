Казанцы стали дополнительно экономить до 188 рублей на доставке продуктов

Потому что теперь доставка СберМаркета в столице Татарстана — бесплатная

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Инстамарт Сервис»

Доставка из сервиса СберМаркет для жителей Казани стала бесплатной. Как работает сервис и за что его любят миллионы людей по всей России — в обзоре «Реального времени».

От Балтики до Камчатки



Доставку продуктов и товаров от СберМаркета оценили уже миллионы людей по всей стране — сервис представлен более чем в 160 городах России, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Благодаря удобству и доступности по итогам второго квартала 2022 года сервис — лидер на рынке доставки продуктов в России.

Большой выбор и выгодные цены делают СберМаркет хорошим помощником в бытовых вопросах. В Казани через этот сервис можно, не вставая с дивана, совершить большой и вдумчивый шопинг: купить продукты, косметику и бытовую химию, товары для животных, безрецептурные лекарства и многое другое из ассортимента более десятка торговых сетей. В Казани СберМаркет доставляет заказы из магазинов «Ашан», «Пятерочка», SPAR, METRO, «Бахетле», «Ветна», «Агат», «Лента», «Магнит», «Верный», Selgros, «Улыбка радуги» и других.

Фото предоставлено ООО «Инстамарт Сервис»

Быстро или по плану?

Сервис СберМаркет предлагает три вида доставки — плановую, быструю и самовывоз.

Плановая доставка оформляется к определенному сроку. А на освободившееся время можно запланировать что-нибудь поинтереснее, чем поход по бесконечным рядам гипермаркета с нагруженной тележкой. Вы будете точно уверены: курьер с продуктами придет, когда вам будет удобно. Сроки плановой доставки обычно назначаются от 60 минут с момента заказа.

Быстрая доставка — для более срочных случаев. Помните знаменитое «если к вам неожиданно пришли гости...»? В наше время вас выручит быстрая доставка от СберМаркета — курьер привезет заказ в ближайшее время.

Также есть услуга самовывоза — сборщики заботливо соберут заказ, и клиент сможет получить его в удобное время, например по пути домой.

Казанцы уже давно пользуются сервисом. Аналитики сервиса подсчитали, какие категории продуктов жители столицы Татарстана предпочитают заказывать на дом. Топ возглавляют молочные продукты, яйца, овощи и зелень, грибы и безалкогольные напитки. В плановую доставку казанцы чаще включают хлеб и фрукты, а выбирая быструю доставку, любят добавить в корзину сладости и колбасные изделия.

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Еще ближе, еще доступнее

Итак, сервис стал еще доступнее: доставка СберМаркета в Казани теперь бесплатная. Чтобы получить свой заказ с продуктами или другими товарами, нужно будет заплатить только 1 рубль — за сборку.

Ранее плановая доставка стоила 129 рублей, а быстрая — 59, стоимость сборки составляла 59 и 29 рублей соответственно. Поэтому теперь жители столицы Татарстана дополнительно экономят до 188 рублей с каждого заказа.

При этом ассортимент, скорость работы и качество сервиса сохранятся на прежнем высоком уровне — всё для покупателя!



Интернет-газета «Реальное время»