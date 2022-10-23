День в истории: у КГУ — орден Ленина, захват террористами театра на Дубровке и первый iPod

Какие события происходили в мире 23 октября

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

23 октября — Международный день тещи и Международный день снежного барса. В России сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники рекламной сферы, а в Якутии — работники ювелирной и алмазогранильной промышленности. В Бразилии в этот день отмечают День летчика, в Египте — День освобождения, в Мексике — День доктора, а в США — День телеведущих ток-шоу. В этот день Казанский университет был удостоен вышей награды СССР — ордена Ленина, под Петербургом состоялись первые в истории России автомотогонки, чеченские боевики захватили театр на Дубровке, где шел мюзикл «Норд-Ост», в Лондоне провели первую ринопластику, а Стив Джобс презентовал первый iPod. 23 октября родились: последний из рода Романовых, сын Екатерины I и внук Петра I, — Петр II, летчик-ас и Герой Советского Союза Иван Заварыкин, журналист и писатель Марсель Зарипов, мировая звезда футбола Пеле, балерина Ульяна Лопаткина. В этот день не стало изобретателя надувных шин Джона Данлопа, создателя сказки о Чиполлино Джанни Родари, автора хита «Тополиный пух» и других популярных песен, композитора Юрия Саульского, режиссера и сценариста Александра Рогожкина. Об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

В честь 175-летия КГУ — носитель ордена Ленина

23 октября 1916 года в селе Старый Кувак Лениногорского района в семье крестьян родился будущий Герой Советского Союза Иван Заварыкин. После окончания школы он немного поработал в колхозе, потом отправился в Казань, где учился в меховом техникуме. В 1936 году по комсомольской путевке он поступил в летное военное училище в городе Энгельсе, которое окончил в 1940 году. На фронте Великой Отечественной молодой летчик оказался с первых дней войны. Боевое крещение он получил во время отражения атаки немецких летчиков, пытавшихся захватить небо над Ленинградом. С 1941-го по 1945-й годы летчик 806-го штурмового полка, помощник командира 206-й штурмовой дивизии по штурмовой работе, капитан Заварыкин совершил свыше 120 боевых вылетов практически на всех фронтах Великой Отечественной — под Сталинградом, Краснодаром, Новороссийском, Керчью, Севастополем, Николаевом, в прибалтийских республиках. В 1942 году во время Сталинградской битвы он освоил ночные полеты. Под его командованием группа самолетов ИЛ-2 на бреющем полете подлетела к аэродрому немецких войск и сбросила бомбы, уничтожив ими 4 самолета и штаб группы войск. 27 сен­тября 1942 года на станции Жутово он подбил вражеский эшелон с боеприпасами. В апреле 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные мужество и героизм капитану Ивану Заварыкину было присвоено звание Героя Советского Союза. Настоящему летчику-асу вручили ордена Ленина и медаль «Золотая Звезда». Он погиб буквально за несколько месяцев до Победы, 21 февраля 1945 года, при освобождении от захватчика Эстонии самолет, на котором Заварыкин совершал свои подвиги, был подбит зенитным огнем противника — он едва дотянул штурмовик до своей территории, где, не вы­ходя из кабины, умер от полученных ран.



23 октября в 1931 году родился еще один известный житель Татарстана, журналист и писатель Марсель Зарипов, он единственный татарстанский журналист, кто был удостоен высшей награды республики — Государственной премии им. Тукая в области литературы и искусства, которая прежде никогда не давалась за публицистику. Почти 25 лет он работал собкором газет «Советская Татария» и «Советская Россия», из под его пера вышли более 20 книг — сборники рассказов «Чужой медовый месяц» и «Медовый рай», очерков — «Вершина», «Звездный час Нижнекамска» и «Выгодный оборот», он перевел на русский несколько романов и повестей татарских писателей. Перед тем как уйти в журналистику, Зарипов успел поработать на Петровском спиртзаводе, куда пришел в 14 лет, затем послужить военным моряком и мастером бурения нефтяных скважин, он был одним из основателей республиканского информационного агентства «Татар-информ» и «Татар иле» — «Татарские края».

Марсель Зарипов. Фото: sptatar.ru

23 октября 1979 года в честь 175-летия со дня основания и за большие заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров и развитии научных исследований Казанский государственный университет был награжден орденом Ленина. Награду вузу в торжественной обстановке в Театре оперы и балета вручил специально приехавший для этого в Казань секретарь ЦК КПСС Михаил Зимянин. В СССР это была высшая правительственная награда, утвержденная в 1930 году. Ей награждали как за трудовые, так и за боевые отличия, причем не только предприятия и организации, воинские части, но выдающихся личностей — писателей, ученых, героев Великой Отечественной войны, передовиков, ударников пятилеток, спортсменов. В целом со дня учреждения ордена Ленина было проведено порядка 470 тысяч награждений.

23 октября 2021 года «Реальное время» рассказало о подготовке бюджета республики на будущий год. Новый законопроект о внесении изменений в Закон «О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» был принят на заседании комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам. На нем замминистра финансов Татарстана Алексей Шишкин отметил, что доходную часть бюджета в 2021 году предложено увеличить на 44,6 млрд рублей, а расходную — на 42 млрд — финансы планировали направить на социальную сферу. В прошлом году выросшие цены на нефть и курс доллара позволили увеличить объем налоговых поступлений от нефтедобывающих компаний. Благодаря им и другим налоговым поступлениям за первые 9 месяцев года итоги фактического исполнения бюджета республики было предложено увеличить на 28,5 млрд рублей.

Первые российские автогонки и захват чеченскими террористами театра на Дубровке

23 октября 1898 года немногочисленные в то время авто- и мотовладельцы собрались под Петербургом на первые в истории России автомотогонки. Из заявленных 14 участников на соревнования явились только половина — остальные испугались ненастья. Им предстояло на скорость проехать дистанцию в 39 верст, или 41,6 км, — от станции Александровская около Царского Села до поворота на станцию Стрельна и обратно. На старт выехали один автомобиль-коляска, четырехместный фаэтон фирмы «Бенц», и шесть трехколесных мотоциклов. Самым быстрым гонщиком оказался водитель трехколесного «Клемана», потомственный почетный гражданин Петербурга Павел Беляев — почти 40 верст он преодолел за 1 ч 33 минуты, проезжая в среднем 27,3 км/ч. Вторым стал француз Альфонс Мерль, третьим — Степанов. После этого автогонки, получившие название по месту проведения Волхонские — в честь одноименного шоссе, проводились с определенной периодичностью вплоть до Первой мировой войны.

Фото: panevin.ru

23 октября 1937 года ледокол «Георгий Седов», возвращаясь из моря Лаптевых в Архангельск, попал в плен многолетних льдов Гренландского моря. Так начался героический дрейф «Седова», продлившийся почти три года. Вместе с «Седовым» в ледовом плену оказались и два ледокольных парохода — «Садко» и «Малыгин». Экипажи трех кораблей разбили палатки на льду, образовав, таким образом, ледовый городок, ученые, плывшие на суднах, занимались изучением Арктики. Первую партию людей вывезли весной следующего года часть на самолетах, летом ледокол «Ермак», пробив глыбы льда, сумел вывести два судна. Однако ледоколу «Георгию Седову» пришлось остаться — из-за поврежденного во время зимних ледовых сжатий руля он не мог бы двигаться даже на буксире. На базе ледокола было решено организовать плавающую полярную станцию. В течение 812 дней 15 человек во главе с капитаном дрейфовали возле Северного полюса — им удалось собрать уникальный научный материал, провести ценные океанографические, метеорологические, геофизические и биологические наблюдения. В свою очередь экипаж сумел отремонтировать рулевое устройство. Вывести легендарный ледокол смогли только 13 января 1940 года — через толщу льдов пробиться к судну и расчистить путь удалось ледоколу «Иосиф Сталин». За героизм и мужество участников дрейфа удостоили звания Героев Советского Союза, а корабль был награжден орденом Ленина.

23 октября 2002 года стал черным днем для России — в этот вечер во время мюзикла «Норд-Ост» 50 вооруженных боевиков захватили театр на Дубровке. В заложниках террористов оказались более 900 человек, в их числе 100 детей — учащиеся школы ирландского танца «Иридан». Боевики потребовали от российских властей прекратить контртеррористическую операцию в Чечне. Перед тем как выдвинуть условия, они заминировали зрительный зал, уложив вдоль стен зрительного зала бомбы, и поставив между рядов 18 женщин-смертниц. Начались переговоры, в ходе которых террористы отпустили несколько десятков заложников. Спустя почти трое суток, ранним утром 26 октября российский спецназ приступил к штурму здания — террористы были уничтожены. Их жертвами стали 128 заложников.

Фото: wikipedia.org

Первая пластическая операция в Европе и первый iPod

23 октября 1814 года в Лондоне хирург Джозеф Карпю провел первую в Европе пластическую операцию — ринопластику по «индийскому» методу. Его автором был древнеиндийский врачеватель Сушрата Сам-гита, который восстанавливал поврежденные носы еще за 600 лет до нашей эры. Также известно, что в конце 15-го века житель Сицилии Антони Бранка использовал ткань с рук пациента, чтобы восстановить форму поврежденных ушей и губ, а итальянец Гаспар Тальякоцци, который считается прародителем современной пластической хирургии, написал трактат о восстановлении поврежденных носов при помощи фрагментов тканей с руки. Но его метод был осужден коллегами — они считали его преступлением против природы. Операция лондонского хирурга прошла успешно, а пластическая хирургия с этого момента получила стимул к развитию — к концу столетия были опубликованы уже несколько сотен статей о различных методах пластики лица. Бурное развитие этой отрасли хирургии началось во время Первой мировой войны — хирурги прибегали к пластике при различных ранениях лица. С тех пор пластическая хирургия начала свое развитие, выйдя в отдельное направление медицины. Сегодня в мире ежегодно проводится более 11 млн пластических операций. В тройке лидеров по количеству выполненных операций — Бразилия, США и Мексика. Россия — на 4-м месте.

23 октября 2000 года китайские археологи обнаружили уникальный склад из 150 музыкальных инструментов, период создания которых датируется эпохой династии Хань, существовавшей в Поднебесной 2 тысячи лет назад. Почти все инструменты — глиняные шаровидные окарины, литофоны, колокола, отлитые из бронзы и другие - были в хорошем состоянии.

23 октября 2001 года на пресс-конференции американской корпорации Apple ее глава Стив Джобс представил портативный медиаплеер iPod. В новой разработке в качестве носителя данных применялась флэш-память, а в ряде моделей — жесткий диск объемом в 5 и 10 Гб. Время автономной работы устройства составляло 12 часов. Слоган рекламной кампании для новинки — «1 000 песен в вашем кармане» — принадлежит Джобсу. После этого было выпущено несколько серий проигрывателя — iPod mini, iPod touch, iPod nano и iPod shuffle.