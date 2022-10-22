Сотрудники Казанской ТЭЦ-3 продемонстрировали высокую готовность к ликвидации разливов нефтепродуктов

В учениях по ликвидации чрезвычайной ситуации на предприятии приняли участие более 60 человек и 11 единиц спецтехники

Фото: Максим Платонов

Разгерметизация резервуара в топливном цехе, разлив нефтепродуктов объемом 18 тысяч тонн, повлекший за собой реальную угрозу загрязнения территории промышленного предприятия, и обнаружение пострадавшего. Такова легенда учений, состоявшихся на Казанской ТЭЦ-3, входящей в состав ТГК-16 — центра компетенций СИБУРа в энергетике, в минувший четверг. За ходом учений наблюдала и журналист «Реального времени». О том, как это было, — в нашем репортаже.

«Мы обязаны быть готовыми реагировать моментально»

Персонал Казанской ТЭЦ-3 продемонстрировал высокую готовность к нештатным ситуациям. Энергетики приняли участие в комплексных учениях по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов в топливном цехе, цель которых — определить уровень готовности нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) по оперативному реагированию, сформированного в топливном цехе Казанской ТЭЦ-3, к действиям в случае чрезвычайной ситуации.

— Во время учений руководящий состав и специалисты станции совершенствовали свои навыки в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Учения проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, проверяется правильность расчетов, которые прописаны в нормативных документах, — рассказывает главный инженер Казанской ТЭЦ-3 Рашид Ахметзянов. — Проверка готовности персонала к ликвидации ЧС также проходит под контролем комиссии — МЧС России по РТ, представителей Ростехнадзора, Росприроднадзора, Управления гражданской защиты исполкома Казани, Министерства экологии республики.

Как отметил главный инженер станции, персонал Казанской ТЭЦ-3 продемонстрировал высокую готовность к нештатным ситуациям

По его словам, подобные тренировки на объектах энергетики проходят регулярно.

— Разгерметизация резервуара — это один из возможных рисков в топливном цехе. И при розливе нефтепродукт может вспыхнуть в любой момент. Поэтому мы обязаны быть готовыми реагировать моментально, — поясняет причину выбора легенды главный инженер предприятия.

И в это легко поверить, глядя на слаженную работу всех задействованных служб в учениях. В диспетчерскую поступают вводные о резком снижении уровня мазута в резервуаре №5, которое обнаружил сотрудник станции. О произошедшем ЧП начальник смены топливного цеха тут же сообщает в дежурно-диспетчерскую службу станции, НАСФ, пожарно-спасательную часть, профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ) — ООО «Центрспасс», и руководству станции.

В учениях по ликвидации чрезвычайной ситуации на предприятии приняли участие более 60 человек и 11 единиц спецтехники

Одновременно по громкой связи звучит требование к работникам станции покинуть опасное место, куда уже выдвигаются бойцы нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ), облаченные в специальные костюмы с замкнутой системой дыхания.

Спустя 4 минуты они уже рядом с условно пострадавшим. Первая помощь на месте, и человека на носилках перемещают за пределы опасной зоны в карету скорой помощи.

Подобные тренировки на объектах энергетики проходят регулярно

Тем временем территория уже ограждена предупреждающей лентой, и далее в борьбу с условным разливом вступают сотрудники профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) ООО «Центрспас» и пожарные расчеты ПСЧ-76. К месту подтягиваются пожарные рукава и подается пена — чтобы исключить малейшую опасность возгорания.

Спустя 20 минут аварийная ситуация локализована. Условный разлив мазута и загрязненный грунт собирают в специальный «бассейн» для дальнейшей утилизации. На этом «комплексные учения завершены», скомандовал начальник отдела защиты от чрезвычайных ситуаций ГО МЧС РФ по Республике Татарстан Денис Александров.

Готовность на сто процентов

Уже после учений в зале совещаний члены экспертной комиссии по этапам разобрали весь ход тренировки и дали оценку уровню подготовки персонала к действиям по локализации и ликвидации максимального расчетного объема разлива нефтепродуктов в топливном цехе.

— Такие комплексные учения согласно действующему законодательству проводятся раз в 3 года. И они очень важны. Мы должны посмотреть, как организации готовы к локализации и ликвидации возможного разлива нефти, какие силы и средства у них есть, с кем у них заключены договоры на утилизацию вредных отходов, — подчеркивает Денис Александров.

Реклама. ПАО «Казаньоргсинтез»

Как отметил в разговоре с журналистом «Реального времени» главный инженер станции Рашид Ахметзянов, проведенные учения подтверждают высокий уровень готовности как НАСФ, так и профессиональных аварийно-спасательных формирований.

— Подготовку персонала в учениях оцениваю на высоком уровне. Мы регулярно тренируемся и оттачиваем мастерство наших работников. Поэтому могу сказать, что ко всем нештатным ситуациям персонал Казанской ТЭЦ-3 готов на сто процентов, — резюмировал Рашид Ахметзянов.